Curtis majdnem elkésett a saját esküvőjéről

Aki ott volt Barnai Judit és Széki Attila Curtis esküvőjén, úgy érezhette, hogy tinédzser szerelmesek pecsételik meg a boldogságukat. Azok a pillantások, ahogyan egymásra néztek, azok az érintések, ahogy megfogták egymás kezét, azok az apró élcelődések, amikkel folyton zri­kál­ták egymást még percekkel a szertartás előtt, mind azt bizonyították, hogy elválaszthatatlanok, hogy pontosan tudják, mit, kit választottak maguk mellé, és nem is lehetne felhőtlenebb az igen kimondásának pillanata. Mert bizony az volt, egy-két könnycsepp is kicsordult a menyasszony szeméből, de a 60-70 főből, családtagokból és barátokból álló vendégsereg is sűrűn használta a zsebkendőjét.

Széki Attila Curtis és Barnai Judit mesésen mutattak az esküvőjükön (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Curtis majdnem elsírta magát

„Nagyon örültünk annak, hogy ott voltak a szeretteink és a barátaink. Megható volt, párszor el is pityeredtem, de van ez így” – mondta a szertartás után az újdonsült feleség.

„Amikor először megláttam Judie-t, én is majdnem elsírtam magam” – csatlakozott a párja szavaihoz a friss férj. „Könnybe lábadt a szemem, de tartottam magam, igazi profi voltam, legalább most az egyszer az életben.”

Az igen kimondása után az Újpesti Városházáról egészen a Szusza Ferenc Stadionig hajtottak, hogy ott készüljenek a jobbnál jobb fotók. Hol máshol készülhettek volna, amikor Curtis köztudottan az egyik legnagyobb drukkere a IV. kerület csapatának, és újpesti lokálpatriótaként élete egyik legfontosabb pontja Budapest ezen városrésze.

A fotózásra az újpesti stadionban került sor (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

„Jó, hogy részese lehetett a szertartásnak” – mondta Curtis

De nem a legfontosabb pontja! Az immár Széki-Barnai Judit, valamint a kisfia, Doncsi, aki komoly szerepet kapott a szertartás során: ő vihette oda a házasulandó párhoz a gyönyörű gyűrűket.

„Igazi férfi volt, jól állta a sarat; kicsit izgult, de ez nem baj. Amit kértünk tőle, amit elmondtak neki, azt tökéletesen végrehajtotta. Jó volt, hogy ő is a részese lehetett a szertartásnak” – mesélte a büszke apuka.

Méltán lehetett büszke rá: Doncsi fantasztikus gyerek, és Judie-val is tökéletesen megértik egymást – nem csoda, öt éve már, hogy az édesapja és a friss ara szerelembe estek.