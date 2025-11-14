Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Na jó én ezt nem hiszem el” - ByeAlex drogbotránya mellett ez az influenszer sem tudott szó nélkül elmenni

kollégája
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 22:18
drogbotrányByeAlexTóth Roland
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, ByeAlex lakásában szerdán házkutatást tartottak a rendőrök. Az egyenruhások drogot találtak az ingatlanban, ezt pedig később az énekes is elismerte.

CM20250719_Byealex_Campus_HAON (12)
byealex

A történek óriási felháborodást váltottak ki, nem csak a rajongók körében, RTL-es kollégája is elítélte ByeAlexet. Pápai Joci után most egy influenszer, Tóth Roland sem tudott elmenni szó nélkül. A Narancskommandó néven ismert tartalomgyártó egy videót tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben ByeAlex régi nyilatkozatát idézte fel, ahol az énekes arról beszél, hogy régebben még mindkét orrcimpáját be tudta szívni, de most már nem megy neki. Meg egyébként is orrsövényferdülése is van...

Na jó én ezt nem hiszem el gyerekek hogy ilyen van!

- olvasható az influenszer bejegyzésében.


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu