Ismert magyar énekesnél tartott házkutatást a rendőrség, drogügybe keveredett

A Mandiner írja, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott egy ismert magyar énekesnél és a zenekara tagjainál.

Ilusztráció / Fotó: Gé / MW

A Rendészeti Államtitkárság közlése alapján az énekesnél és a zenekara tagjainál tartott házkutatás során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő, három előállítás történt. Sajtóinformációk szerint ByeAlex és a zenekarának a tagjai a mostani drogbotrány érintettjei, állítólag a hírességnél is házkutatást tartottak a rendőrök és őt is előállították – az énekest és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, de szabadlábon védekezhetnek.

A hatóság a közleményében nem nevezi meg az énekest, viszont azt írja, hogy a házkutatások után a rendőrök elfogták az együttessel kapcsolatban álló 45 éves Sz. Zoltán budapesti lakost is, aki vallomása szerint saját fogyasztásra barátainak ingyen és értékesítésre is szerzett be kábítószert. Azonosították R. Antonio 63 éves olasz állampolgárt is akitől Sz. Zoltán vásárolta a kokaint

