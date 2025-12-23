KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3 feng shui tipp, ami azonnal változást hozhat az életedbe

feng shui
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 18:45
energiachiváltozás
Az otthonunk energiája közvetlen hatással van a hangulatunkra, így a mindennapjainkra. Ha úgy érzed, jól jönne egy kis friss energia, akkor olvass tovább, mert megosztunk veled pár egyszerű feng shui trükköt, amitől azonnal érezheted a különbséget.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Gondolkodj kicsiben, a nagy változások is apró lépésekkel indulnak. Lássuk, mit súg a feng shui, hogyan indíthatod el a változást!

Egy feng shui szerint berendezett nappali.
3 feng shui tipp, ami azonnal változást hozhat az életedbe.
Fotó: 123RF
  • Mikor segíthet a feng shui, hogy jobb legyen az otthonod energiája.
  • Hogyan segít a feng shui.
  • Feng shui tippek a friss energiáért. 

Feng shui tippek: azonnali változás az otthon energiájában

A feng shui nem varázslat, hanem egy tudatos figyelem arra, hogyan rendezzük a teret úgy, hogy támogasson minket nap mint nap. Nem kell szakértőnek lenned — elég ha apró, de célzott lépéseket teszel.

Ha belépsz a lakásba és azt érezd, hogy a tér zsúfolt vagy sötét, az energia pang, és a kedved is lapos marad, eljött a változtatás ideje. Miért? Mert ha a chi (életerő, életenergia) szabadon áramolhat, a pozitív változások szinte azonnal elkezdődnek: nyugodtabb leszel, motiváltabb és nyitottabb az új lehetőségekre.  

Miért hat azonnal a feng shui?

A pszichológia és a tér kapcsolata egyszerű: ha környezeted rendezetlen, az agyad folyamatosan figyelmeztet, hogy „rendbe kell hozni”. Ez stresszt és feszültséget okoz. Ha viszont a tér nyugodt, világos és harmonikus, az azonnal csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintedet.

Egyszerűen fogalmazva: a rend, a fény és a harmónia nemcsak látványos, hanem érzékelhető változást hoz a közérzetedben.

Egy mécsestartó szobor a feng shui szerint az ablakban.
3 feng shui tipp, ami azonnal változást hozhat az életedbe.
Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock 

Apró trükkök, amik azonnal hatnak

Néhány gyors és könnyen megvalósítható lépés, amit akár ma elkezdhetsz:

  1. Tedd rendbe a sarokpontokat, minden felesleges tárgy akadályozza az energia áramlását. Szabadulj meg tőlük, dobd ki vagy add el őket.  
  2. Engedd be a fényt – a világosabb terek felfrissítenek.  
  3. Növények és élő anyagok – egy-egy zöld növény vagy virág azonnal élettel tölti meg a szobát.
  4. Bútorok elrendezése – a harmonikus tér nyugodtabb légkört teremt, és támogatja a koncentrációt.
  5. Figyelj a bejáratra – a tiszta és világos bejárat azt üzeni az agyadnak, hogy itt jó energia vár rád, biztonságban vagy.

Már ezek az apró változtatások is azonnal érzékelhető hatást hoznak: frissebb gondolatok, nyugodtabb légkör, több energia.

Nem kell minden részletet tökéletesre csiszolni. A feng shui lényege, hogy a tér támogasson: amikor a chi szabadon áramlik, az élet más területein is érezni fogod a pozitív változást. Jobban alszol, könnyebben hozol döntéseket, nyitottabb vagy az új lehetőségekre, és egyszerűen jobban érzed magad a bőrödben.

Az apró, tudatos változtatások tehát azonnal hatással lehetnek az életedre, csak annyi a dolgod, hogy teszel egy apró lépést, aztán még egyet, és így tovább.  

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a feng shuiról:

Az alábbi feng shui témájú cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu