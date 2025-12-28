Meghalt Brigitte Bardot

91 éves korában meghalt a francia színészlegenda Brigitte Bardot – írja a Guardian. A színésznőről ősszel jelentek meg olyan hírek, miszerint súlyos beteg, októberben három hetet töltött kórházban, ahol meg is műtötték, de a pontos okokat nem közölték.
A műtét után javult az állapota, ezért hazaengedték, ezután az X-en cáfolta a felröppenő halálhírét. A posztban akkor úgy fogalmazott, jól van, és nem áll szándékában elbúcsúzni, de november végén ismét kórházba került.
Brigitte Bardot az 1950-es és 1960-as években vált világhírűvé: szabad szellemű alakításai és érzéki kisugárzása tette a korszak egyik szexszimbólumává. Színészi karrierje mellett énekesként is sikeres volt, több lemezt is kiadott ebben az időszakban. A hetvenes években végleg visszavonult a filmezéstől, és Saint-Tropez-ba költözött. Életét az állatvédelemnek szentelte, saját alapítványt hozott létre, amely azóta is az állatok jogaiért küzd.
„A Brigitte Bardot alapítvány mély fájdalommal jelenti be alapítója és elnöke, Madame Brigitte Bardot, a világhírű színésznő és énekesnő halálát, aki úgy döntött, hogy feladja rangos karrierjét, hogy életét és energiáját az állatjólétnek és alapítványának szentelje” – áll a vasárnap az Agence France-Presse-nek küldött közleményben, a halál időpontjának és helyének meghatározása nélkül.
