Kőgazdag Metta hetekig volt ágyhoz kötve az Ázsia Expressz után: „Anyukám látott el és cserélte az ágytálat”

Az Ázsia Expressz 6. évadában Dulin Metta és Lakatos Levente is versenybe szálltak, annak ellenére, hogy mondhatni hátrányból indultak azáltal, hogy a műsor előtt találkoztak először. Ez persze nem gátolta őket abban, hogy teljes erőbedobással küzdjenek, ám arra ők sem számítottak, hogy Metta sérülése keresztülhúzza a számításaikat. A kőgazdag szőkeség bokasérülése olyan súlyos volt, hogy végül orvosi utasításra fel kellett adnia a játékot, ami teljesen összetörte. De a java még csak a hazautazás után jött, ugyanis Metta felépülése hetekig, sőt hónapokig húzódott, ami miatt teljesen padlóra került. Erről most vallott először.

Az Ázsia Expressz Metta számára egy izgalmas kalandként indult, de súlyos sérüléssel ért véget, amin mai napig nem lépett túl (Fotó: TV2)

Dulin Metta Instagram-oldalán mesélt arról, hogy az Ázsia Expressz forgatása óta eltel hónapokban milyen hosszú és mind fizikailag, mind pedig lelkileg megterhelő utat járt be.

„Hazajöttem Ázsiából. Eltelt már azóta több, mint 5 hónap, de még mindig nem lelt békére a lelkem a történtekkel kapcsolatban. Nem akartam, hogy vége legyen idő előtt ennek a kalandnak. Nem akartam, hogy a testem ne legyen képes teljesíteni, amit az agyam parancsba ad neki” – kezdte a TV2 sztárja.

Ez a videó nem a legrosszabb állapotomban készült. 5 héten át feküdtem járásképtelenül. Egyáltalán nem tudtam lábra állni. Semennyire. Anyukám jött le hozzám a Balatonra, látott el és cserélte az ágytálat pisilés után, mert a wc-ig sem tudtam hetekig elmenni. Utána is csak két mankóval

– mesélte a felépüléséről.

Dulin Metta lábsérülése sokkal súlyosabb volt, mint gondolta, 5 hónappal később sem mondhatja, hogy teljesen felépült (Fotó: Szabolcs László)

Nem elég, hogy Metta bokája hetekig nem javult, ugyanis kiderült, hogy a probléma valójában sokkal komolyabb volt, mint bárki gondolta, de még a lelki teherrel is meg kellett birkóznia.

Egy igazi lelki hullámvasút volt, megélni ezt a kiszolgáltatottságot, s közben sírni minden nap, hogy nem lehetek kint Ázsiában. Hogy minden amit kitűztem magam elé, egy Achilles-ín gyulladással induló kálvária miatt szertefoszlik. Ez a testünk legvastagabb és leghosszabb ina, így hozta a formáját és életem legrosszabb élményét okozta nekem

– írta őszintén.