Lisszaboni siklóvasút-baleset: Fodor Zsóka a sikló miatt utazott a portugál fővárosba

Fodor Zsóka a Borstól értesült arról a szörnyű balesetről, ami a portugál fővárosban történt szeptember 3-án, szerdán este. Ahogy arról már beszámoltunk, legalább tizenöten meghaltak, és majdnem két tucatnyian sérültek meg, miután kisiklott az Elevador da Glória egyik kocsija Lisszabonban. Sajtóhírek szerint kábelszakadás okozta a lisszaboni siklóvasút-balesetet, melynek okait vizsgálják. A hatóságok közlése alapján kilenc sérült állapota súlyos.

15 ember életét követelte a lisszaboni siklóvasút-baleset (Fotó: Xinhua/eyevine)

A színésznő feljajdult a hír hallatán, ami nem véletlen: élete legemlékezetesebb utazása köti őt Portugáliához, többek között Lisszabonhoz is, ahol a siklóvasutat is kipróbálta. Bár ennek már körülbelül 20 éve, még mindig élénken él az emlékezetében az élmény.

„Én is ültem a siklóvasúton, azért mentem Lisszabonba, hogy azt kipróbáljam. Szörnyű, ami történt” – sóhajtott az ország Magdi anyusa a telefon végén, majd a Netflix-sorozatba illő portugáliai élményét is elmesélte.

Lisszaboni siklóvasút-baleset: Fodor Zsóka is járt a helyszínen

Fodor Zsóka is kipróbálta a lisszaboni siklót

(Fotó: Mediaworks Archív)

Mivel Fodor Zsóka nem beszél idegen nyelveket, mindig csoporttal utazik. Ez volt a terve akkor is, amikor Portugáliára esett a választása. Igen ám, csakhogy egy baki következtében az utazási iroda munkatársa a csoportos utazók helyett az egyéniekhez írta fel a színésznőt, akinek már akkor gyanússá vált a dolog, amikor a reptéren egy csoportot sem látott, de úgy volt vele, majd Lisszabonban biztosan találkozik a többiekkel. A repülőutat végül egy portugál konzullal és a magyar menyasszonyával töltötte, akinek később nem győzött elég hálás lenni.

A lisszaboni Gloria siklóvasút (Fotó: Bors olvasó)

De ne szaladjunk ennyire előre!

„A reptéren kiderült, hogy ott sincs semmilyen magyar csoport. Ott álltam este tizenegy órakor azzal az információval, hogy a szállodám nem is Lisszabonban, hanem attól harminc kilométerre, Cascaisban van. Szerencsére ez a rendes pár odavitt kocsival, mivel tényleg nem beszélek nyelveket, nélkülük nem tudom, mit csináltam volna az éjszaka közepén. A gyönyörű hotelben kiderült, hogy nemhogy ott, de az egész városban nincs egyetlen magyar sem. Újdonsült barátaim elmagyarázták a személyzetnek, hogy a csirkét szeretem krumplival, majd ők visszamentek Lisszabonba. Ott maradtam, kaptam enni, de teljesen egyedül voltam. Sírva kezdtem el sétálgatni Cascaisban, hogy legalább tudjam, hol töltöm a következő egy hetet, miután visszautazom Lisszabonba” – elevenítette fel a nem mindennapi emléket Fodor Zsóka, akivel ekkor váratlan fordulat történt. Váratlanul lefékezett mellette egy fekete autó, letekerték az ablakot, majd egy férfi magyarul kiüvöltött belőle: „Magdi anyus.”