"Csodálat, ámulat, picike féltés.." Elképesztő, mit művelt Ördög Nóra kislánya!

Ördög Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 16:20
büszkeséglégtornászmutatványNánási Mici
Hihetetlenül büszkévé tette édesanyját Mici!
Bors
A szerző cikkei

Kimondhatatlanul büszkévé tette a kislánya Ördög Nórát. Nánási Mici ugyanis nem akármilyen sportot űz: légtornászként nem egyszer lenyűgözte már a közönséget, többek közt A Nagy Duett színpadán is megmutatta, mire képes, a minap pedig a Strand Fesztivál nulladik napján lépett fel.

Hihetetlenül büszkévé tette a kislánya Ördög Nórát / Fotó:  Markovics Gábor

Elég sok csúcspontja volt a Strand Fesztivál nulladik napjának... De ami egészen biztosan életre szóló, hogy láthattuk Micit a naplementében légtornázni a Balaton fölött... Ha azt írom, büszkék voltunk, nem fejezi ki eléggé, amit éreztem... Csodálat, ámulat, picike féltés is, nyilván... És hála, hogy az anyukája lehetek

- írta az Instagram-oldalán Nóra meghatottan, néhány fotó kíséretében, amiken azt is megmutatta, milyen lélegzetelállító mutatványokkal kápráztatott el mindenkit Mici.

Mutatjuk is a felvételek!

 

