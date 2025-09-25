Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Pataky Attila elárulta: Ettől virágzik fel a magyar nemzet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 08:56 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 25. 09:07
pataky attilaszeretetnemzet
Felrobbant a hangulat a hétvégi DPK gyűlésen. Pataky Attila a Mokkában sem tudta leplezni a lelkesedését.
A mai TV2 Mokka vendégeként Pataky Attila nem mindennapi lelkesedéssel mesélt a hétvégi első, nagyszabású Digitális Polgári Kör-rendezvényről. Az EDDA frontembere megszokta a hatalmas közönségeket, hiszen már több mint öt évtizede színpadon áll, de most valami egészen más élmény érte. 

Pataky Attila
Pataky Attila DPK rendezvényén csordultig volt szeretettel (Fotó: Medaworks)

Pataky Attila óriási szeretetet érzett az eseményen

A legnagyobb erőt, egy hatalmas szeretettömeget éreztem felém sugározni” – mondta a műsorban, majd hozzátette: „Egyben ott volt a nemzetért való aggódás is, de optimizmus is, hogy ezt meg fogjuk oldani” – szögezte le a rockikon.

Pataky Attila Babits Mihály szavaival érkezett a rendezvényre: „Erős igazsággal az erőszak ellen” – és úgy tűnik, ez a gondolat végigkísérte az egész délutánt. Bár a zenész nem sokat pihent: „Innen tekertem egyből, mert este nyolckor már Gyulán léptem fel, vasárnap pedig Parajdon, előtte Balatonakarattyán. Nagy a hajtás, de már 51 éve a terepen vagyok” – tette hozzá.

Pataky Attila ismét nyíltan vállalta politikai álláspontját is, arról beszélt, hogy Orbán Viktort a magyar politikatörténet egyik legnagyobb alakjának tartja.

Ezért tartok vele országépítő és nemzetmentő útján, valamint a harcában, az elejétől most is és mindvégig

– árulta el.

Pataky Attila, Orbán Viktor
Pataky Attila Orbán Viktor nagy tisztelője (Fotó: Mediaworks)

Kamaszkora óta hazafi

Szavai közben fiatalkori emlékeit is felelevenítette: „15 évesen kaptam életemben az első három rendőri gumibotot a hátamra, ami négy hónap alatt gyógyult meg, és örökké bevésődött” – vallotta be. Nem véletlenül hangsúlyozta: 

Az nem diktatúra, ha valaki a legmocskosabb stílusban beszélhet egy miniszterelnökről, és utána három stadiont megtölthet

– árulta el Pataky. A sztár arról is beszélt, mennyire furcsának tartja a mai fiatal előadók szélsőséges megnyilvánulásait, és példaként hozta fel Malmőt, ahol szerinte este hat után már nem biztonságos az utcára lépni.

Ez a megoldás kulcsa szerinte

Pataky Attila újra bebizonyította: nemcsak a színpadon tudja magával ragadni az embereket, hanem a gondolataival is. Szenvedélyesen, hitből és szeretetből beszél – ahogy ő mondja: „Keressétek egymást, segítsétek egymást, szeressétek egymást. Ez a magyar megoldás kulcsa” – összegezte a gondolatait.

 

