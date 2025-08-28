Ördög Nóra az Ázsia Expresszről: „Olyan gyorsan múlt el, mint egy szempillantás...”

A műsorvezető derékfájósan indult az Ázsia Expressz hatodik szériájának forgatása. Ördög Nóra először egy megerőltető jógagyakorlatra gyanakodott, de hamar kiderült számára, hogy inkább az otthonról cipelt kötelességek terhe okozta a kellemetlen tüneteket. Amint ezt sikerült tisztáznia magában, véget is értek a fájdalmai és kezdődhetett az a fajta „pihentető hajtás”, amire ő maga sem igazán tekint munkaként, még akkor sem, ha valójában az Ázsia Expressz forgatása minden évben a legkeményebb és legembertpróbálóbb feladata.

Ördög Nóra férje oldalán számtalan kalandot élt már át, de ezúttal egyedül adott nekünk interjút az Ázsia Expresszről (Fotó: Bors)

Ördög Nórával az ikertornyok árnyékában beszélgettünk

Az Ázsia Expressz műsorvezetője pont úgy rohan a forgatásain, ahogyan a játékospárok. Ott van, amikor és ahol hajnalban elindul a nap és akkor is, amikor este lefújja a versenynapot. Sőt, ahogy a Nánázsia vologból már számos alkalommal kiderült, majdhogynem ő az, akinél először szól a vekker, hiszen neki teljes sminkben és belőtt hajjal, frissen és üdén kell várnia a versenyzőket. Ördög Nórával Kuala Lumpur jelképénél a Petronas-ikertornynál beszélgettünk.

„Minden Ázsia Expressz forgatásról úgy térünk haza, hogy azt mondjuk: „Úr Isten de jó otthon! De jó ez a rendezett nyugalom és a saját kis mikrokörnyezetünk! Európa, ehhez az egyébként nagyon színes, fantasztikus és izgalmas világhoz képest egy sokkal higgadtabb közeg.

Nagyjából négy hétnek kell eltelnie ahhoz, hogy elkezdjen hiányozni az a rendezettség, ami otthon van.

– Pont Kuala Lumpur, ahol most vagyunk egy valódi, nagyvárosi környezet, vagyis nem ugyanazt az érzést kapjuk, mint mondjuk a vidéki, ázsiai falvakban – mutatott körbe Malajzia fővárosában a Petronas-ikertornyok lábánál ülve az Ázsia Expressz háziasszonya.

„Mégsem azt látod az arcukon, hogy ők ezzel elégedetlenek lennének”

Ördög Nóra évről évre visszavágyik Ázsiába, ahol már eddig is rengeteget tanult a helyiektől. „Ázsiát járva azt is meg szoktuk érezni, hogy mennyire meg kell becsülnünk mindazt, ami otthon annyira természetesnek tűnik, itt pedig egyáltalán nem természetes, sőt nagyon sok embernek egyáltalán nincs. Gondolok itt akár a munkára, az ételre, de akár az autóra, vagy az otthonra is. Mégis, nem azt látod az arcukon, hogy ők ezzel elégedetlenek lennének, sőt! A kevéssel is beérik, nyugodtak, sresszmentesen élik az életüket. Ezt az életérzést olyan jó volna egy kicsit átvinni és átültetni a saját életünkbe. Egyébként ideig óráig szokott is sikerülni.

Ezt a hálát és nyugalmat szoktam érezni, de sajnos az a tapasztalatom, hogy három, négy hónap után elszáll az emberből.

– Hosszú távon nehéz tartósítani. De ezért is jó, hogy minden évben jövünk Ázsia Expresszt forgatni és újra át tudjuk élni ezt a hangulatot – fogalmazott a TV2 vasárnap este startoló sikerműsorának műsorvezetője.