„Távoznod kellene, ByeAlex” – Egyre többen követelik, hogy a drogbotrány után ne maradhasson képernyőn a zenész

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 22:11 / FRISSÍTÉS: 2025. november 12. 22:51
Nem csitulnak a kedélyek a drogbotrányba keveredett zenész körül. ByeAlex egyes rajongói már a Csillag Születik!-ből való kirúgását kérik számon az RTL-en.
ByeAlex drogbotránya nemcsak a rajongókat, hanem a teljes közvéleményt is felkavarta. A zenész a Facebook-oldalán maga ismerte be, hogy a rendőrség házkutatást tartott nála, és kis mennyiségű kábítószert találtak a lakásában. A Bors értesülései szerint az akció nemcsak őt, hanem zenekarának két tagját is érintette, a hatóság pedig „önként előadott, saját fogyasztásra vásárolt kokaint” foglalt le. Az RTL népszerű tehetségkutatójának zsűritagját és társait kábítószer birtoklásával gyanúsítják, de szabadlábon védekezhetnek.

ByeAlex drogbotránya felkorbácsolta az emberek érzelmeit - sokak szerint távoznia kellene a Csillag Születik! zsűrijéből - Fotó:  Mediaworks

Sokak szerint nincs helye ByeAlexnek ezután a képernyőn

A hír robbanásszerűen terjedt a közösségi oldalakon, és míg korábban a zenész gyakran számíthatott megértésre, most a legtöbben dühösen és csalódottan reagáltak. A botrány nemcsak egy magánéleti bukásnak tűnik, hanem egy sokkal mélyebb kérdést is felszínre hozott: meddig viselheti el a magyar közélet és a mainstream média, hogy bűncselekménnyel gyanúsított emberek maradjanak példaképi pozícióban?

Az egyik legélesebb hozzászólás pontosan ezt fogalmazta meg:

Úgy tartanám korrektnek, ha távoznál az X-Faktorból, izé, Csillag születikből. A teljesítményed és a szakértelmed eddig sem indokolta, hogy ott legyél, örülnék, ha bűnözőként legalább te vagy a rendezőség belátná, hogy végképp nincs ott helyed. Ahogy más narkósoknak sem a médiában. A gyerekek ezt nézik, a gyerekek ezt hallják, szégyen, ha bárki szerint ezzel a példával kell eljárni feléjük, és annyi az üzenet, hogy a drogozást nemhogy a kerti budiban meg lehet úszni, de a mainstream médiában is

– írta egy kommentelő.

Mi lesz így az új generációval?

Ezek a szavak nem csupán dühből fakadnak, hanem abból az elkeseredésből, amelyet egy egész generáció érezhet, amikor azt látja: az általuk felnézett arcok morális határokat lépnek át, mégis reflektorfényben maradnak. A televízió, a média és a közszereplés bizony felelősség. Ha valaki fiatalok millióira hat, nem engedheti meg magának, hogy a droghasználat bármilyen formában elfogadható üzenetté váljon.

Sok szülő, pedagógus és rajongó is úgy látja, ByeAlexnek nincs helye többé a Csillag születik! zsűrijében. Nemcsak azért, mert megszegte a törvényt, hanem mert a példamutatás lényege épp abban állna, hogy nemet mondjunk arra, ami rombol. Aki a képernyőn van, annak nemcsak zenei, hanem emberi értelemben is mérőzsinórnak kellene lennie.

"Szégyen" - vélekedik egy kommentelő ByeAlexről -  (Fotó: Facebook)

Nincs helye magyarázatnak...

Egy drogbotrány – bárhogy is szépítjük – nem magánügy, ha az elkövető közszereplő. A művész maradhat önmaga, írhat dalszövegeket, tarthat koncertet, de a gyerekek előtt – a képernyőn, főműsoridőben – egy normális világban nem képviselheti a közízlést az, aki megszegte a törvényt. A nézők többsége most pontosan ezt kéri: felelősségvállalást, nem magyarázatot.

 

 

