„Majdnem belehaltam, de itt vagyok” – T. Danny pokla, ByeAlex kokainnal tarkított razziája: Íme a teljes botránykörkép

A hazai sztárvilág legsötétebb ügyei lassan egy végeláthatatlan aktát képeznek: T. Danny látványos összeomlása, ByeAlex szerdai razziája, Manuel korábbi börtönbüntetése, Herczeg Zoltán Váci úti elfogása és Lakatos Márk két évtizedes drogtörténete most egyetlen, hátborzongató listává áll össze. És miközben egyik ügyről a másikra hullanak a részletek, újabb zenészek kerülnek be abba a sorba, amelynek élére ezen a héten ByeAlex neve került.
Szerdán hajnalban ugyanis a rendőrség házkutatást tartott nála, és – ahogy azt Váczi Gergő és Szabó Zsófi a Mokkában elmondta – kábítószert találtak az énekes otthonában. A razzia után két embert őrizetbe is vettek, a frontembert és az együttes további két tagját kábítószer-birtoklással gyanúsítják. A botrány súlyát fokozza, hogy ByeAlex dalai most egészen más fénytörésben jelennek meg. A Diófa című zenében hallhatjuk tőle: „Nem volt semmi, csak zöld fű. Azt elszívni is lehetett…”, a Bangkok pedig olyan sorokat tartalmaz, mint „Kannabisz, kannabisz, gandzsalszárny/Én nem szeretem, mégis jó volt Kambodzsán”.
A Merülök pedig még problematikusabb így visszahallgatva: „Be vagyok tépve, vagy nem vagyok ébren” – ebben a dalban pedig épp Manuel a közreműködő, aki tavaly nyáron le is ülte a drogbirtoklásért kiszabott büntetését. Elmondása alapján jót tett neki a kényszerpihenő, azóta nagyobb hálát érez az életéért, mint bármikor, nem véletlenül figyelmeztette T. Danny-t is nyáron, hogy jobban tenné, ha leállna. Hiszen, ahová tartanak ezek az előadók, Manuel pont onnan jön visszafelé, tanulsággal a batyujában.
ByeAlex eközben mintha mi sem történt volna: aktív a közösségi médiában, klipet forgat, macskás képeket posztol, és szabadlábon védekezik. A rajongók viszont értetlenül állnak a helyzet előtt, hiszen eddig leginkább különc stílusa és szókimondása miatt került címlapra, nem rendőrségi razziák miatt.
T. Danny története ezzel párhuzamosan egyre sötétebbé vált az elmúlt hónapokban. Rajongói már jó ideje aggódtak érte: a zavartsága, az óriási fogyása, a Kecskés Enikővel való szakítása mind azt sugallták, hogy valami nagyon nincs rendben. A rapper maga is utalt erre hol nyilatkozatban, hol a zenéjében: „Majdnem belehaltam, de itt vagyok”, illetve „Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten” – sorok, amelyek most szinte önvallomásként hatnak. Végül a rendőrök kokaint és amfetamint találtak nála.
A lista azonban hosszú. Három éve a Váci úton tartóztatták le Herczeg Zoltán divattervezőt, akinél kokaint és füvet találtak; leülte, majd könyvet írt róla. Lakatos Márk pedig saját bevallása szerint 20 éven át drogozott, mégis csak elterelést kapott, ami sokak szerint máig az egyik legvitatottabb döntés a hazai sztárbotrányok történetében.
Ezek az esetek most mind egyetlen, sűrű füstfelhővé állnak össze a hazai popkultúra felett. A kérdés ugyanaz marad: meddig húzódik még ez a lista – és ki kerül rá legközelebb?
