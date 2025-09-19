Ázsia Expressz: A hajsza előtt robban a bomba, Németh Kristóf dühe pokoli

Németh Kristófot a tévé előtt ülve még biztosan váratlanul érte a Bódi tesók – csütörtökön elhangzott – sarkos véleménye. De a pénteki hajszaadást már úgy várhatja, hogy emlékezhet az ikrek kemény kritikájára, hiszen Hunor és Megyer pacekba, mindenki füle hallatára ismételték meg azt, amit egy nappal korábban, még a háta mögött fogalmaztak meg. A színész ugyan mosolyogva fogadta a kőkemény kritikát, de a szeme villámokat szórt és végül nem is tudta szó nélkül hagyni a neki címzett szavakat, vagy inkább „savakat”. Itt az Ázsia Expressz soronkövetkező balhéja!

A két páros között kialakult konfliktus egy héttel korábbról datálódik, amikor szintén a hajsza előtti jegyosztó ceremónián kirobbant a Vastag Csaba köré koncentrálódó balhé, melynek elszenvedői szintén a Bódi tesók voltak. Az énekes ugyanis éppen őket akarta rávenni előző este, hogy másítsák meg a már borítékba zárt szavazatukat. Bódi Megyer és Bódi Hunor fenyegetésként érzékelték Csaba kérését, amiből végül hatalmas balhé kerekedett. Ebbe szállt bele Mészáros Árpád Zsolt, aki letámadta a srácokat, mondván: nem lett volna szabad elárulniuk az egyébként szabályszegésre való buzdítást. Németh Kristóf szerepe abban állt, hogy állította, mit sem tud a szervezkedésről, miközben kiderült, ő maga is ott állt Csaba és Evelin mögött, miközben az ikrekkel ismertették a tervüket. Az így finoman szólva is jegessé vált viszonyon nem javított az a tény, hogy a színész és új párja – Lakatos Levente – nekik adták a legutóbbi joker játékon megszerzett nehezítést, amivel sikerült is az utolsó befutó helyre szorítaniuk Megyert és Hunort.

Bódi Megyer: „Kristóf, a szemedbe mondom ezt! Te vagy az egyik, sőt, a legunszimpatikusabb ember itt”

No, de az alapok ismertetése után térjünk rá a pénteki hajszára, vagyis az azt megelőző percekre! A Bódi tesók biztos hajszázóként állnak Vastag Csaba és Domján Evelin mellett, miután a védett páros, Ungvári Miklós és Fodor Rajmund nem őket mentette meg előző este. Így aztán paprikás hangulatban, csalódottan kezdték meg indoklásukat a jegyosztó ceremónián. „Két pároson gondolkoztunk nagyon sokat. Az egyik az nem titok, Kristóf és Levente. Annyira furcsa az élet, mert az első héten pont Levente ellen kampányoltunk, hogy ő az, aki megérdemli ezt a kártyát, de a Metta nem. Most pedig pont ellenkezőleg. Levente, veled semmi bajunk. De Kristóf, a szemedbe mondom ezt! Te vagy az egyik, sőt, a legunszimpatikusabb ember itt” – kezdte Bódi Megyer az Ázsia Expressz harmadik hajszája előtt. Németh Kristóf, akkor még mosolyogva hallgatta a neki címzett szavakat, sőt, egy gyors közbeszólással ki is javította a szónoklót. „Antipatikus. Úgy mondjuk…” – jött az „atyai” intelem, amivel olajat öntött a tűzre, és elkezdődött egy adok-kapok..

Figyelj! Pontosan ezért is! Próbálsz mindig okoskodni, ami nem tetszik. A bölcs ember néha csöndben marad, ahogy te szoktad mondani.

– mondta ki Megyer, majd bekeményített. „Nagyon álszent vagy. Oda nyalsz, ahova kell és oda állsz, ahova kell. De tudod mit mondok nektek? Ha visszatérünk a hajszáról Hunorral, mi szeretnénk elkerülni a társaságodat!” – fogalmazta meg kemény gondolatokat Bódi Megyer.