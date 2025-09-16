Németh Kristóf szívbemarkoló vallomást tett, így halt meg az édesapja

Németh Kristóf a Neshama TV Otthon a rabbinál című műsor vendége volt, ahol meglepően személyes információkat is elárult. Nyíltan beszélt édesapja elvesztéséről is, ami nem csak a tragédia ténye miatt maradt olyan szívbevágó...
Az utolsó beszélgetésünkön az volt, hogy mondtam, lassan megyek, búcsúzom, puszi-puszi. Mondta, hogy ’Kristófkám, az útlevelem nincs itt! Mindenképpen holnap reggelre hozd be az útlevelemet!’ Mondtam, hogy ’De apa, minek az útleveled?!’ Azt mondja, hogy azért, mert látta, hogy ki van írva a gépe. És reggel elrepült…
- idézte fel a fájó emléket a színész.
A beszélgetés során Németh Kristóf komoly életcéljáról is vallott:
A legnagyobb ambícióm most minél többet élni a Jóisten kegyelméből az én szeretteimmel.
– árulta a műsorban a színész, akit jelenleg a TV2 népszerű reality-jében, az Ázsia Expresszben veszi az akadályokat. Eredeti műsorbeli párja, Mészáros Árpád Zsolt már kiesett, így a színész Lakatos Leventével küzd a Távol-Keleten.
Mindezek előtt azért pihenésre is jutott idő, Németh Kristóf és felesége szenvedélye ugyanis az utazás. A nyár folyamán Bulgáriába látogattak, ahol sikerült elkerülniük a nagy tömeget, mivel a főszezon előtt mentek, ami azért is fontos, mert két kisgyerekkel nyaralni komoly szervezést jelent.
