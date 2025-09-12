Kőgazdag Metta hetekig volt ágyhoz kötve az Ázsia Expressz után: „Anyukám látott el és cserélte az ágytálat”

Az Ázsia Expressz 6. évadában Dulin Metta és Lakatos Levente is versenybe szálltak, annak ellenére, hogy mondhatni hátrányból indultak azáltal, hogy a műsor előtt találkoztak először. Ez persze nem gátolta őket abban, hogy teljes erőbedobással küzdjenek, ám arra ők sem számítottak, hogy Metta sérülése keresztülhúzza a számításaikat. A kőgazdag szőkeség bokasérülése olyan súlyos volt, hogy végül orvosi utasításra fel kellett adnia a játékot, ami teljesen összetörte. De a java még csak a hazautazás után jött, ugyanis Metta felépülése hetekig, sőt hónapokig húzódott, ami miatt teljesen padlóra került. Erről most vallott először.
Dulin Metta Instagram-oldalán mesélt arról, hogy az Ázsia Expressz forgatása óta eltel hónapokban milyen hosszú és mind fizikailag, mind pedig lelkileg megterhelő utat járt be.
„Hazajöttem Ázsiából. Eltelt már azóta több, mint 5 hónap, de még mindig nem lelt békére a lelkem a történtekkel kapcsolatban. Nem akartam, hogy vége legyen idő előtt ennek a kalandnak. Nem akartam, hogy a testem ne legyen képes teljesíteni, amit az agyam parancsba ad neki” – kezdte a TV2 sztárja.
Ez a videó nem a legrosszabb állapotomban készült. 5 héten át feküdtem járásképtelenül. Egyáltalán nem tudtam lábra állni. Semennyire. Anyukám jött le hozzám a Balatonra, látott el és cserélte az ágytálat pisilés után, mert a wc-ig sem tudtam hetekig elmenni. Utána is csak két mankóval
– mesélte a felépüléséről.
Nem elég, hogy Metta bokája hetekig nem javult, ugyanis kiderült, hogy a probléma valójában sokkal komolyabb volt, mint bárki gondolta, de még a lelki teherrel is meg kellett birkóznia.
Egy igazi lelki hullámvasút volt, megélni ezt a kiszolgáltatottságot, s közben sírni minden nap, hogy nem lehetek kint Ázsiában. Hogy minden amit kitűztem magam elé, egy Achilles-ín gyulladással induló kálvária miatt szertefoszlik. Ez a testünk legvastagabb és leghosszabb ina, így hozta a formáját és életem legrosszabb élményét okozta nekem
– írta őszintén.
„A mai napig nem épültem fel belőle teljesen sajnos. Bízom benne, hogy egyszer kárpótol engem az élet valami olyannal, hogy ha erre visszatekintek, akkor nem fog ennyire fájni a lelkem. Köszi, hogy izgultatok értem, köszi a sok-sok kedvességet, amit az interneten közvetítettetek felém! Sokat jelent!” – tette még hozzá.
