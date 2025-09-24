Megint előkerült a maszk! T. Danny újabb fricskát kapott Manueltől: videón, ahogy kifigurázza

T. Danny állapota miatt egyre jobban aggódnak a rajongók, sokak szerint korábbi önmagához képest látványosan lefogyott, ráadásul az orrával kapcsolatban is állandó pletykák kapnak szárnyra, még úgy is, hogy az előadó az orra állapotát egy sportsérüléssel magyarázta. Úgy tűnik, a rapper hiába bizonygatja, hogy minden rendben van körülötte, már a barátai sem hisznek neki. Manuel legalábbis az egyik dalába is belefogalmazta, hogy szerinte Daninak komoly gondja van, de mivel ez nem volt elég, nyílt levélben is üzent neki. Most pedig megérkezett az újabb burkolt beszólás.

T. Danny sokak szerint mostanra szinte csak árnyéka önmagának (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny orra már hónapok óta téma a közösségi médiában, ugyanis szinte már teljesen eldeformálódott. Az énekes állítja, hogy ez egy orrtörésnek köszönhető, amit boksz közben szenvedett el, de a legtöbben igencsak kételkednek ebben a történetben. Ezért Dani mostanság új taktikához folyamodott, és egy fél arcát takaró fekete maszkban lépett színpadra.

Manuel T. Dannyről szóló dala után újra üzent

Manuel új dalában igencsak beszédes sorokat fogalmazott meg Danival kapcsolatban, ám az érintett kijelentette, tudott a szövegről, és bele is egyezett, hiszen csak egy poénról van szó. A szerző azóta is hallgat a témáról, az viszont igencsak árulkodó, hogy nem sokkal később egy konkrét levelet is intézett Dannyhez, amiben arra kérte, lássa be, hogy rossz útra tért.

Szeresd már magadat annyira, hogy nem ba**od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b**zd el a hátralévő életed

– írta Manuel Instagram oldalán, majd nem sokkal később törölte a bejegyzést.

T. Danny botrányaira Manuel is felfigyelt, már harmadszor üzent kollégájának (Fotó: Metropol)

T. Danny maszkos fellépése után Manuel is álarcot húzott

Úgy tűnik, az eddigi figyelmeztetések nem hatottak, mert bár T. Danny koncertjeibe továbbra is rengeteg energiát fektet, a kommentelők szerint a színpadon kívül kedvencük árnyéka önmagának. Ezért Manuel újfajta hadjáratba fogott, a maszkos fellépés után ugyanis, az egyik koncertjén ő is egy furcsa, fél arcát takaró álarcban adta elő a Daniról szóló számát.