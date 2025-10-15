Hajmásy Péter drámai vallomása: „Szívműtét vár rám — nagyon félek”

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Nádai Anikó halálra rémítette a rajongókat: a gyönyörű műsorvezető ugyanis az Instagram-sztorijába csak egy feliratot posztolt: Szívsebészeti osztály. Mint kiderült, Hajmásy Péterről van szó.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az ismert, hogy Nádai Anikó vőlegényének két komoly szívproblémája is van, ami miatt sokkal jobban oda kell magára figyelnie, illetve az eddigi sportos életmódját is fel kellett adnia. Sőt, emiatt a jegyespár idén még az esküvőjét is elhalasztotta. A műsorvezető azonban mindenben támogatja Hajmásy Pétert. Péter korábban már beszélt szívritmuszavaráról, ám egy orvosi vizsgálaton kiderült, hogy a született rendellenesség mellett a szívében aortatágulat is van. Ez a betegség szinte egy időzített bombaként viselkedhet, ha nem műtik meg időben. Úgy tűnik, hogy az előkészületek és a vizsgálatok után most érkezett el az idő, hogy Hajmásy Péter befeküdjön a kórházba és végrehajtsák rajta az életmentő műtétet.

A közszereplő ugyanis percekkel korábban tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalára, amiből már egyértelműen kiderül, hogy őt fogják műteni és bizony eléggé fél.

Hajmásy Péter szívét megműtik

„Nehéz napok előtt, de tele reménnyel. Egy új fejezet kezdődik. Holnap szívműtét vár rám — nagyon félek, de hiszem, hogy minden rendben lesz. Köszönöm mindenkinek, aki mellettem áll. Már most rengetegen irtatok a storym után... sok erőt ad, tényleg köszönöm NEKTEK. Remélem hamarosan jelentkezem! ” - írta Nádai Anikóval közös képéhez, ami a szívelégtelenségi és szívtranszplantációs osztályon készült.

