Ázsia Expressz-balhé – taktikázó párosnak üzent Curtis: "nekik haza kell menniük, azonnal!"

Vasárnap este elstartolt az Ázsia Expressz hatodik évada. A sztárpárok ráadásul nem egy kényelmes hotelben kezdték az akklimatizálódást, mint a korábbi évadokban. Ördög Nóra ugyanis mindjárt egy feladattal várta őket a dzsungel közepén, ahol mindjárt egy döntéshelyzet elé állította őket. Itt derült ki, hogy Lakatos Levente taktikai játékra készül, hiszen az első pillanatban megpróbálta egy kis trükközésre rávenni Curtist és Judie-t, akik viszont a tiszta játék mellett tettek hitet. Ráadásul Dulin Metta és Lakatos Levente azzal sem voltak tisztában, hogy a rapper és a profi kosaras már eleve őket érezték maguktól a legtávolabb.
„Utazás közben volt alkalmunk a többiekkel kommunikálni.”
A legkevesebbet a Leviékkel beszéltünk, de nem a mi hibánkból. Ők egy kicsit távolságtartóak, de az is lehet, hogy ez már a taktikájuk része.
„Bár talán csak Majka rajongó… Szóval, nekik haza kell menniük, azonnal! Nem is kezdhetik el a játékot! Ezt most döntöttem el…” – hangzott el Curtis szájából az Ázsia Expressz legújabb évadának első pillanataiban. A két páros között hamar kialakult távolságot az sem szűkítette, hogy Ördög Nóra éppen őket állította döntéshelyzet elé az érkezésük utáni első percekben. Az Ázsia Expressz műsorvezetője ugyanis azt eszelte ki, hogy a közösségre bízza a döntést az indulási sorrend tekintetében. Levelében pedig egyértelművé tette azt is, hogy bár első körben csak az elsőként beérkező két páros, vagyis Curtis és Judie, illetve Levente és Metta ismerhették meg az abban foglaltakat, a tartalmát meg kell osztaniuk az utánuk befutókkal is. Igaz, hogy a rapper fejében is megfordult, hogy akár előnyt is kovácsolhatnának a helyzetükből, de...
„A többieknek megmondjuk, hogy azt írták, nekünk kell indulnunk először” – szakadt ki a csibészség Curtis száján, amire Levente azonnal helyeselt is, sőt egyenesen arra gondolt, hogy a levelet el is kellene dugniuk ellenfeleik elől. Ez a trükk azonban nem aratott osztatlan sikert. „Ez nem lenne igazságos… Mi őszinték vagyunk” – szögezte le Curtis. Dulin Metta ezen a ponton felvetett egy logikusnak tűnő problémát. Kifejtette, hogy szerinte, ha nyolc páros, vagyis tizenhat ember kezd el egyszerre alkudozni az indulás sorrendjén, abból egyfajta káosz alakulhat ki. Lakatos Levente ekkor újra megpróbálta rávenni társait arra, hogy ne feltétlen legyenek őszinték később érkezőkkel.
„Curtis, szerinted alfáskodjunk? Domináljunk le őket és döntsük el kettőnk között, hogy ki menjen, vagy avassuk be őket az egész menetébe?”
– tette fel a kérdést az író-influenszer. Curtis és Judie végül határozottan a nyílt kártyás játék mellett döntöttek, bízva abban, hogy tizenhat felnőtt ember el tudja dönteni az indulás sorrendjét, különösebb vita nélkül. Eközben mindketten le is vonták az első következtetést Levente vonatkozásában.
„Nekem lelkiismeret-furdalásom lett volna, ha nem mondjuk el a többieknek. Úgyhogy nekem ez nem volt szimpatikus” – mondta az Ázsia Expressz kamerájába a profi kosárlabdázó.
A párosnak végül igaza is lett hiszen az indulási sorrend kialakítása zökkenőmentesen lezajlott trükközés nélkül is. Ugyanakkor tény, hogy Lakatos Levente később egy egészen kicsit finomított a négyesben folytatott beszélgetés valóságtartalmán. Ő ugyanis így adta elő a történéseket: „Van egy kis kaland már a legelején. Kaptunk egy levelet A levélben az van, hogy el kell dönteni egymás között, hogy ki az, aki elsőként induljon el az első feladatra. Eldönthettük volna mi, de úgy döntöttünk, hogy beavatunk benneteket” – mondta a Levente, amivel ismét elrúgta a pöttyöst Curtisnél, aki később ezt szóvá is tette.
„A Levi már azt mondta, hogy úgy döntöttünk. Pedig nem úgy döntöttünk, hanem mi mondtuk. Hiszen ők azt döntötték el, hogy ne mondjuk el a levelet...Éppen ezért, én a Leviben már most nem bízom!”
- jelentette ki a rapper, akinek szavai előrevetítették, hogy Dulin Metta és Lakatos Levente számára nem csak az jelenthet majd nehézséget az Ázsia Expressz első szakaszában, hogy tulajdonképpen a budapesti reptéren találkoztak éltűkben először, de az is, hogy Curtis és Judie nem zárták őket a szívükbe, vagyis jó eséllyel számíthatnak tőlük nehezítésre, ha erre esélyük nyílik a kaland-reality nézői által már jól ismert módon. Az két páros közötti adok-kapok nem sokkal később l is indult, hiszen az indulás után Curtis és Judie úgy döntöttek, megállítják Mettát és Leventét tíz percre. A kőgazdag fiatal és az influenszer pedig nem sokáig maradtak adósuk és ők is lestoppolták ellenfeleiket.
Dulin Metta és Lakatos Levente tehát nagyon hamar letette a névjegyét Curtisék asztalára, de nem ők az egyetlen páros, akik feltették őket a „nem szeretem polcra”. Ugyanis a Bódi tesók, vagyis Hunor és Megyer is arra a következtetésre jutottak, hogy nem szimpatizálnak velük, vagyis főként Leventével. Az ikrek később kifejtették, hogy számukra zavaró volt az író dominanciája, amivel levezényelte az indulási sorrendről szóló „vitát”. Ez a szituáció még azután is téma maradt az Ázsia Expressz játékosai között, hogy Ördög Nóra bejelentette, két párosnak nincs hely a luxusszállodában, vagyis a két utoljára beérkező csapatnak egy minden luxust nélkülöző bungalóban foglaltak szállást. Ebbe a szórásba pedig Ungvári Miki és Fodor Rajmund mellett éppen Metta és Levente estek bele. Hogy a konfliktusok tovább éleződnek-e, vagy Leventééknek sikerül kiköszörülniük a csorbát, az kiderül az Ázsia Expressz hatodik szériájának hétfői adásából.
