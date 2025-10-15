Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Helyzet van: Nádai Anikó a szívsebészetről jelentkezett be

Nádai Anikó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 13:16 / FRISSÍTÉS: 2025. október 15. 13:22
Hajmásy PéternekSzívsebészeti osztály
Nádai Anikó a Szívsebészeti osztályról jelentkezett be, halálra rémítve a rajongókat. Valószínűleg párja, Hajmásy Péter most esik át a szívműtéten.

Nádai Anikó halálra rémítette a rajongókat: a gyönyörű műsorvezető ugyanis az Instagram-sztorijába csak egy feliratot posztolt: Szívsebészeti osztály.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Valószínűleg most kerül sor Nádai Anikó párjának, Hajmásy Péternek a szívműtétjére. Ahogy azt már megírtuk, Nádai Anikó vőlegényének két komoly szívproblémája is van, ami miatt sokkal jobban oda kell magára figyelnie, illetve az eddigi sportos életmódját is fel kellett adnia. Sőt, emiatt a jegyespár idén még az esküvőjét is elhalasztotta, műsorvezető kedvese azonban mindenben támogatja Pétert.

Péter korábban már beszélt szívritmuszavaráról, ám egy orvosi vizsgálaton kiderült, hogy a született rendellenesség mellett a szívében aortatágulat is van. Ez a betegség szinte egy időzített bombaként viselkedhet, ha nem műtik meg időben.

Úgy tűnik, hogy az előkészületek és a vizsgálatok után most érkezett el az idő, hogy Hajmásy Péter befeküdjön a kórházba és végrehajtsák rajta az életmentő műtétet.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu