„Majdnem belehaltam, de itt vagyok” – T. Danny pokla, ByeAlex kokainnal tarkított razziája: Íme a teljes botránykörkép

A hazai sztárvilág legsötétebb ügyei lassan egy végeláthatatlan aktát képeznek: T. Danny látványos összeomlása, ByeAlex szerdai razziája, Manuel korábbi börtönbüntetése, Herczeg Zoltán Váci úti elfogása és Lakatos Márk két évtizedes drogtörténete most egyetlen, hátborzongató listává áll össze. És miközben egyik ügyről a másikra hullanak a részletek, újabb zenészek kerülnek be abba a sorba, amelynek élére ezen a héten ByeAlex neve került.

T. Danny, majd ByeAlex drogügye kapcsán érdemes felidézni a közelmúlt többi viharos esetét is (Fotó: Mw)

T. Danny után ByeAlex drogbotránya sem volt meglepő a dalszövegekből kiindulva

Szerdán hajnalban ugyanis a rendőrség házkutatást tartott nála, és – ahogy azt Váczi Gergő és Szabó Zsófi a Mokkában elmondta – kábítószert találtak az énekes otthonában. A razzia után két embert őrizetbe is vettek, a frontembert és az együttes további két tagját kábítószer-birtoklással gyanúsítják. A botrány súlyát fokozza, hogy ByeAlex dalai most egészen más fénytörésben jelennek meg. A Diófa című zenében hallhatjuk tőle: „Nem volt semmi, csak zöld fű. Azt elszívni is lehetett…”, a Bangkok pedig olyan sorokat tartalmaz, mint „Kannabisz, kannabisz, gandzsalszárny/Én nem szeretem, mégis jó volt Kambodzsán”.

„Be vagyok tépve, vagy nem vagyok ébren...”

A Merülök pedig még problematikusabb így visszahallgatva: „Be vagyok tépve, vagy nem vagyok ébren” – ebben a dalban pedig épp Manuel a közreműködő, aki tavaly nyáron le is ülte a drogbirtoklásért kiszabott büntetését. Elmondása alapján jót tett neki a kényszerpihenő, azóta nagyobb hálát érez az életéért, mint bármikor, nem véletlenül figyelmeztette T. Danny-t is nyáron, hogy jobban tenné, ha leállna. Hiszen, ahová tartanak ezek az előadók, Manuel pont onnan jön visszafelé, tanulsággal a batyujában.

Manuel korábbi nyilatkozata szerint T. Danny börtönbüntetése helyrehozná a dolgokat (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mintha mi sem történt volna...

ByeAlex eközben mintha mi sem történt volna: aktív a közösségi médiában, klipet forgat, macskás képeket posztol, és szabadlábon védekezik. A rajongók viszont értetlenül állnak a helyzet előtt, hiszen eddig leginkább különc stílusa és szókimondása miatt került címlapra, nem rendőrségi razziák miatt.