Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: „Nem tudtam visszatartani a könnyeimet...”

A szeptember 6-án, szombaton megtartott álomesküvő szervezését teljes titok övezte. A nagy napon egy kedves és beszédes tábla jelezte, hogy Anna és Gábor esküvőjét tartják a kapukon túl. Abból, hogy egy táncos és egy séf rajza is megjelent az üdvözlőtáblán, már sejteni lehetett, hogy a borbirtokon Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője készülődik, miattuk gyülekezik a 140 fős sokadalom.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője egy mosollyal kezdődött (Fotó: Máté Krisztián)

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője mindenkit megérintett

Sorra érkeztek a vendégek, majd délután öt órakor elkezdődött a ceremónia. Krausz Gábor ekkor pillantotta meg először Mikes Annát a meseszép, nyolc méteres uszállyal díszített esküvői ruhában, és látszott rajta, hogy mélyen megérintette a pillanat. A sztárséf később így emlékezett azokra a percekre.

Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat.

„Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet” – mondta nem sokkal a szertartás után Krausz Gábor, aki Annával együtt Hannarózától vette át a gyűrűket, mielőtt egymás ujjára húzták azokat. Pillanatokkal később elcsattant az első hitvesi csók, majd a friss házasok arra kérték a násznépet, hogy egy közös, világba kiáltott gratulációval pecsételjék meg egymásnak tett fogadalmukat.

A bevonulás és az első hitvesi csók pillanatai az év sztáresküvőjén (Fotó: Máté Krisztián)

Krausz-Mikes Anna: „Egészen jól tartottam magam, amíg apa nem jött be hozzám”

A vacsora és a hajnalig tartó lakodalom előtt Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor meséltek lapunknak a szertartás előtti – külön töltött – órákról. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, mindketten nagyon izgultak. „Egészen jól tartottam magam, amíg apa nem jött be hozzám. Onnantól nem bírtam magammal…” – mesélte Krausz-Mikes Anna, mire a sztárséfnek is beugrott, hogy nála is fizikai tüneteket okozott az esküvő előtti izgalom. „Az előtte lévő öt órában én már nem ismertem meg az embereket és beszédültem. Nem ettem és nem ittam ma semmit. Láttam, hogy jönnek felém emberek, de nem ismertem meg őket. Éreztem, hogy nem jó a zoom…” – nevetett a friss házas Krausz Gábor.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén csuti és párja, Bianka is végigkóstolták a teljes menüt és a mesébe illő sütemények alkotta esküvői tortát (Fotó: Máté Krisztián)

Szabó András Csuti: „Szerintem a süti neve teljesen mindegy is”

A szertartás után kezdetét vette a pár fotózása, melyhez idilli környezetet biztosított a birtokot körülölelő szőlőültetvény, és megcsodálhattuk az ősrégi, esküvői díszbe öltöztetett, patika állapotú kupé Skodát is. No, de térjünk rá a vacsorára, amit leginkább egy Arany János klasszikus idézettel jellemezhetünk: „Vadat és halat, s mi jó falat. Szem-szájnak ingere. Sürgő csoport, száz szolga hord. Hogy nézni is tereh.” Meg kell említenünk az esküvői tortát, mellyel Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna szakítottak a hagyományokkal, hiszen nem egy egész torta gördült be a násznép elé, hanem sok-sok, különálló ízbomba volt hívatott feltüzelni az édesszájú vendégek hangulatát. Szabó András Csuti elragadtatva beszélt az élményről: „Szerintem a süti neve teljesen mindegy is, mert annyira finom, hogy érdemes megnézni Izsák tányérját, amelyiken már egy falat sincs.”

Biusnak, aki egyáltalán nem szereti a süteményeket, a hangját sem lehet hallani.

„Elképesztően finom!” – mondta a Borsnak a műsorvezető-üzletember.