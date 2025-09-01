Ázsia Expressz-balhé – taktikázó párosnak üzent Curtis: "nekik haza kell menniük, azonnal!"

Vasárnap este elstartolt az Ázsia Expressz hatodik évada. A sztárpárok ráadásul nem egy kényelmes hotelben kezdték az akklimatizálódást, mint a korábbi évadokban. Ördög Nóra ugyanis mindjárt egy feladattal várta őket a dzsungel közepén, ahol mindjárt egy döntéshelyzet elé állította őket. Itt derült ki, hogy Lakatos Levente taktikai játékra készül, hiszen az első pillanatban megpróbálta egy kis trükközésre rávenni Curtist és Judie-t, akik viszont a tiszta játék mellett tettek hitet. Ráadásul Dulin Metta és Lakatos Levente azzal sem voltak tisztában, hogy a rapper és a profi kosaras már eleve őket érezték maguktól a legtávolabb.

Hamar világossá vált, hogy az Ázsia Expressz nem Curtis és Levente barátságáról szól majd (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expresszben hamar elérkezett az első ellentét

„Utazás közben volt alkalmunk a többiekkel kommunikálni.”

A legkevesebbet a Leviékkel beszéltünk, de nem a mi hibánkból. Ők egy kicsit távolságtartóak, de az is lehet, hogy ez már a taktikájuk része.

„Bár talán csak Majka rajongó… Szóval, nekik haza kell menniük, azonnal! Nem is kezdhetik el a játékot! Ezt most döntöttem el…” – hangzott el Curtis szájából az Ázsia Expressz legújabb évadának első pillanataiban. A két páros között hamar kialakult távolságot az sem szűkítette, hogy Ördög Nóra éppen őket állította döntéshelyzet elé az érkezésük utáni első percekben. Az Ázsia Expressz műsorvezetője ugyanis azt eszelte ki, hogy a közösségre bízza a döntést az indulási sorrend tekintetében. Levelében pedig egyértelművé tette azt is, hogy bár első körben csak az elsőként beérkező két páros, vagyis Curtis és Judie, illetve Levente és Metta ismerhették meg az abban foglaltakat, a tartalmát meg kell osztaniuk az utánuk befutókkal is. Igaz, hogy a rapper fejében is megfordult, hogy akár előnyt is kovácsolhatnának a helyzetükből, de...

Lakatos Levente és Dulin Metta hamar visszaadták a Curtiséktől kapott "kölcsönt" (Fotó: Tv2)

Judi és Curtis kimondták, nem szimpatizálnak Lakatos Leventével

„A többieknek megmondjuk, hogy azt írták, nekünk kell indulnunk először” – szakadt ki a csibészség Curtis száján, amire Levente azonnal helyeselt is, sőt egyenesen arra gondolt, hogy a levelet el is kellene dugniuk ellenfeleik elől. Ez a trükk azonban nem aratott osztatlan sikert. „Ez nem lenne igazságos… Mi őszinték vagyunk” – szögezte le Curtis. Dulin Metta ezen a ponton felvetett egy logikusnak tűnő problémát. Kifejtette, hogy szerinte, ha nyolc páros, vagyis tizenhat ember kezd el egyszerre alkudozni az indulás sorrendjén, abból egyfajta káosz alakulhat ki. Lakatos Levente ekkor újra megpróbálta rávenni társait arra, hogy ne feltétlen legyenek őszinték később érkezőkkel.

„Curtis, szerinted alfáskodjunk? Domináljunk le őket és döntsük el kettőnk között, hogy ki menjen, vagy avassuk be őket az egész menetébe?”

– tette fel a kérdést az író-influenszer. Curtis és Judie végül határozottan a nyílt kártyás játék mellett döntöttek, bízva abban, hogy tizenhat felnőtt ember el tudja dönteni az indulás sorrendjét, különösebb vita nélkül. Eközben mindketten le is vonták az első következtetést Levente vonatkozásában.