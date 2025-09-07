Özönlenek a gratulációk: számtalan híresség üzent Krausz Gábornak és Mikes Annának

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, szombaton megtartotta az esküvőjét Krausz Gábor és Mikes Anna, amelyre a Bors is meghívást kapott. A szerelmesek a Dancing with the Stars negyedik évadában találtak egymásra, és ezután többé el sem engedték egymást. A menyegzőt egy eszményi, vidéki kúriában tartották meg, így a tündérmese immár beteljesedett.
A sztárséf a közösségi oldalán is megosztott néhány fényképet a nagy napról, melynek kommentszekciójába csakhamar számtalan gratuláció érkezett: a rajongók mellett a hazai sztárok is minden jót kívántak az ifjú párnak.
Szívből gratulálok nektek! Éljen a G family!
- írta Horváth Csenge.
Gratulálok, nagyon megérdemled a boldogságot!
- üzente a sztárséfnek Keleti Andrea.
Sok boldogságot Nektek!
- gratulált Gelencsér Tímea.
Gratulálok! Sok boldogságot!
- csatlakozott Gáspár Bea is, míg Szabó András Csuti három szívecskével fejezte ki a gondolatait - ám ebben is minden benne volt.
