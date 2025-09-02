Ázsia Expressz balhé: Így reagált Curtis Lakatos Levente kemény szavaira

A nézők nagy örömére vasárnap este újra útjára indult a TV2 kaland realityje, ahol nyolc mindenre elszánt páros küzd majd meg a 20 millió forintos fődíjért. Az Ázsia Expressz TV2-n futó szériájában a sztárpárok olyan kihívások elé kerülnek, amire egyikük sem számított, legyen szó a fizikai határok feszegetéséről vagy a mentális terhelésről, ami bizony gyakran kelt feszültséget a játékosok közt.

Az Ázsia Expressz 6. évada egyből egy balhéval kezdődött (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz szereplők: Curtis így van most Lakatos Leventével

Nem kellett sokáig várni, máris megvan az Ázsia Expressz 2025 első balhéja. Történt, hogy az Ázsia Expressz első adásában, hogy az újpesti rapper csínytevésre akarja rávenni Lakatos Leventét és párját, amit később úgy adott elő, hogy az az író-influenszer ötlete volt. Mindez azt eredményezte, hogy Mettával közutálat tárgyává váltak.

A kínálkozó alkalmat kihasználva, rögtön elkezdett minket bemószerolni. Pontosabban engem. Összekent a saját sza.ával! Ügyes húzás, emelem a kalapom! De hát így jár az, aki nem nyalja, falja a többieket. Szóval egy igazán éles szituval indult az Ázsia Expressz idei évada. Curtis berobbantotta a játékot. Az én fa..ommal veri a csalánt!

- fakadt ki Lakatos Levente TikTok videójában.

Kíváncsiak voltunk, mit szól ellenfele vádjához Curtis, akit a Megasztár sajtótájékoztatóján csíptünk el.

„Levikém! Te egy ilyen videót csináltál? - reagált Curtis, amikor megtudta, Lakatos Levente TikTok videóban beszélt balhéjukról.