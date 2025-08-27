Ázsia Expressz: A Bódi tesók a verseny előtt veszítették el édesapjukat

A Bódi tesókat ma már motivációs trénerként és sikerkönyvek szerzőiként ismerik a követőik, de volt idő, amikor nem a jó úton jártak. Bódi Megyer és Bódi Hunor pontosan a felvállaltan rovott múltjukat szeretnék végérvényesen maguk mögött hagyni azzal, hogy nekivágnak az ismeretlennek és megpróbálják megmutatni igazi arcukat a TV2 nézőinek. Igaz, hogy ikerpárt és a bátyjukat, Bencét mára már több mint egymillióan követik a különböző közösségi felületeiken, valószínűleg a nézők számára még így is ők ketten a legkevésbé ismert tagjai a vasárnap este induló Ázsia Expressz hatodik évadának, hiszen eddig nem szerepeltek kereskedelmi televízió képernyőjén. A motivációs trénerként tevékenykedő ikerpár a forgatás helyszínén mesélt lapunknak életük nehéz időszakáról, melynek feldolgozásával még ma is küzdenek, még ha jó úton is járnak.
De kik is a Bódi tesók? Nos, Megyer és Hunor nem titkolják, hogy mielőtt mások megsegítésének szentelték volna az életüket, nem éppen a legtisztességesebb megélhetést választották. Hét évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy otthagyják a céget, ahol értékesítőként dolgoztak és az volt a feladatuk, hogy mindent és bármit eladjanak a főként idősebb korosztály tagjainak úgy, hogy valójában fogalmuk sem volt a termékek valódi beszerzési árairól. A testvérek mélyen megbánták tettüket és azóta is azon dolgoznak, hogy jóvátegyék az akkor elkövetett hibáikat. Többek között ez az oka annak is, hogy igent mondtak az Ázsia Expressz felkérésére. „Szeretnénk, ha az emberek egy másik énünket is megismernék, nem csak azt, amit a színpadon, vagy a közösségi felületeinken keresztül látnak. Illetve él velünk szemben egy erős előítélet, amivel szeretnénk végleg leszámolni. Beszélek itt az életünk azon szakaszáról, amikor értékesítőként dolgoztunk egy cégnél, ahol főként időseknek kellett eladnunk dolgokat. Ez erkölcstelen volt, ez igaz… Hibáztunk, beláttuk és a fejlődés útjára léptünk. Átléptük az akkori önmagunkat.”
Rosszul esik nekünk, hogy sokan még most is azzal azonosítanak bennünket, miközben hét éve felszámoltuk az életünk ezen szakaszát. Reméljük, hogy a műsor által tényleg sikerül magunk mögött hagyni azt az időszakot”
– kezdte a Borsnak Bódi Megyer.
Arra a kérdésre, hogy honnan is jöttek az ikrek, őszinte és egyenes választ adtak. Így kiderült, hogy Megyer és Hunor számára nem igazán könnyű utat jelölt ki a sors. Gyermekként szegénységben éltek és bizony nagyon hamar meg kellett tapasztalniuk, hogy milyen nehéz, ha a családi fészekben nincs béke és nyugalom. „Szegénységből, de nem mélyszegénységből jöttünk. Gyerekkorunkban is mindig volt mit ennünk és volt fedél a fejünk fölött. Ettől függetlenül nem volt könnyű életünk. Volt a családban bántalmazás, de ezzel sajnos mondjuk úgy, hogy nem lógunk ki a tömegből. Tizennégy éves korunk körül a bátyánk átvette az apa szerepet és ő volt az, aki igyekezett megvédeni bennünket édesapánktól. Nehéz ezt kimondani, de így történt” – idézte fel Bódi Hunor, majd mindkettejük tekintette elkomorult és… „Nem szeretnénk erről túl sokat beszélni, mert édesapánk októberben úgy döntött, hogy véget vet az életének. Nem is akarunk róla rosszat mondani és próbálunk a vele kapcsolatos szép emlékeinkre koncentrálni. Nincs bennünk harag… Azt gondoljuk, hogy az ő életében is lehettek olyan tragédiák és nehézségek, amikről nem tudott őszintén beszélni. Sem velünk, sem mással.”
Történt, ami történt, volt időnk feldolgozni…”
- fogalmazott komor tekintettel Megyer, akitől ikertestvére vette át a szót. „Igen, nem volt felhőtlenül boldog a gyermekkorunk, de egy embert szeretnénk kiemelni az életünkből. Ő a drága nagymamánk, aki most 83 éves. Ha ő nincs az életünkben és a jó Istentől nem kapjuk őt, fogalmam sincs, milyen emberekké váltunk volna. Ha otthon kezet emeltek ránk, ő volt az, akihez mehettünk. Az ölelő karja és gondoskodása sokat segített nekünk abban, hogy átvészeljük a nehézségeket” – tette hozzá könnyes szemmel Megyer. A Bódi tesók tehát bizonyítani érkeztek a vasárnap este startoló Ázsia Expresszbe. A tucatnyi sikerkönyv szerzői megfogadták, bizonyítják a követőiknek és a kétkedőknek is, hogy nem csupán a szavak szintjén képesek másokat motiválni, de a cselekedeteikkel is.
