Lisszaboni siklóvasút-baleset: Fodor Zsóka a sikló miatt utazott a portugál fővárosba

Fodor Zsóka a Borstól értesült arról a szörnyű balesetről, ami a portugál fővárosban történt szeptember 3-án, szerdán este. Ahogy arról már beszámoltunk, legalább tizenöten meghaltak, és majdnem két tucatnyian sérültek meg, miután kisiklott az Elevador da Glória egyik kocsija Lisszabonban. Sajtóhírek szerint kábelszakadás okozta a lisszaboni siklóvasút-balesetet, melynek okait vizsgálják. A hatóságok közlése alapján kilenc sérült állapota súlyos.
A színésznő feljajdult a hír hallatán, ami nem véletlen: élete legemlékezetesebb utazása köti őt Portugáliához, többek között Lisszabonhoz is, ahol a siklóvasutat is kipróbálta. Bár ennek már körülbelül 20 éve, még mindig élénken él az emlékezetében az élmény.
„Én is ültem a siklóvasúton, azért mentem Lisszabonba, hogy azt kipróbáljam. Szörnyű, ami történt” – sóhajtott az ország Magdi anyusa a telefon végén, majd a Netflix-sorozatba illő portugáliai élményét is elmesélte.
Mivel Fodor Zsóka nem beszél idegen nyelveket, mindig csoporttal utazik. Ez volt a terve akkor is, amikor Portugáliára esett a választása. Igen ám, csakhogy egy baki következtében az utazási iroda munkatársa a csoportos utazók helyett az egyéniekhez írta fel a színésznőt, akinek már akkor gyanússá vált a dolog, amikor a reptéren egy csoportot sem látott, de úgy volt vele, majd Lisszabonban biztosan találkozik a többiekkel. A repülőutat végül egy portugál konzullal és a magyar menyasszonyával töltötte, akinek később nem győzött elég hálás lenni.
De ne szaladjunk ennyire előre!
„A reptéren kiderült, hogy ott sincs semmilyen magyar csoport. Ott álltam este tizenegy órakor azzal az információval, hogy a szállodám nem is Lisszabonban, hanem attól harminc kilométerre, Cascaisban van. Szerencsére ez a rendes pár odavitt kocsival, mivel tényleg nem beszélek nyelveket, nélkülük nem tudom, mit csináltam volna az éjszaka közepén. A gyönyörű hotelben kiderült, hogy nemhogy ott, de az egész városban nincs egyetlen magyar sem. Újdonsült barátaim elmagyarázták a személyzetnek, hogy a csirkét szeretem krumplival, majd ők visszamentek Lisszabonba. Ott maradtam, kaptam enni, de teljesen egyedül voltam. Sírva kezdtem el sétálgatni Cascaisban, hogy legalább tudjam, hol töltöm a következő egy hetet, miután visszautazom Lisszabonba” – elevenítette fel a nem mindennapi emléket Fodor Zsóka, akivel ekkor váratlan fordulat történt. Váratlanul lefékezett mellette egy fekete autó, letekerték az ablakot, majd egy férfi magyarul kiüvöltött belőle: „Magdi anyus.”
Zsóka nyaralása ezután gyökeresen megváltozott, kiderült ugyanis, hogy egy magyar pár ült az autóban, akikkel Zsóka később az egész hetet együtt töltötte. Így még Dél-Portugáliába, Faróba is eljutott, ám cserébe mindent ő fizetett.
„Hétszáz euróba került így nekem ez a kaland húsz évvel ezelőtt, ami nem kevés pénz. Élénken emlékszem még Lisszabonban a siklóvasútra, és nagy élmény volt. Részvétem az áldozatok hozzátartozóinak, ez egy szörnyű tragédia” – zárta mondandóját Fodor Zsóka.
A lisszaboni siklóvasút-baleset áldozatainak száma a legfrissebb hírek szerint 15 fő.
