Ázsia Expressz – kitálalt a Kőgazdag Fiatalok sztárja: "Nem lesznek velünk kedvesek!"

Augusztus 31-én újra elindul az Ázsia Expressz, és bár a TV2 sokáig titokban tartotta, kik is vesznek részt a műsorban, most már igazi kulisszatitkokat is megtudhattunk. A nagysikerű valóságshow sztárjai 20 millió forintos fődíjért küzdenek meg az emberpróbáló utazás során. A hatodik évad forgatása már véget ért, és most, hogy hivatalosan is bejelentették a sztárpárosokat, lassan érkeznek a kulisszák mögötti részletek is.

Dulin Metta lesz az Ázsia Expressz egyik versenyzője Fotó: Polyák Attila / TV2

Korán érkezett az Ázsia Expressz sztárja

Az idea egyik páros Lakatos Levente és Dulin Metta lesz, akit korábban a Kőgazdag Fiatalok című műsorban láthattunk, és aki most egy különleges videót is megosztott a vetélkedő sajtótájékoztatójáról.

Metta felfedte: szeret mindenhová időben indulni. Ez azonban most azt jelentette, hogy két órával hamarabb érkezett meg a TV2 eseményére, mint kellett volna!

Arról is beszámolt: a sajtóeseményen résztvevők a valóságshow augusztus 31-ei, első részének első perceit is megnézhették. Metta elmondása szerint elég volt néhány perc, hogy a versenytársak megvillantsák: nem lesznek mindig kedvesek velük.