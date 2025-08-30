Ázsia Expressz: Ördög Nóráék megúszták, de mindenhonnan halálos veszély les a csapatra

Még el sem indult az Ázsia Expressz hatodik évada, de Ördög Nórának, vagyis inkább Nánási Pálnak köszönhetően már tudjuk, hogy a stábtagoknak és különösen a játékosoknak nem árt a lábuk elé, vagy épp a fejük felé nézni útközben, de még akár a szálláson is. Hiszen Ázsiában ezer és ezer veszély les rájuk és ha a kígyók, skorpiók, bogarak és egyéb mérgező, vagy veszélyes lények nem is vágyják a találkozást, egy véletlen összefutás is végződhet durva kimenetelű támadással - vagyis inkább védekezéssel. Az Ázsia Expressz játékosai számos ilyen állattal találkozhatnak.

Az Ázsia Expressz idei évada sem veszélytelen (Fotó: TV2)

Ördög Nóra például egy rövid, de annál tárgyilagosabb üzenetben figyelmeztette Nánási Pált, Micit és Vencit, hogy az egyik malajziai szállásukon skorpiót találtak a szomszédos szobában és kérte őket, hogy a pakolásnál alaposan nézzék át a ruháikat és a bőröndjeiket. Ebből kiindulva összegyűjtöttünk néhány állatot, amikkel jobb, ha nem futnak össze a továbbiakban.

Kígyók sokasága tekereg az Ázsia Expressz 2025 kalandorainak nyomában

Kobrák: (Mérgük neurotoxikus és szövetkárosító hatású)

Az Egyenlítői köpködőkobra széles körben elterjedt a félszigeten és Borneón; gyakran települések közelében él. Marása erős fájdalommal jár és egyértelmű tünetei a kettős látás, nyelés és beszédzavar, melyek fél és hat órán belül jelentkeznek. Súlyos esetben a légzőizmok bénulása kísérheti. A megmart személynek néhány órán belül meg kell kapnia az ellenmérget és kórházba kell jutnia. Hasonló tünetekkel jár a Monoklis kobra marása is és természetesen a Malajzia szerte elterjedt Királykobra is igencsak veszélyes. Marása szintén légzésbénuláshoz vezet és gyors orvosi beavatkozást igényel.

Az egyenlítői köpködő kobra igen gyakori az Ázsia Expressz idei útvonalán (Fotó: YouTube)

Kraitok: (Mérgük szintén erősen neurotoxikus)

A Maláj krait főként éjszaka marja meg áldozatát, aki alig produkál kezdeti tüneteket. Akár nyolc óra is eltelhet, mire az áldozatnál kettős látás, nyelészavar és rekedt beszéd jelentkezik. Ha a páciens idővel nem kap légzéstámogatást, életveszélyes állapotba kerülhet. A szalagos krait marása is hasonló tünetekkel jár.