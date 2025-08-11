Sírás, kíméletlen viták, dühkitörések – Ezek voltak az Ázsia Expressz legdurvább botrányai

Augusztus utolsó napján újra felpörögnek az események a TV2 képernyőjén, ugyanis augusztus 31-én visszatér a nézők egyik kedvenc kalandrealityje, az Ázsia Expressz. A vadonatúj, hatodik évad ezúttal Malajzia és Indonézia lenyűgöző, de kemény terepeire kalauzolja a sztárokat – és természetesen a nézőket is. Az egzotikus utazásban nyolc ismert páros méri össze bátorságát, kitartását és leleményességét, hogy megszerezze a 20 millió forintos fődíjat. Az Ördög Nóra által vezetett műsorban sem telefon, sem készpénz, sem pedig bankkártya nem áll a versenyzők rendelkezésére – csupán egymásra és a helyiek jóindulatára támaszkodhatnak. Az új évad nemcsak szórakoztató, hanem emberpróbáló is: a párosoknak számtalan olyan helyzettel kell szembenézniük, amelyek komolyan próbára teszik a fizikai és mentális határaikat. A hőség, az ismeretlen környezet, a nyelvi akadályok, a szállás- és ételkeresés, valamint az idővel való verseny mind-mind fokozzák a feszültséget.
Az elmúlt években nemcsak szórakoztatásból, de botrányokból sem volt hiány az Ázsia Expresszben. Most összegyűjtöttük a legdurvább balhékat.
Az Ázsia Expressz harmadik évadában már a verseny egyik korai szakaszában elkezdett kiéleződni a konfliktus. Gelencsér Tímea és barátnője, Szimóna az egyik feladat során megelőzték Gáspár Győzőt és Beát, amit a showman kifejezetten sértésként élt meg. Győzike szerint a lányok tisztességtelenül, már-már sportszerűtlenül léptek előre, és csalással szerezték meg az előnyt. Ez volt az első komoly töréspont, de nem az utolsó. A műsor egyik csavarjaként a szereplőknek párt kellett cserélniük. Gelencsér Timi és Gáspár Győző ekkor kénytelenek voltak együttműködni – látszólag lehetetlen küldetés volt. Győző feladata az volt, hogy hátráltassa új társát. Timi számára ez már eleve megalázó helyzetet teremtett, és az együtt töltött idő csak tovább rontott a kapcsolatukon. A konfliktus odáig fajult, hogy a közös szálláskeresés is kudarcba fulladt. Győző kijelentette: nem hajlandó egy szobában aludni Tímeával – még külön ágyban sem. A lányt ez érthetően érzékenyen érintette, hiszen a szabályok értelmében együtt kellett volna megszállniuk.
A vita annyira elfajult, hogy a szálloda, ahol helyet kaptak volna, egyszerűen kidobta őket. Új helyet kellett keresniük az éjszaka közepén, miközben a viszonyuk már teljesen megromlott. Másnap Gelencsér Timi a kamerák előtt sírva vallotta be: "Borzalmas volt ez az elmúlt 24 óra! Minden szinten szörnyű volt! Alig vártam, hogy beérjünk hozzád és vége legyen... Én ebből nem kérek többet, az biztos"
Kapcsolatuk az elejétől kezdve hullámzó volt. A negyedik nap során robbant a konfliktus: személyeskedésig fajult a vita, Anett szerint Angi és Bende „kipécézték” őket és szándékosan támadtak rájuk. A fiatal pár azt nehezményezte, hogy Béres Anett rájuk szólt, amiért csúnyán beszéltek egymással. Annyira elszakadt mindkét félnél a cérna, hogy míg Anett papucsnak nevezte Bendét, addig Angi kijelentette, nem akar arra a sorsa jutni, mint Anett, ugyanis szerinte nem véletlenül nincs párkapcsolata és gyermeke. „Amikor egy »nő« egy másik nő arcába vágja, hogy nincs gyereke, az a legalja mindennek, az emberi mélybugyor” – reagált utólag a kemény összefeszülésre Anett, aki hozzátette: úgy érezte, a kamerák előtt alázták meg.
A konfliktus tovább súlyosbodott a kibeszélő-műsorban, amikor Angi kiviharzott a stúdióból. Anett azt állította, hogy az influenszer sértegette őt (például a gyermektelenségére utalva), mire Angi annyira felháborodott, hogy azt mondta: „Orvosi eset vagy!” Végül Sáfrány Emese segített lecsillapítani a helyzetet, és pár pillanatra Anett és Angi bocsánatot is kértek egymástól Bár a műsor óta próbálták többször megbeszélni a nézeteltéréseiket, és elnézést is kértek egymástól, továbbra sincs béke.
A műsor több részében előfordult, hogy Krausz Gábor már az első feladatnál majdnem feladta a versenyt — például vízszállítás közben: a poharat dühében elrúgta, majd kijelentette: „Nem haláltáborba jöttem!” és hozzátette, hogy a show helyett „halálvonatként” kéne nevezni a műsort. Egyszer egy kosárnyi osztriga pakolása okozta a kiborulást: vállfájdalmát dühvel kezelte, a kosarat a földre vágta, és újra felmerült a feladás gondolata: „Ne szedd össze, hagyd a pics*ba, megyünk haza!”– intézte szavait Mikes Annához.
Egy vacsora során Sáfrány Emesével és Béres Anettel feszült vitába keveredett: megvádolta őket, hogy stoppolás közben „átgázoltak” rajta és lökdösték — a lányok ezt visszautasították. Krausz Instagramon reagált: „Nyers vagyok? Igen. Hisztis vagyok? Igen. Paraszt tudok lenni? Igen.” Hozzátette, hogy egy tévéműsorban vannak, nem érdemes mindent véresen komolyan venni. A döntő előtti feladat során egy óriási papírsárkány mozgatása közben újra feladta Gábor: káromkodva dobta el a rudat, kijelentette, hogy „Befejeztem, én ezt nem csinálom!” — Mikes Anna azonban nem hagyta annyiban. Sőt, az eredményhirdetés után Krausz cifrább szavakkal reagált, miután második helyen végeztek: nem vett részt a stábbulin, de elismerte a győztesek teljesítményét.
Dietz Gusztáv neve már többször felmerült botrányos körülmények között a TV2 Ázsia Expressz című reality-műsorával kapcsolatban. A korábbi ketrecharcos, aki nem először szerepel valóságshow-ban, temperamentumos viselkedésével hívta fel magára a figyelmet a verseny során. Dietz Gusztáv már a műsor elején feszült hangulatot teremtett. Több szereplővel is összeszólalkozott, köztük Krausz Gáborral, akivel hangos vitába keveredett egy feladat során. Gusztáv nem bírta elviselni, ha nem az történt, amit ő akart, és kiabálni kezdett. Több néző is felháborodott azon, ahogy Dietz reagált a stresszhelyzetekre.
A műsorban volt olyan pillanat, amikor annyira elvesztette a fejét, hogy szinte fizikailag fenyegető lett a jelenléte. Dietz Gusztáv a játék hevében durva beszólásokkal is „szórakoztatta” a nézőket, és sokan úgy érezték, hogy túl messzire ment. Többször is tiszteletlenül beszélt a női versenytársakkal, amit a nézők is szóvá tettek a közösségi médiában. Az adás leglátványosabb kiborulását Dietz Gusztáv produkálta, aki kis híján feladta a játékot. Dühös monológja tele volt kisípolt káromkodásokkal, Laky Zsuzsi nem is tudott vagy nem akart reagálni a kitörésre.
Mi a f*szt keresek én itt?!? 150 kiló kókuszt kell átvinni pár várossal? Miután egész nap .... éhgyomorra? Ez így jó, nem?!? Mi? Egy rossz csicskának érzem magam! Azért, hogy a belemet kiteszem, legalább enni kapok, nem? De nem! Patkányok között, csótányok, hangyák között között alszom éhesen. De hát ez egy játék, nem? Milyen fantasztikus, jó játék!
– dühöngött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.