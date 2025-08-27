Ázsia Expressz: A Bódi tesók a verseny előtt veszítették el édesapjukat

A Bódi tesókat ma már motivációs trénerként és sikerkönyvek szerzőiként ismerik a követőik, de volt idő, amikor nem a jó úton jártak. Bódi Megyer és Bódi Hunor pontosan a felvállaltan rovott múltjukat szeretnék végérvényesen maguk mögött hagyni azzal, hogy nekivágnak az ismeretlennek és megpróbálják megmutatni igazi arcukat a TV2 nézőinek. Igaz, hogy ikerpárt és a bátyjukat, Bencét mára már több mint egymillióan követik a különböző közösségi felületeiken, valószínűleg a nézők számára még így is ők ketten a legkevésbé ismert tagjai a vasárnap este induló Ázsia Expressz hatodik évadának, hiszen eddig nem szerepeltek kereskedelmi televízió képernyőjén. A motivációs trénerként tevékenykedő ikerpár a forgatás helyszínén mesélt lapunknak életük nehéz időszakáról, melynek feldolgozásával még ma is küzdenek, még ha jó úton is járnak.

Az Ázsia Expressz ikrei őszintén vallottak nehéz gyermekkorukról (Fotó: Bors)

Az Ázsia Expressz versenyzői tudják, hogy rossz döntést hoztak

De kik is a Bódi tesók? Nos, Megyer és Hunor nem titkolják, hogy mielőtt mások megsegítésének szentelték volna az életüket, nem éppen a legtisztességesebb megélhetést választották. Hét évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy otthagyják a céget, ahol értékesítőként dolgoztak és az volt a feladatuk, hogy mindent és bármit eladjanak a főként idősebb korosztály tagjainak úgy, hogy valójában fogalmuk sem volt a termékek valódi beszerzési árairól. A testvérek mélyen megbánták tettüket és azóta is azon dolgoznak, hogy jóvátegyék az akkor elkövetett hibáikat. Többek között ez az oka annak is, hogy igent mondtak az Ázsia Expressz felkérésére. „Szeretnénk, ha az emberek egy másik énünket is megismernék, nem csak azt, amit a színpadon, vagy a közösségi felületeinken keresztül látnak. Illetve él velünk szemben egy erős előítélet, amivel szeretnénk végleg leszámolni. Beszélek itt az életünk azon szakaszáról, amikor értékesítőként dolgoztunk egy cégnél, ahol főként időseknek kellett eladnunk dolgokat. Ez erkölcstelen volt, ez igaz… Hibáztunk, beláttuk és a fejlődés útjára léptünk. Átléptük az akkori önmagunkat.”

Rosszul esik nekünk, hogy sokan még most is azzal azonosítanak bennünket, miközben hét éve felszámoltuk az életünk ezen szakaszát. Reméljük, hogy a műsor által tényleg sikerül magunk mögött hagyni azt az időszakot”

– kezdte a Borsnak Bódi Megyer.