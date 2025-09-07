Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: „Nem tudtam visszatartani a könnyeimet...”

A szeptember 6-án, szombaton megtartott álomesküvő szervezését teljes titok övezte. A nagy napon egy kedves és beszédes tábla jelezte, hogy Anna és Gábor esküvőjét tartják a kapukon túl. Abból, hogy egy táncos és egy séf rajza is megjelent az üdvözlőtáblán, már sejteni lehetett, hogy a borbirtokon Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője készülődik, miattuk gyülekezik a 140 fős sokadalom.
Sorra érkeztek a vendégek, majd délután öt órakor elkezdődött a ceremónia. Krausz Gábor ekkor pillantotta meg először Mikes Annát a meseszép, nyolc méteres uszállyal díszített esküvői ruhában, és látszott rajta, hogy mélyen megérintette a pillanat. A sztárséf később így emlékezett azokra a percekre.
Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat.
„Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet” – mondta nem sokkal a szertartás után Krausz Gábor, aki Annával együtt Hannarózától vette át a gyűrűket, mielőtt egymás ujjára húzták azokat. Pillanatokkal később elcsattant az első hitvesi csók, majd a friss házasok arra kérték a násznépet, hogy egy közös, világba kiáltott gratulációval pecsételjék meg egymásnak tett fogadalmukat.
A vacsora és a hajnalig tartó lakodalom előtt Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor meséltek lapunknak a szertartás előtti – külön töltött – órákról. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, mindketten nagyon izgultak. „Egészen jól tartottam magam, amíg apa nem jött be hozzám. Onnantól nem bírtam magammal…” – mesélte Krausz-Mikes Anna, mire a sztárséfnek is beugrott, hogy nála is fizikai tüneteket okozott az esküvő előtti izgalom. „Az előtte lévő öt órában én már nem ismertem meg az embereket és beszédültem. Nem ettem és nem ittam ma semmit. Láttam, hogy jönnek felém emberek, de nem ismertem meg őket. Éreztem, hogy nem jó a zoom…” – nevetett a friss házas Krausz Gábor.
A szertartás után kezdetét vette a pár fotózása, melyhez idilli környezetet biztosított a birtokot körülölelő szőlőültetvény, és megcsodálhattuk az ősrégi, esküvői díszbe öltöztetett, patika állapotú kupé Skodát is. No, de térjünk rá a vacsorára, amit leginkább egy Arany János klasszikus idézettel jellemezhetünk: „Vadat és halat, s mi jó falat. Szem-szájnak ingere. Sürgő csoport, száz szolga hord. Hogy nézni is tereh.” Meg kell említenünk az esküvői tortát, mellyel Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna szakítottak a hagyományokkal, hiszen nem egy egész torta gördült be a násznép elé, hanem sok-sok, különálló ízbomba volt hívatott feltüzelni az édesszájú vendégek hangulatát. Szabó András Csuti elragadtatva beszélt az élményről: „Szerintem a süti neve teljesen mindegy is, mert annyira finom, hogy érdemes megnézni Izsák tányérját, amelyiken már egy falat sincs.”
Biusnak, aki egyáltalán nem szereti a süteményeket, a hangját sem lehet hallani.
„Elképesztően finom!” – mondta a Borsnak a műsorvezető-üzletember.
A vacsora után pedig kezdetét vette az esküvő, hosszúra nyúlt záróakkordja, vagyis a lakodalom, ahol stílszerűen a táncé volt a főszerep. A nyitótánc sokaknak ismerős lehetett, hiszen a Szépség és a szörnyeteg betétdalára Anna és Gábor már megmutatták tudásukat a Dancing with the Starsban is. De természetesen Krausz Gábor ropta a barátaival is egy külön produkcióban, és Mikes Anna sem maradt adósa senkinek. Később pedig megérkezett az este meglepetés vendége is, Varga Viktor, akinek sikerült a robbanáspontig fokoznia a már amúgy is fergeteges hangulatot. Az énekes lapunkon keresztül is üzent az ifjú párnak: „Nekik biztos, hogy jó életük lesz, mert nagyon összeillenek. Én még sosem láttam ennyire egyforma arcú párt.”
Nyilvánvaló, hogy Anna nőiesen Krausz, míg Krausz férfiasan Anna, de tényleg nagyon hasonlítanak
– magyarázta Varga Viktor, aki együtt bulizott a násznéppel egészen hajnalig. Pont úgy, ahogy Wolf András és Vomberg Frigyes is, akik szintén a meghívott vendégek közt voltak.
Lássuk be, nem lehetett könnyű helyzetben a borbirtok séfje, amikor megtudta, hogy egy nemzetközi hírű kollégája esküvőjére kell összeállítania, majd lefőznie a menüsort. Krausz Gábor most lapunkon keresztül is megnyugtatja kollégáját, hiszen mindent rendben talált. „Nagyon elégedettek voltunk az ételekkel és a vendégek is dicsérték a menüt. Az összeállításban egyébként magam is részt vettem. Személyesen és telefonon többször egyeztettem a séffel, aki nagyon kitett magáért. Félig-meddig szabad kezet adtam neki, de voltak kéréseim is, a lecsós rizottóm receptjét el is küldtem neki, mert szerettem volna, ha helyet kap a menüben, hiszen az az egyik védjegyem, ha úgy tetszik. Szót kell ejtsek a tortáról is, amit Joci (Juhos József mestercukrász – a szerk.) barátom készített. Vele is hosszasan egyeztettünk, így született meg a mesés Limoncellós tortácskák, amik mesések lettek” – dicsérte kollégái munkáját Gábor, majd hozzátette, nem véletlenül esett a választásuk erre az ízvilágra. „Hannika keresztanyukájáéknak pálinkafőzdéjük van, és ott már készül limonchello is.”
Amikor ezt a sütit ettük, egyrészről Olaszországban, másrésztről pedig a pálinkafőzdében érezhettük magunkat. Arról nem is beszélve, hogy ezáltal a család érzése is bekerült a nagy napunkba”
– árulta el az újdonsült férj.
Az ifjú házasok a gyűrűk kiválasztását sem a véletlenre, inkább az ékszerész szakma egyik kiválóságára, Lavanra bízták. Krausz Gábor maga is részt vett az ékszerek tervezésében. „Lavan egy izraeli ékszerész, akit én magam és sokan mások is a szakma csúcsának tartunk. Hosszas tervezés előzte meg a gyűrűk elkészülését. Anna gyűrűje három különálló ékszerből áll, melyeket együtt és külön-külön is tud viselni.”
Ha pedig lányaink születnek, akkor egy-egy részét meg is kaphatják a fehér aranyból, gyémánt berakásokkal készült gyönyörűségeknek”
– mesélte a sztárséf, majd rátért a saját gyűrűjére is. „Az én gyűrűm egy kicsit vastagabb ékszer lett, amelybe fekete gyémántok kerültek. Sokáig úgy gondoltam, hogy én nem fogok gyűrűt hordani, már csak a szakmám miatt sem, de tegnap valami megváltozott bennem. Ezt az ékszert nem fogom levenni, mert életemben először olyat hordok, ami igazán tetszik” – fogalmazott Krausz Gábor.
