"Láttunk nagyon mély dolgokat, és azok nagyon kemények voltak": Curtis felesége besokallt az Ázsia Expressztől

Mint arról a Bors korábban beszámolt, augusztus 31-én vasárnap elrajtol az Ázsia Expressz legújabb évada, amely során hazai sztárok most a maláj és indonéz viszonyokkal küzdenek majd meg. Az egyik ilyen páros volt Széki Attila "Curtis" és Barnai Judit "Judie" kettőse is, akik akkor még jegyesekként vágtak neki Ázsiának, most már azonban házasokként érkeztek a Mokkába, hogy elmondják, mit éltek át.

Az Ázsia Expressz során döntöttek úgy, hogy még nyáron összeházasodnak.Fotó: BÁNKÚTI SÁNDOR / HOT! magazin

A rapper kiemelte, habár nem idénre tervezték feltétlenül az esküvőt, egy bizonyos, nehéz, próbatételekkel teli nap után Ázsiában úgy döntött, ha hazaérnek, azonnal elveszi Judie-t:

Volt egy olyan napunk, amikor még pénzért sem vettek volna föl. Az esőerdő szélén, a padkán ültem és mondtam Judie-nak, hogy figyelj, ha innen egyszer hazajutunk élve, akkor még most a nyáron el foglak venni feleségül

- emlékezett vissza Curtis hozzátéve az Ázsia Expressz volt kétségkívül életének legnehezebb műsora:

Megcsinálod a játékot, utána még stoppolj. Juss el több száz kilométerre valahova, ott megint van egy játék és aztán még szerezz magadnak szállást és élelmet

- közölte a rapper hozzátéve, a műsor először fizikailag teljesen nullára teszi a játékost, majd utána még lelkileg meggyötri őt. Az emberek kedvessége és élethez való hozzáállása ott azonban megváltoztatta őt:

Az emberekbe való hitem visszajött

- jelentette ki.

Láttunk nagyon mély dolgokat és azok nagyon kemények voltak

- árulta el Judie is, aki még a mai napig sokszor Barnai Juditként mutatkozik be, majd utána javítja magát, hogy ő már Széki-Barnai Judit.