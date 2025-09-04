Sokkoló beszámoló a lisszaboni siklóvasút tragédiájáról - megszólaltak a szemtanúk

Lisszabon szívét rázta meg a borzalmas baleset: kisiklott a város ikonikus siklója, az Elevador da Glória, a szerencsétlenség pedig 15 ember életét követelte. A szemtanúk szerint a roncsok alól kétségbeesett gyerekek sikolya hallatszott, miközben a mentők és a helyiek a túlélők kimentéséért küzdöttek.
A sikló szerdán száguldott ki a sínekről, majd brutális erővel egy épületnek csapódott. A becsapódás után az utasok közül sokan a földön feküdtek véresen, eszméletlenül. A tragédiában 18-an megsérültek, közülük legalább öten válságos állapotban vannak. Szemtanúk drámai jelenetekről számoltak be:
Gyerekek vannak a sikló alatt!
– kiáltotta valaki a porfelhőben, miközben a tűzoltók és járókelők azonnal a segítségükre siettek. Egy helyi nő arról mesélt, hogy a szerelvény úgy esett szét, mintha kartonból lett volna, a csattanás ereje pedig felfoghatatlan volt.
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a lisszabon siklóvasút tragédiának. A magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal - tájékoztatta Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön az MTI-t.
A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés. Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.
A tragédia után Lisszabon városvezetése háromnapos gyászt rendelt el, míg a portugál kormány szeptember 4-ét nemzeti gyásznapnak nyilvánította. A közlemény szerint az országot mélyen megrázta a történtek sora, amely családokat döntött gyászba, és örökre nyomot hagyott a nemzet szívében, írja az Origo.
