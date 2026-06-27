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Csillagjegyek, akik számára minden a versengésről szól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 27. 11:00
csillagjegyverseny
Ők azok, akik minden egyes pillanatot versenyként élnek meg. E három csillagjegy számára az élet minden perce arról szól, ki veszít és ki nyer.
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Vannak, akik egyszerűen képtelenek játékos kihívásokra: minden olyan helyzet, ahol nyerni vagy veszíteni lehet, halálosan komoly számukra. Mintha az életük múlna rajta. Mely csillagjegyekről van szó? Eláruljuk!

3 csillagjegy, akiknek minden a versenyről szól
3 csillagjegy, akiknek minden a versenyről szól
Fotó: Bors

E jegyek az élet minden pillanatát képesek egy perc alatt egy élet-halál harccá alakítani. Talán észre sem veszik, milyen komolyan veszik a versengést, horoszkópuk azonban arra készteti őket: nyerjenek, akármilyen kihívást is hoz az élet. 

Ők a legversengőbb csillagjegyek

Skorpió csillagjegy

Ők azok, akikről sokan nem is tudják, hogy részt vesznek a küzdelemben. Csendes megfigyelőknek tűnnek, ugyanakkor mégis számon tartják, ki milyen eredményeket ér el, ki hol áll. Pontosan látják, mikor kerül valaki előnyös helyzetbe, ugyanis semmilyen rejtett apróság nem kerülheti el a figyelmüket. Versengők, ez azonban elsőre sokaknak nem tűnik fel, ugyanis nem harsányak. A nagy, látványos tettek helyett ugyanis a stratégiát helyezik előtérbe.

Kos csillagjegy

Ők azok, akiknek elég azt mondani: "fogadjunk, hogy nem sikerül" - és máris elkezdődött a verseny. E jegy folyamatosan arra vágyik, hogy tesztelje saját magát, bizonyítsa rátermettségét, bátorságát. A Kos nem feltétlen tervezi meg a lépéseit, sokkal inkább cselekszik. Versengő jelleme sokak számára izgalmasnak tűnhet eleinte, egy idő után azonban inkább kimerítő, főleg azok számára, akik nem akarnak részt venni a versengésben.

Nyilas csillagjegy

Szinte mindenből képesek versenyt kreálni, kalandvágyó természetüknek hála. Számukra az élet egy nagy játék: ők nem azért versengenek, hogy legyőzzenek másokat, sokkal inkább azért, hogy izgalmasabbá tegyék az életet. Noha szeretnek győzni, a kihívás okozta adrenalinlöket az, ami igazán élteti őket.

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