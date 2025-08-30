Ázsia Expressz: Ördög Nóráék megúszták, de mindenhonnan halálos veszély les a csapatra

Még el sem indult az Ázsia Expressz hatodik évada, de Ördög Nórának, vagyis inkább Nánási Pálnak köszönhetően már tudjuk, hogy a stábtagoknak és különösen a játékosoknak nem árt a lábuk elé, vagy épp a fejük felé nézni útközben, de még akár a szálláson is. Hiszen Ázsiában ezer és ezer veszély les rájuk és ha a kígyók, skorpiók, bogarak és egyéb mérgező, vagy veszélyes lények nem is vágyják a találkozást, egy véletlen összefutás is végződhet durva kimenetelű támadással - vagyis inkább védekezéssel. Az Ázsia Expressz játékosai számos ilyen állattal találkozhatnak.
Ördög Nóra például egy rövid, de annál tárgyilagosabb üzenetben figyelmeztette Nánási Pált, Micit és Vencit, hogy az egyik malajziai szállásukon skorpiót találtak a szomszédos szobában és kérte őket, hogy a pakolásnál alaposan nézzék át a ruháikat és a bőröndjeiket. Ebből kiindulva összegyűjtöttünk néhány állatot, amikkel jobb, ha nem futnak össze a továbbiakban.
Kobrák: (Mérgük neurotoxikus és szövetkárosító hatású)
Az Egyenlítői köpködőkobra széles körben elterjedt a félszigeten és Borneón; gyakran települések közelében él. Marása erős fájdalommal jár és egyértelmű tünetei a kettős látás, nyelés és beszédzavar, melyek fél és hat órán belül jelentkeznek. Súlyos esetben a légzőizmok bénulása kísérheti. A megmart személynek néhány órán belül meg kell kapnia az ellenmérget és kórházba kell jutnia. Hasonló tünetekkel jár a Monoklis kobra marása is és természetesen a Malajzia szerte elterjedt Királykobra is igencsak veszélyes. Marása szintén légzésbénuláshoz vezet és gyors orvosi beavatkozást igényel.
Kraitok: (Mérgük szintén erősen neurotoxikus)
A Maláj krait főként éjszaka marja meg áldozatát, aki alig produkál kezdeti tüneteket. Akár nyolc óra is eltelhet, mire az áldozatnál kettős látás, nyelészavar és rekedt beszéd jelentkezik. Ha a páciens idővel nem kap légzéstámogatást, életveszélyes állapotba kerülhet. A szalagos krait marása is hasonló tünetekkel jár.
Korallkígyók: (Ritkán marnak meg embereket, de a mérgük veszélyes)
A kék korallkígyó marása ritka, mivel a faj kerüli az embert és az őserdőkben él. Marásuk fájdalmas és neurológiai tüneteket okoz. Jellemző az izomgörcs, keringési- és légzészavar.
Viperák: (Szövetkárosodás és véralvadászavar)
A maláj gödör vipera főleg a félszigeten, az aljnövényzetben él. Marása fájdalmas és a helyén gyorsan növekvő duzzanat keletkezik. 1-6 órán belül fellép a véralvadászavar. A bőr felhólyagosodik és kezelés nélkül napok alatt fellép a nekrózis.
Tengeri kígyók: (Erősen myotoxikus és neurotoxikus )
A Hydrophis curtus főként a part menti vizekben él, így többnyire a halászok szenvedik el a marásait. A marás kis fájdalommal jár és a seb alig észrevehető. Átlagosan fél és hat óra közötti idő után izommerevség, gyengeség és fekete vizelet jelentkezik. Egy nap elteltével akut veseelégtelenség alakulhat ki, így azonnali orvosi beavatkozást igényel.
Skorpiók: Főként Borneón és Sabahban fordulnak elő, csípésük fájdalmas, de általában nem halálos
Fekete özvegyhez hasonló pókok: Ritkák, de előfordulhatnak, mérgük veszélyes lehet.
Szúnyogok: A legvalószínűbb veszélyforrás! Dengue-láz, chikungunya, zika és malária vírust terjesztenek.
Óriás százlábú: Gyakori az esőerdőkben. Harapása nagyon fájdalmas, súlyos esetben lázat, hányást okozhat.
Sós vízi krokodil: Főként Borneón (Sabah és Sarawak) található, Ázsia legveszélyesebb ragadozói közé tartozik.
Varánuszok: Akár 2 méteresre is megnőnek, általában félnek az embertől, de támadhatnak, és harapásuk csúnya fertőzést okozhat.
Hosszú farkú makákó: Nagyon gyakoriak turistahelyeken. Elcsenik az ételt, agresszívak lehetnek, harapásuk fertőzést, veszettséget is terjeszthet.
Orángután: Nem támadó természetű, de vadonban kerülni kell, mert erejük hatalmas.
