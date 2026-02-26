Szegedi Erika elárulta: brutális szerelmi bomba robban tavasszal, erre a három csillagjegyre boldogság vár

Ahogy a természet ébredezik, úgy pezsdül fel a vérünk is. De vajon mit mondanak a csillagok? 2026 februárjának végén és március elején különleges konstellációk uralják az eget. Február 20-án a Szaturnusz és a Neptunusz szoros közelsége a Halak jegyében már megalapozta a mély érzelmi tisztulást, de Szegedi Erika szerint az igazi áttörést a tavaszi napéjegyenlőség közelsége hozza el.

Szegedi Erika szerint az, aki eddig magányos volt, most ne keressen kifogásokat! Az égi jelenségek, különösen a bolygók tavaszi tánca, megnyitják a szívcsakrákat

Fotó: Mate Krisztian

Szegedi Erika főboszorkány kártyát vetett a Bors olvasóinak

Aki eddig magányos volt, az most ne keressen kifogásokat! Az égi jelenségek, különösen a bolygók tavaszi tánca, megnyitják a szívcsakrákat. A Skorpiók, a Vízöntők és az Oroszlánok olyan mágneses erővel fognak rendelkezni, aminek senki nem tud ellenállni. Ez nem csak flört, ez sorsszerűség!

– magyarázza Erika, aki tanácsot is ad az egyes csillagjegyek szülötteinek.

A jósnő szerint a 2026-os év a Merkúr éve, ami a kommunikációt és az új ismeretségeket segíti. A tavasz folyamán a Vénusz és a Jupiter harmonikus kapcsolata pedig a békét és a váratlan szerencsét vetíti előre.

Nagy Tavaszi Szerelmi Horoszkóp

Kos (március 21. – április 19.)

A tavasz tűzbe hoz! Szenvedélyes éned most minden gátat átszakít. Egy váratlan üzenet teljesen új irányba terelheti a magánéletedet.

Bika (április 20. – május 20.)

Stabil alapokra lelhetsz, és ha párban élsz, szintet léphet a kapcsolatotok. Ha szingli vagy, olyasvalaki bukkanhat fel, akivel azonnal érezni fogod a közös rezgést.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Kicsit szétszórt lehetsz, de a flörtökben verhetetlen vagy. Élvezd a figyelmet, de ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani!

Rák (június 21. – július 22.)

Az érzelmeid mélyülnek. A tavaszi égi események segítenek lezárni a múltat, hogy végre tiszta szívvel tudj nyitni az új felé.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Szegedi Erika szerint te vagy az egyik főszereplő! Ragyogsz, mint a nap! Minden szem rád szegeződik, és most te diktálod a tempót. Használd ki ezt a magabiztosságot a hódításhoz.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Lehet, hogy az észre hallgatnál, de a szíved mást súg. Engedd el az irányítást és hagyd, hogy a tavaszi szél magával sodorjon a boldogság felé.