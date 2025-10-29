A kenyai repülőgép-szerencsétlenség az egész országot megrázta. A tragédiában nyolc magyar is életét vesztette, köztük Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, annak családja, miután vele voltak a gyerekei és egy bébiszitter is. A tragédia híre különösen érzékenyen érintette az ország egyik legismertebb rádiósát, Cookyt. A műsorvezető maga is engedéllyel rendelkező pilóta, így szakmailag és emberileg is mélyen átérzi a történteket. A Borsnak most őszintén beszélt arról, hogyan érinti a tragédia híre, és mit gondol a baleset lehetséges okairól.
A rádiós szerint most a legfontosabb a türelem és a tisztelet az áldozatok iránt. Úgy véli, amíg a vizsgálat nem zárul le, addig senki sem tehet biztos kijelentéseket. Mint mondja, a szakma is kivárja, hogy a hivatalos jelentésből derüljön ki, mi vezetett a kenyai tragédiához:
Amíg nem tudom pontosan, hogy mi történt, nem szeretnék okoskodni. Szerintem sokkal tapasztaltabb pilóták is vannak, mint én. Nekem is van kereskedelmi engedélyem, de ez egy privát jetre szól. Mi pilóták általában nem szoktunk sokat beszélni arról, mi volt egy baleset oka. Szomorú, hogy sokan meghaltak benne, ráadásul nyolc magyar is… Nagyon tragikus.
Cooky elmondta, hogy bár hallott az esetről, egyelőre minden információ képlékeny, így nem vehetünk biztosra semmit.
„Most még nem tudjuk, pontosan mi történt. Én is csak azt hallottam, hogy az időjárás volt a legnagyobb probléma, hogy zuhogott az eső, rossz látási viszonyok voltak. De ennél többet jelenleg senki sem tud mondani
- árulta el Cooky, aki hozzátette, hogy az időjárás valóban komoly kihívást jelenthet a kisebb gépek pilótáinak. Szakmai tapasztalata szerint azonban a legtöbb esetben több biztonsági lehetőség is rendelkezésre áll, ha a körülmények romlanának.
A pilóta elmondta: „Minden kapitány saját felelőssége, hogy megítélje, biztonságos-e a felszállás.” Hozzátette azt is, hogy a zivatar, a köd vagy az eső önmagában nem kizáró ok, hiszen a gépek és a személyzet felkészültek az ilyen helyzetekre. A döntés azonban mindig a kapitány kezében van:
Amikor mi repülünk, mindig van egy vagy két kitérő repülőtér. Ha a célállomáson romlana az időjárás, akkor oda mehetünk. Ez alap, de hogy ebben az esetben miért nem tudtak kapcsolatba lépni a pilótával, vagy miért nem érték el a kitérőt, az még elég ködös.
A műsorvezető arról is beszélt, hogy szerencsére soha nem került igazán veszélyes helyzetbe:
Hála Istennek, sosem voltam ilyen szituációban. Nem is szeretném, hogy legyek. Nyilván kapunk szimulátoros tréninget, gyakoroljuk, mi a teendő hajtóműtűz esetén, vagy ha nem jön ki a fékszárny. Tudjuk, mit kell csinálni, megvannak a reflexek, megvan a check-list, amit követni kell. De igazi vészhelyzetem még nem volt, és nem is szeretném, hogy legyen.
Cooky szerint minden pilóta tisztában van a felelősséggel, amit a repülés jelent, és a legnagyobb biztonságra törekszik. Éppen ezért megrendítő, amikor egy tragédia mégis megtörténik.
A rádiós-pilóta szerint most nem a spekuláció ideje van.
Nem akarok az lenni, aki kijelenti, hogy pilótahiba volt, vagy műszerhiba. Várjuk meg, mit mondanak a szakértők, mi történt pontosan.
- tette hozzá a rádiós, akinek hangján érződött a döbbenet, és bár szakmailag is érinti a tragédia, a legfontosabb üzenete egyértelmű: türelemmel és tisztelettel kell megvárni a vizsgálat végét. Egy ilyen szörnyűség után rájövünk milyen tragikus is lehet az élet, de fontos, hogy tanuljunk belőle, hogy soha többé ne történhessen hasonló.
