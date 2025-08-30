Így erősítette Sofi és párja kapcsolatát az Ázsia Expressz

Sofi és párja a műsor előtt több az Ázsia Expresszt már megjárt előadótól is tanácsot kértek, hogy miképpen lehet egy ilyen kaland-realityre felkészülni. Többek között Marics Peti és Bruno is elmondta nekik, hogy az előző évadok nagyon embert próbálók voltak. Hiába a sok tanács, Sofi így is úgy érzi, hogy nem volt teljesen sikeres a felkészülés.

Sofi és Vini kapcsolata erősödött (Fotó: Szabolcs László)

„Azt mondták a többiek, hogy készüljünk a legrosszabbra, nahát, mi annak a felére hangolódtunk csak rá” – árulta el Sofi, aki hozzátette, hogy többször járt kondiban, erősítő edzéseken, de ez sem volt elég arra a megpróbáltatásra, amit ott kaptak. Az előadó szerint az étellel is akadtak neki problémái, mivel minden az ízlése ellen volt.

Csupán pozitív élményeket szerzett Sofi Ázsia Expresszes kalandja során

„A tévében biztos, hogy az emberek az őszinte énünket fogják látni, ez is nagyon jó és egyáltalán nem csalódtam semmiben, nekem ez egy plusz az életemben” – mondta Sofi és kiemelte, hogy ezt közösen egy nagy kalandnak élik meg és így álltak az elején is hozzá.

„Mi voltunk benn castingon a Vinivel korábban is, de akkor még nem álltunk készen, de így, hogy jött újra a lehetőség, már jobban felkészültünk lelkileg és úgy voltunk vele, hogy itt az ideje váltani, és bevállalni ezt” – így beszélt Sofi arról, hogy miért vágtak bele az Ázsia Expresszbe, és úgy érzi, hogy nagyon megerősítette a kapcsolatukat a műsor.

Készül egy Ázsia zene?

A rapper elmesélte, több zenésszel is beszélték, hogy készítenek egy Ázsia ihlette dalt, azokkal az emberekkel, akik ott voltak. Curtis és Vastag Csaba neve is felmerült ebben a tervezett projektben.

Végezetül pedig legújabb daláról is mesélt. A Balhé, amihez videóklip is készült, hétfőn debütál, és elmondta, hogy a párja, Vini is segített az elkészítésében. Sofi hozzátette, hogy a régi társasága ihlette, ahol a mostani énje már nem szívesen venne részt semmiben. A közeljövőben egy kisalbumot is tervez Nemazalánnyal, de több szóló dala van még tervben. Az pedig, hogy az Ázsia Expresszben meddig jut Vinivel, augusztus 31-től kiderül a TV2-n.