Ázsia Expressz: Dulin Metta csalódott, de nem volt választása

Akik nyomon követték az Ázsia Expressz hatodik szériájának első két hetét, azok tisztában vannak vele, hogy Dulin Metta alaposan beintett azoknak, kik arra számítottak, hogy ő lesz az idei évad leggyengébb, vagy egyik leggyengébb láncszeme. Egyrészt, idén keresve sem lehetne gyenge láncszemet találni a TV2 sikerműsorában, másrészről pedig a tények makacs dolgok és a tények azt mutatják, hogy Dulin Mettának oroszlánszíve van és egy harcos amazon szunnyadt benne egészen addig a pillanatig, amíg Lakatos Levente oldalán neki nem vágott élete kalandjának. A második hét vége előtt nem maradt más választása, repülőre ült és hazaindult, de nem azért, mert maga döntött így, vagy mert Leventével elbuktak volna egy hajszát. Dulin Metta négy napon át úgy küzdött az Ázsia Expresszben, hogy a hétindító feladat első percében, súlyos sérülést szenvedett egy rossz lépést következtében. Csütörtökre szinte már járni is képtelen volt egyedül, így az Ázsia Expressz orvosa meghozta a döntését és véget vetett Dulin Metta és Lakatos Levente játékának. A Bors a döntés másnapján, Malajziában beszélgetett vele, nem sokkal azután, hogy megtudtuk, Lakatos Levente lehetőséget kapott a folytatásra, és Németh Kristóffal küzd tovább.

Dulin Metta nem volt felkészülve arra, hogy így ér véget számára az Ázsia Expressz (Fotó: TV2)

Dulin Metta: „A testem alkalmatlan arra, hogy folytassam az Ázsia Expresszt”

Bors: Durván 24 órája beszéltünk utoljára és akkor azt mondtad, hogy a feladás szó nem szerepel a szótáradban. Most mégis itt ülünk egy Kuala Lumpur-i szállodaszobában és néhány óra múlva mindketten úton leszünk Budapest felé.

Dulin Metta: „Igen, valóban indulunk haza együtt, de nem adtam fel. Az a helyzet, hogy az orvos döntött úgy, hogy a lábsérülésem miatt a testem alkalmatlan arra, hogy folytassam az Ázsia Expresszt.

Egészen egyszerűen, ha nehezen is, de el kellett fogadnom az orvosi csapat döntését.

Bors: Milyen állapotban van most a lábad és pontosan mi történt vele?

D.M.: „Ha nincs bennem fájdalomcsillapító, akkor konkrétan a mosdóig nem tudok kimenni segítség nélkül. Most éjszaka felébredtem és már kipörgött az esti fájdalomcsillapító, amit a doktor úrtól kaptam. Próbáltam felállni úgy, hogy az ágy szélén támaszkodva feltolom magam és azzal szembesültem, hogy a testsúlyomat egyáltalán nem tudom ráterhelni a lábamra. Kínomban már kinevettem saját magam, mert képtelen helyzetnek találtam, hogy a fürdőszobáig nem jutok el egyedül. A stáborvosnak nincs röntgenszeme, így pontos diagnózist nem mondott, de az biztos, hogy komoly a baj. Amint hazaérek, el fogok menni orvoshoz. Az Ázsia Expressz stábja felajánlotta, hogy elmehetek itt Malajziában is egy kórházba, de én nem szerettem volna élni ezzel a lehetőséggel.”