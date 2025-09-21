Pataky Attila a DPK-ról: "Óriási feeling volt, óriási erő..."

A Papp László Sportaréna tegnap este valósággal forrt a levegőtől: a Digitális Polgári Kör (DPK) első országos találkozója nemcsak a politika nagyjait, hanem a magyar rockzene legendáit is a rendezvényre csábította. Demjén Ferenc, Nagy Feró, Nyerges Attila és más ikonok mind megjelentek, de még az EDDA frontembere, Pataky Attila is megjelent. A rocker a rendezvény másnapján őszintén vallott a Borsnak, hogy érezte magát a DPK első nagy találkozóján.
„Jó volt érezni azt a kétfajta energiát. Az egyik, hogy megjelent az erő, amire szükség van. Ez a jó szándékú erő és megjelent a szeretet, mert mindenképpen a hitvallásaim közé tartozik, hogy a szeretet etet, a gyűlölet pedig ölet” – kezdte Pataky, aki mindig is nyíltan vallotta, hogy a magyarság küldetése a fény és a szeretet felmutatása. Hozzátette:
„Én a gyermekeimnek ilyen békés országot akarok. Lehet, hogy vannak hibák, problémák, de az ellenzék háborús halálba vinne mindent. A fegyvergyártásnál nem tudok elképzelni őrültebb dolgot. A boldogsághoz szükséges dolgokat kellene gyártanunk, nem halált
– szögezte le az EDDA frontembere.
Amikor arról kérdezték, milyen érzés volt a közel 12 ezer fős tömegben állni, Pataky szinte felrobbant az energiától: „Óriási feeling volt, óriási erő. Eleve maga az EDDA-tábor hatalmas, ezt az egész nyár megmutatta nekünk. Hatalmas és erős az EDDA-tábor, és hiszem, hogy az értelem győzni fog”–állapította meg.
Pataky azonban a politikai helyzetet sem hagyta szó nélkül, és éles kritikát fogalmazott meg az ellenzékkel szemben: „Minden országban megvan az az 5-10-15 százalék ingatag lelkű, aki a hordószónoknak hisz. De hiába a közvélemény-kutatásaik, ugyanúgy bukni fognak, mint eddig”– zárta rövidre az EDDA frontembere, aki kiemelte még, hogy háborúba küldeni a fiatalokat, ahogy azt az ellenzék tenné, a legbutább dolog, amit tehet az ember, hiszen a történelem jól mutatja mi lett azokkal, akik kardot ragadtak...
