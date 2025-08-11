Sírás, kíméletlen viták, dühkitörések – Ezek voltak az Ázsia Expressz legdurvább botrányai

Augusztus utolsó napján újra felpörögnek az események a TV2 képernyőjén, ugyanis augusztus 31-én visszatér a nézők egyik kedvenc kalandrealityje, az Ázsia Expressz. A vadonatúj, hatodik évad ezúttal Malajzia és Indonézia lenyűgöző, de kemény terepeire kalauzolja a sztárokat – és természetesen a nézőket is. Az egzotikus utazásban nyolc ismert páros méri össze bátorságát, kitartását és leleményességét, hogy megszerezze a 20 millió forintos fődíjat. Az Ördög Nóra által vezetett műsorban sem telefon, sem készpénz, sem pedig bankkártya nem áll a versenyzők rendelkezésére – csupán egymásra és a helyiek jóindulatára támaszkodhatnak. Az új évad nemcsak szórakoztató, hanem emberpróbáló is: a párosoknak számtalan olyan helyzettel kell szembenézniük, amelyek komolyan próbára teszik a fizikai és mentális határaikat. A hőség, az ismeretlen környezet, a nyelvi akadályok, a szállás- és ételkeresés, valamint az idővel való verseny mind-mind fokozzák a feszültséget.

Az Ázsia Expressz hatodik évadának szereplői (Fotó: TV2)

Íme, a TV2 Ázsia Expressz versenyzői

Széki Attila Curtis és menyasszonya, Barnai Judit

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin

Lakatos Levente és barátnője, Dulin Metta

Bódi Megyer és testvére, Bódi Hunor

Fodor Rajmund és Ungvári Miklós – két legenda egy párosban

Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula

Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt – két színész, két karakter

Sofi és párja, Németh Vini

Az Ázsia Expressz botrányok, melyekről még ma is beszélnek

Az elmúlt években nemcsak szórakoztatásból, de botrányokból sem volt hiány az Ázsia Expresszben. Most összegyűjtöttük a legdurvább balhékat.

Gelencsér Timi és Gáspár Győző

Az Ázsia Expressz harmadik évadában már a verseny egyik korai szakaszában elkezdett kiéleződni a konfliktus. Gelencsér Tímea és barátnője, Szimóna az egyik feladat során megelőzték Gáspár Győzőt és Beát, amit a showman kifejezetten sértésként élt meg. Győzike szerint a lányok tisztességtelenül, már-már sportszerűtlenül léptek előre, és csalással szerezték meg az előnyt. Ez volt az első komoly töréspont, de nem az utolsó. A műsor egyik csavarjaként a szereplőknek párt kellett cserélniük. Gelencsér Timi és Gáspár Győző ekkor kénytelenek voltak együttműködni – látszólag lehetetlen küldetés volt. Győző feladata az volt, hogy hátráltassa új társát. Timi számára ez már eleve megalázó helyzetet teremtett, és az együtt töltött idő csak tovább rontott a kapcsolatukon. A konfliktus odáig fajult, hogy a közös szálláskeresés is kudarcba fulladt. Győző kijelentette: nem hajlandó egy szobában aludni Tímeával – még külön ágyban sem. A lányt ez érthetően érzékenyen érintette, hiszen a szabályok értelmében együtt kellett volna megszállniuk.