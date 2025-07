Mikes Anna mindent elárult, így indult a kapcsolata Krausz Gáborral

A Dancing with the Stars alatt született egy új történet is: Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata, amelyet csak a műsor után vállaltak fel. A táncosnő azt is elárulta, miért döntöttek így az elején.

„Tudatosan és megfontoltan, időt hagytunk maguknak. Felnőtt emberek vagyunk, nem kamaszok. Hitelesen akartuk megélni, és nem kampányeszközként használni a magánéletünket - mondta Mikes Anna, aki ma is a tánc világában él, oktatóként adja tovább azt, amit az élsporttól kapott. „A sport – különösen az élsport – mindenre megtanít. Fegyelem, csapatmunka, küzdés, győzelem és kudarc kezelése. Ez az életre nevel.”

Aki valaha is látta őt táncolni, pontosan tudja: amit a parketten képvisel, az nem csupán mozgás, hanem tartás, hit és szenvedély. És ez alighanem még sokáig ott marad minden lépésében.