"Kellett neki ez a mélypont" – így van rendőrségi ügye után T. Danny: kitálalt a közeli barát

Az elmúlt napokban ismét T. Danny, polgári nevén Telegdy Dániel neve került a figyelem középpontjába: a sajtó beszámolói szerint a fiatal zenész és barátnője ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás.
A hír pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, ahol T. Danny neve már korábban is gyakran előkerült. Sokan találgattak az énekes megváltozott külseje, különösen az orrán látható elváltozások miatt. A nyár folyamán rajongói is aggodalmukat fejezték ki miatta, hiszen sokak számára egyértelmű volt, hogy valami nincs rendben.
A hétvégén aztán eljárás indult ellene, és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya lapunk megkeresésére az alábbi közleményt adta ki:
A nyomozók két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer-birtoklás miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja.
A Bors megkeresésére egyik közeli barátja is megszólalt, aki szerint T. Danny jelenleg sokkal jobb állapotban van, és komoly lépéseket tesz a gyógyulás útján.
Danit én nagyon tisztelem és szeretem, szakmailag is elképesztően tehetséges. Most egy hullámvölgyben volt, de talán ez a pofon kellett ahhoz, hogy újra megtalálja magát. Látom rajta, hogy kezd visszatérni a régi Dani, szerintem meglepetést fog okozni mindenkinek, mert most jó irányba halad.
A barátja elmondása szerint a rapper újra dolgozik, és hamarosan egy filmes projektben is feltűnik, amelyről már korábban beszámoltunk.
Szerepel most egy filmben is, látszik rajta, hogy tényleg összeszedi magát. A neten keringő pletykák fele nem igaz, sok mindent felnagyítanak.
T. Danny az elmúlt években a hazai popszcéna egyik legsikeresebb előadójává vált, dalaival milliós nézettséget ért el, és fiatal korosztályok ikonjává nőtte ki magát. Az utóbbi hónapokban azonban zenei és személyes fronton is visszavonult, ami csak tovább erősítette a találgatásokat.
Bár a rendőrségi ügy részletei egyelőre nem ismertek, barátai és rajongói abban bíznak, hogy a történtek egy új kezdetet jelentenek számára. Ahogy barátja fogalmazott:
Lehet, hogy most kellett neki ez a mélypont. De ha valaki, ő képes lesz visszajönni belőle és újra azt a Danit látjuk majd, akit annyian megszerettek.
