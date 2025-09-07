Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Özönlenek a gratulációk: számtalan híresség üzent Krausz Gábornak és Mikes Annának

Mikes Anna
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 06:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 07:04
Mikes Anna Krausz Gábor esküvősztárKrausz Gáborgratuláció
Kimondta a boldogító igent a sztárséf és a táncosnő.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, szombaton megtartotta az esküvőjét Krausz Gábor és Mikes Anna, amelyre a Bors is meghívást kapott. A szerelmesek a Dancing with the Stars negyedik évadában találtak egymásra, és ezután többé el sem engedték egymást. A menyegzőt egy eszményi, vidéki kúriában tartották meg, így a tündérmese immár beteljesedett.

Krausz Gábor esküvő, Mikes Anna
Kimondta a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: MATE KRISZTIAN /   Bors

Özönlöttek a gratulációk, mindenki egy emberként örült Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságának

A sztárséf a közösségi oldalán is megosztott néhány fényképet a nagy napról, melynek kommentszekciójába csakhamar számtalan gratuláció érkezett: a rajongók mellett a hazai sztárok is minden jót kívántak az ifjú párnak.

Szívből gratulálok nektek! Éljen a G family!

- írta Horváth Csenge.

Gratulálok, nagyon megérdemled a boldogságot!

- üzente a sztárséfnek Keleti Andrea.

Sok boldogságot Nektek!

- gratulált Gelencsér Tímea.

Gratulálok! Sok boldogságot!

- csatlakozott Gáspár Bea is, míg Szabó András Csuti három szívecskével fejezte ki a gondolatait - ám ebben is minden benne volt. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu