Vilhelmina névnapja

Ázsia Expressz: A hajsza előtt robban a bomba, Németh Kristóf dühe pokoli

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 18:00
A Bódi tesók finoman szólva sem a TV2 kalandreality-jének kegyeltjei. Egyetlen kivétellel ők kapták az Ázsia Expressz idei évadának összes nehezítését. Legutóbb éppen Németh Kristóf hátráltatta őket egy fájdalmas, plusz feladattal. Megyernél és Hunornál most elszakadt a cérna. A színész pedig éktelen haragra gerjedt.
Németh Kristófot a tévé előtt ülve még biztosan váratlanul érte a Bódi tesók – csütörtökön elhangzott – sarkos véleménye. De a pénteki hajszaadást már úgy várhatja, hogy emlékezhet az ikrek kemény kritikájára, hiszen Hunor és Megyer pacekba, mindenki füle hallatára ismételték meg azt, amit egy nappal korábban, még a háta mögött fogalmaztak meg. A színész ugyan mosolyogva fogadta a kőkemény kritikát, de a szeme villámokat szórt és végül nem is tudta szó nélkül hagyni a neki címzett szavakat, vagy inkább „savakat”. Itt az Ázsia Expressz soronkövetkező balhéja!

Az Ázsia Expressz harmadik hajszája sem indulhat balhé nélkül (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz harmadik hajszája előtt is kitört a balhé

A két páros között kialakult konfliktus egy héttel korábbról datálódik, amikor szintén a hajsza előtti jegyosztó ceremónián kirobbant a Vastag Csaba köré koncentrálódó balhé, melynek elszenvedői szintén a Bódi tesók voltak. Az énekes ugyanis éppen őket akarta rávenni előző este, hogy másítsák meg a már borítékba zárt szavazatukat. Bódi Megyer és Bódi Hunor fenyegetésként érzékelték Csaba kérését, amiből végül hatalmas balhé kerekedett. Ebbe szállt bele Mészáros Árpád Zsolt, aki letámadta a srácokat, mondván: nem lett volna szabad elárulniuk az egyébként szabályszegésre való buzdítást. Németh Kristóf szerepe abban állt, hogy állította, mit sem tud a szervezkedésről, miközben kiderült, ő maga is ott állt Csaba és Evelin mögött, miközben az ikrekkel ismertették a tervüket. Az így finoman szólva is jegessé vált viszonyon nem javított az a tény, hogy a színész és új párja – Lakatos Levente – nekik adták a legutóbbi joker játékon megszerzett nehezítést, amivel sikerült is az utolsó befutó helyre szorítaniuk Megyert és Hunort.

Ázsia Expressz Bódi tesók Németh Kristóf hajsza TV2 harag Ördög Nóra Lakatos Levente Vastag Csaba Domján Evelin
Németh Kristóf nem tudta leplezni kirobbanó haragját (Fotó: TV2)

Bódi Megyer: „Kristóf, a szemedbe mondom ezt! Te vagy az egyik, sőt, a legunszimpatikusabb ember itt”

No, de az alapok ismertetése után térjünk rá a pénteki hajszára, vagyis az azt megelőző percekre! A Bódi tesók biztos hajszázóként állnak Vastag Csaba és Domján Evelin mellett, miután a védett páros, Ungvári Miklós és Fodor Rajmund nem őket mentette meg előző este. Így aztán paprikás hangulatban, csalódottan kezdték meg indoklásukat a jegyosztó ceremónián. „Két pároson gondolkoztunk nagyon sokat. Az egyik az nem titok, Kristóf és Levente. Annyira furcsa az élet, mert az első héten pont Levente ellen kampányoltunk, hogy ő az, aki megérdemli ezt a kártyát, de a Metta nem. Most pedig pont ellenkezőleg. Levente, veled semmi bajunk. De Kristóf, a szemedbe mondom ezt! Te vagy az egyik, sőt, a legunszimpatikusabb ember itt” – kezdte Bódi Megyer az Ázsia Expressz harmadik hajszája előtt. Németh Kristóf, akkor még mosolyogva hallgatta a neki címzett szavakat, sőt, egy gyors közbeszólással ki is javította a szónoklót. „Antipatikus. Úgy mondjuk…” – jött az „atyai” intelem, amivel olajat öntött a tűzre, és elkezdődött egy adok-kapok.. 

Figyelj! Pontosan ezért is! Próbálsz mindig okoskodni, ami nem tetszik. A bölcs ember néha csöndben marad, ahogy te szoktad mondani.

– mondta ki Megyer, majd bekeményített.  „Nagyon álszent vagy. Oda nyalsz, ahova kell és oda állsz, ahova kell. De tudod mit mondok nektek? Ha visszatérünk a hajszáról Hunorral, mi szeretnénk elkerülni a társaságodat!” – fogalmazta meg kemény gondolatokat Bódi Megyer.

Ázsia Expressz Bódi tesók Németh Kristóf hajsza TV2 harag Ördög Nóra Lakatos Levente Vastag Csaba Domján Evelin
Pattanásig feszül a helyzet az Ázsia Expressz harmadik hajszája előtt (Fotó: TV2)

Hogy hova fajul a Bódi tesók és Németh Kristóf közötti vita, hogy kit küld a csapat hajszába és miként írja át a forgatókönyvet egy új páros érkezése, az 19:45-től kiderül az Ázsia Expressz folytatásában a TV2-n!


 

 

