Újabb részletek a siklóvasút balesetről: gyermekek is vannak sérültek között

A lisszaboni Elevador da Glória kedden délután kisiklott, miután elszakadt a szerkezetet mozgató kábel. A súlyos siklóvasút baleset legalább 15 ember halálát okozta, további 23-an pedig megsérültek, köztük egy gyermek is. Az áldozatokat és sérülteket az esti órákban a sürgősségi szolgálatok az Amadora, São Francisco Xavier, Santa Maria és São José kórházakba szállították. Az INEM este megerősítette a halálos áldozatok számát, a rendőrség pedig éjfél után pontosította az adatokat. A szerencsétlenségben életét vesztette a jármű fékőre, akit André Marquesként azonosítottak – írja az Observador.
A tűzoltóság elsődleges tájékoztatása szerint a lisszabon sikló balesetet egy elszakadt kábel okozta, amelynek következtében a jármű irányíthatatlanná vált és egy épület falának csapódott. A riasztás 18 óra 4 perckor érkezett. A helyszínen estére már nem voltak utasok a szerencsétlenül járt siklóban, de az éjszakára is biztonsági zóna maradt érvényben, amíg a törmelékek eltávolítása be nem fejeződik.
Egyelőre nem közölték a sérültek és elhunytak állampolgárságát, de a mentőszolgálat megerősítette, hogy portugálok mellett külföldi állampolgárok is vannak az áldozatok között, de megerősíteni egyelőre nem tudták az ő nemzetiségüket. A baleset hírére a portugál köztársasági elnök, Marcelo Rebelo de Sousa az elsők között reagált, „mélyen megrendítőnek” nevezve a tragédiát. Részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és a sérülteknek, és hangsúlyozta, hogy mielőbb tisztázni kell a történtek körülményeit. A kormány egy napos nemzeti gyászt hirdetett csütörtökre, míg Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas három napos gyászt rendelt el a fővárosban. A politikai pártok és vezetők lemondták nyilvános programjaikat, és több világvezető is együttérzését fejezte ki.
Ahogy azt korábban mi is megírtuk, az 1885 óta működő Elevador da Glória a lisszaboni közösségi közlekedés egyik legfontosabb és legismertebb járműve, amely a Praça dos Restauradores és a Miradouro de São Pedro de Alcântara között közlekedik. Tavaly augusztus 26. és szeptember 30. között karbantartási munkálatok miatt nem üzemelt. A szolgáltatást biztosító Carris társaság közölte, hogy minden előírt protokollt betartottak a fenntartás során.
Az esetet jelenleg több hatóság is vizsgálja. A Lisszaboni Ügyészséghez tartozó Nyomozási és Büntetőintézkedési Főosztály hivatalos nyomozást indít, és a Közlekedési és Mobilitási Hatóság is vizsgálatot jelentett be, amelynek eredményeit a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák.
