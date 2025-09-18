Kórházba került Cooky, a Borsnak megszólalt betegségéről „Ezt a fájdalmat senkinek nem kívánom!”

Az örökmozgó, állandóan úton lévő sztárapukát kényszerpihenőre küldte szervezete. Cooky Franciaországban, egy 29 kilós bőrönd megemelése után érezte először, hogy baj van. Fájdalmai voltak, de nem foglalkozott vele, úgy gondolta elmúlik magától... Hát nem így lett.
Nincs hozzászokva a Rádió 1 sztárja, hogy ledöntse a lábáról egy betegség. Cooky saját bevallása szerint még sosem érzett ilyen fájdalmat, amit most ülőideg gyulladás okoz nála.
„Amikor felemeltem azt a 29 kilós bőröndöt, egyből azt éreztem, hogy nagyon fáj a derekam” – kezdte a Borsnak a sztárapuka, aki hozzátette:
Pár napig tűrtem-tűrtem, de a múlt héten már alig bírtam felállni, annyira fájt mindenhol. Akkor már tudtam, hogy ide orvos kell, ez bizony nem múlik el csak úgy magától, akkor már elzsibbadt az egész bal lábam és olyan erős fájdalom járt át folyamatosan, amit nem kívánok senkinek! A doki alaposan megvizsgált, kiderült, hogy ülőideg gyulladásom van. A gyorsabb gyógyulás érdekében, hogy normálisan tudjak menni, ne sántítsak, infúziókúrát kapok. De ez a gyógyulási folyamat nagyon hosszú, még vagy 2-3 hét biztosan. Még nagyjából 10 napig nagyon erős gyógyszert, izomlazítót kell szednem. Nagyon várom a végét, mert iszonyatosan fáj!
Cooky azt mondja, mindenki aggódik érte, köztük felesége, Szécsi Debóra és persze Franciaországban élő édesanyja is. A fiai pedig nem értik, hogy apukájuk miért nem játszik velük ugyanúgy, ahogy máskor szokott.
Ez a fájdalom nagyon sok mindenben korlátoz, figyelnem kell egy csomó olyan dologra, amire eddig nem, például, hogy hogyan fekszem, hogyan fordulok. Múlt héten volt két nap, amikor nem is aludtam, mert egyszerűen nem találtam olyan pózt, ahogy egy kicsit is kevésbé fájt volna a derekam. Az erős gyógyszerek miatt ráadásul repülni sem repülhetek, de az élet ilyen, nem mindig rózsaszín. Ez most egy türelemjáték, ezt dobta a gép nekem, ezt el kell fogadni. Egy dolog biztos, ebből az egészből azt tanultam, hogy amikor csak úgy mész és semmi bajod nincs, azt tessék értékelni!
