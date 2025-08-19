Curtis majdnem elkésett a saját esküvőjéről

Aki ott volt Barnai Judit és Széki Attila Curtis esküvőjén, úgy érezhette, hogy tinédzser szerelmesek pecsételik meg a boldogságukat. Azok a pillantások, ahogyan egymásra néztek, azok az érintések, ahogy megfogták egymás kezét, azok az apró élcelődések, amikkel folyton zrikálták egymást még percekkel a szertartás előtt, mind azt bizonyították, hogy elválaszthatatlanok, hogy pontosan tudják, mit, kit választottak maguk mellé, és nem is lehetne felhőtlenebb az igen kimondásának pillanata. Mert bizony az volt, egy-két könnycsepp is kicsordult a menyasszony szeméből, de a 60-70 főből, családtagokból és barátokból álló vendégsereg is sűrűn használta a zsebkendőjét.
„Nagyon örültünk annak, hogy ott voltak a szeretteink és a barátaink. Megható volt, párszor el is pityeredtem, de van ez így” – mondta a szertartás után az újdonsült feleség.
„Amikor először megláttam Judie-t, én is majdnem elsírtam magam” – csatlakozott a párja szavaihoz a friss férj. „Könnybe lábadt a szemem, de tartottam magam, igazi profi voltam, legalább most az egyszer az életben.”
Az igen kimondása után az Újpesti Városházáról egészen a Szusza Ferenc Stadionig hajtottak, hogy ott készüljenek a jobbnál jobb fotók. Hol máshol készülhettek volna, amikor Curtis köztudottan az egyik legnagyobb drukkere a IV. kerület csapatának, és újpesti lokálpatriótaként élete egyik legfontosabb pontja Budapest ezen városrésze.
De nem a legfontosabb pontja! Az immár Széki-Barnai Judit, valamint a kisfia, Doncsi, aki komoly szerepet kapott a szertartás során: ő vihette oda a házasulandó párhoz a gyönyörű gyűrűket.
„Igazi férfi volt, jól állta a sarat; kicsit izgult, de ez nem baj. Amit kértünk tőle, amit elmondtak neki, azt tökéletesen végrehajtotta. Jó volt, hogy ő is a részese lehetett a szertartásnak” – mesélte a büszke apuka.
Méltán lehetett büszke rá: Doncsi fantasztikus gyerek, és Judie-val is tökéletesen megértik egymást – nem csoda, öt éve már, hogy az édesapja és a friss ara szerelembe estek.
Ahogy arról korábban írtunk, néhány fontos hiányzója azért akadt a szertartásnak: Judie édesapja a lány féléves korában elhunyt, így a szintén – örömanyához méltón – pityergő édesanyja vezette menyasszonyt az anyakönyvvezető elé. De nem lehetett ott Curtis apukája sem, aki a fiú 14 éves korában ment el, a rappert így a bátyja, Tibor kísérte. Szintén nagy hiányzó volt Széki Attila másik bátyja, aki jelenleg az ítéletre vár raboskodva, de még nála is fontosabb szereplő Curtis anyukája, aki néhány hete kórházba került. Az ifjú pár első útja a fotózás után így éppen hozzá – ahogy hívják, „Sziszis” mamához – vezetett, hogy átadják neki a köszönőajándékot. Alighanem igazán érzelmes pillanatokat éltek meg ott, hárman…
Persze, ahogy az lenni szokott, most sem telt el a nap apró gikszerek nélkül. Még ott kezdődött a problémák sora, hogy Judie, amikor elindult a maglódi otthonukból – hogy a barátnőivel találkozva készülődjön a városházán, sminkeljék és csodás frizurát varázsoljanak neki –, magával vitte Curtis slusszkulcsát.
„Majdnem nem értem oda a ceremóniára! A kedves feleségem elvitte magával a kocsikulcsot. Annak a kocsinak a kulcsát, amivel aztán mindenki szeretett volna távozni az esküvőről. A taxi aztán szerencsére visszaért vele” – emlékezett a férj.
Korábban talán ezen még fel is idegesítette volna magát Attila, de Judie mellett más ember lett. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy maradéktalanul betartotta a menyasszonya kérését.
„Az előző héten megkért, hogy ne fogyasszak alkoholt sem a koncerteken, sem az Újpest meccsén, sem a kisfiam születésnapján. És akkor még a mai nap reggelén elvitte magával a kulcsot. Azt gondolom, hogy friss férjként a jóindulatom próbára lett téve. De megugrottam ezt a feladatot” – mondta nevetve Curtis, immár újdonsült feleségére mosolyogva.
Az pedig, hogy merre tovább, még a jövő kérdése. Nászútra csak 2026-ban utaznak, és egyelőre a gyerekkérdés sincsen napirenden náluk.
„Most még Judie kosarazik, addig biztosan nem. Jövőre talán, amikor befejezi a pályafutását” – zárta gondolatait a rapper.
