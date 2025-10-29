A kenyai repülőgép-szerencsétlenség az egész országot megrázta. A tragédiában nyolc magyar is életét vesztette, köztük Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, annak családja, miután vele voltak a gyerekei és egy bébiszitter is. A tragédia híre különösen érzékenyen érintette az ország egyik legismertebb rádiósát, Cookyt. A műsorvezető maga is engedéllyel rendelkező pilóta, így szakmailag és emberileg is mélyen átérzi a történteket. A Borsnak most őszintén beszélt arról, hogyan érinti a tragédia híre, és mit gondol a baleset lehetséges okairól.

Cooky Szécsi Debóra férje pilótaként nyilatkozott a tragédiáról (Fotó: Facebook/Cooky)

Cooky: „Várjuk meg, mi történt pontosan”

A rádiós szerint most a legfontosabb a türelem és a tisztelet az áldozatok iránt. Úgy véli, amíg a vizsgálat nem zárul le, addig senki sem tehet biztos kijelentéseket. Mint mondja, a szakma is kivárja, hogy a hivatalos jelentésből derüljön ki, mi vezetett a kenyai tragédiához:

Amíg nem tudom pontosan, hogy mi történt, nem szeretnék okoskodni. Szerintem sokkal tapasztaltabb pilóták is vannak, mint én. Nekem is van kereskedelmi engedélyem, de ez egy privát jetre szól. Mi pilóták általában nem szoktunk sokat beszélni arról, mi volt egy baleset oka. Szomorú, hogy sokan meghaltak benne, ráadásul nyolc magyar is… Nagyon tragikus.

Semmi nem biztos ebben a helyzetben még

Cooky elmondta, hogy bár hallott az esetről, egyelőre minden információ képlékeny, így nem vehetünk biztosra semmit.

„Most még nem tudjuk, pontosan mi történt. Én is csak azt hallottam, hogy az időjárás volt a legnagyobb probléma, hogy zuhogott az eső, rossz látási viszonyok voltak. De ennél többet jelenleg senki sem tud mondani

- árulta el Cooky, aki hozzátette, hogy az időjárás valóban komoly kihívást jelenthet a kisebb gépek pilótáinak. Szakmai tapasztalata szerint azonban a legtöbb esetben több biztonsági lehetőség is rendelkezésre áll, ha a körülmények romlanának.

Cooky szerint a döntés mindig a kapitányé

A pilóta elmondta: „Minden kapitány saját felelőssége, hogy megítélje, biztonságos-e a felszállás.” Hozzátette azt is, hogy a zivatar, a köd vagy az eső önmagában nem kizáró ok, hiszen a gépek és a személyzet felkészültek az ilyen helyzetekre. A döntés azonban mindig a kapitány kezében van: