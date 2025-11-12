ByeAlex mindent bevallott a drogbotránnyal kapcsolatban: "Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!"

A Bors is megírta, hogy egy ismert magyar énekesnél és a zenekara tagjainál tartott házkutatást a rendőrség, ami során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő, és végül három előállítás történt. Mint kiderült, ByeAlex volt a drogbotrányban érintett énekes, aki most a közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba.
sziasztok!
a mai hírek velem kapcsolatosan igazak!
valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!
nem szeretném elsumákolni a témát, mivel mindig mindenről nyíltan beszélek veletek.
a mai napon valóban házkutatást tartottak nálam nyomozó rendőrök, kb. tizenöt fő jelent meg 6:30-kor a lakásomon.
picit morcos voltam, hogy ilyen korán jöttek, és az sem tetszett, hogy a hajam is rosszul állhatott közben, de mindenben rendelkezésükre álltam.
a zenekarom további tagjainál is ugyanez volt a helyzet, mindenkinél házkutatás, majd örsre be, vizeletre át (ugyancsak több készenlétis kollégával), majd vissza.
tehát ma, kb. 100 rendőrt mozgósítottak budapesten, hogy lecsapjanak ránk.
fontos megjegyeznem: a napom jól telt, a rendőrök mindannyian nagyon korrektek voltak velem, sokat beszélgettünk, és minden rendben történt.
ne aggódjatok nagyon értem. fura, de most élem életem legkiegyensúlyozottabb periódusát, néha magamat is meglepem vele mennyire így van ez.
minden új fejleménnyel jelentkezni fogok.
és még valami… a dalaimban elmesélem, milyen ember vagyok. sokan szerettek, mert tudtok velem azonosulni, tudtok együtt érezni és gondolkodni velem.
de ne kövessétek a példámat EBBEN, még akkor sem, ha - ez azért szerintem egyértelmű - nem én vagyok az escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit.
épp forgatunk új klipet!
még a hónapban új dal.
(ui.: az viszont önmagáért beszél, hogy pár órával az események után, már mindenki le is hozta.)
– írta ByeAlex a bejegyzésében.
A reakciók alapján ByeAlex drogbotrányát sokan mérhetetlen csalódottsággal fogadták, hiszen voltak, akik eddig példaképként tekintettek az énekesre. A kommentelők egy része értékelte, hogy az énekes bevallotta, hogy valóban ő a nagy port kavaró eset egyik szereplője, de már most látszik, hogy sokan elfordultak tőle, illetve a zenekarától.
ByeAlex a Kedvesem című dallal robbant be a köztudatba, azóta pedig megkerülhetetlen alakja a hazai zenei világnak, de a slágerei mellett az egyes botrányai is emlékezetesek lehetnek sokak számára, hiszen azokból is volt bőven az évek alatt.
