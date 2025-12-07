Hosszú évek kihagyása után Jáksó László 2025-ben a Sztárban Sztár All Stars egyik adásában jelentette be, hogy jövőre a TV2 Szemfényvesztők című műsorvezetőjeként tér vissza a képernyőre. Ezt követően mesélte el a hot! magazinnak, mivel töltötte eddig az idejét. Például kutyusával, Pankával, akit a feleségétől kapott!

Jáksó László felesége lepte meg a műsorvezetőt Pankával - Fotó: Archív / hot! magazin

„Amikor összeköltöztünk a feleségemmel, volt egy idős foxterrierünk, Jenő.”

Miután elhunyt, teltek az évek, gondolkodtunk más fajtájú kutyában, de kis testűt semmiképpen nem akartam, mert kölyökkoromban csivavám volt, és cikiztek is miatta.

„Majd egyszer csak a pan­dé­mia közepén beállított a feleségem Pankával. Van egy udvarnak nem nevezhető rész az otthonunkhoz, oda szokott kimenni, de egyébként abszolút benti kutya. Néha kimegy az udvarra, beszól a többi kutyának, és visszajön” – kezdte Jáksó László a hot! magazinnak.

Jáksó László kutyája kissé modortalan

Másfél hónapos korában tehát csatlakozott Jáksó László családjához Panka, akit azonnal megszerettek. Elsőként körbement a kutyus a lakásban, majd eldöntötte, hogy itt minden az övé.

Panka bearanyozza a műsorvezető életét - Fotó: archív / hot! magazin

„Hamar elvittük az egyik barátunkhoz, aki kutyákkal foglalkozik, és őszintén mondom, megvan az eredmény: rá már hallgat!”

Tudni kell, hogy ezt a kutyafajtát már régen elhagyta volna az ember, ha nem lenne ennyire édes, gyönyörű.

„A maguk módján még kedvesek is! Mi vagyunk a kajafelelősök, így amikor reggel felkel, várakozva néz. A feleségem elmegy az ételéért, és ha ezalatt hozzá merek szólni vagy simogatni, akkor máris rám morog: csendben jelzi, hogy most nem kívánja a társaságomat” – árulta el.

Hozzátartozik, hogy igazi Jáksó László állítása szerint Panka igazi nagyszájú kutyus. Ez persze adódhat a fajtájában, de többek között emiatt néha muszáj követni a nevelésében azt, ami a nagykönyvben meg van írva.

Panka igazi játékos eb - Fotó: Archív / hot! magazin

„Igazi nagyszájú kutyus, sokszor a barátomtól kérek tanácsokat, hogy megértsem, de András barátom mondta már, hogy lehet, hogy Panka kissé modortalan. Persze tudtuk, mivel jár ez a fajta: a foxterriereket nem az emberrel való közös tevékenységekre »tervezték«, hanem arra, hogy falkában menjenek és vadásszanak. Éjszaka egy szoba­ken­nel­ben alszik, amiről sokan azt gondolják, hogy hülyeség, de érdekes, hogy a kutya ott érzi biztonságban magát. Napközben bárhol szabadon kószálhat, ha pedig elmegyünk itthonról rövidebb vagy hosszabb időre, szintén a kennelben van” – tette hozzá.