Helyzet van: Nádai Anikó a szívsebészetről jelentkezett be

Nádai Anikó halálra rémítette a rajongókat: a gyönyörű műsorvezető ugyanis az Instagram-sztorijába csak egy feliratot posztolt: Szívsebészeti osztály.

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Valószínűleg most kerül sor Nádai Anikó párjának, Hajmásy Péternek a szívműtétjére. Ahogy azt már megírtuk, Nádai Anikó vőlegényének két komoly szívproblémája is van, ami miatt sokkal jobban oda kell magára figyelnie, illetve az eddigi sportos életmódját is fel kellett adnia. Sőt, emiatt a jegyespár idén még az esküvőjét is elhalasztotta, műsorvezető kedvese azonban mindenben támogatja Pétert.

Péter korábban már beszélt szívritmuszavaráról, ám egy orvosi vizsgálaton kiderült, hogy a született rendellenesség mellett a szívében aortatágulat is van. Ez a betegség szinte egy időzített bombaként viselkedhet, ha nem műtik meg időben.

Úgy tűnik, hogy az előkészületek és a vizsgálatok után most érkezett el az idő, hogy Hajmásy Péter befeküdjön a kórházba és végrehajtsák rajta az életmentő műtétet.