A horoszkóp szerint ez az a tulajdonságod, amitől mindenki a falra mászik – magadra ismersz?

Mindenkinek van egy olyan tulajdonsága, amit a legtöbben tenyérbemászónak tartanak. A horoszkóp szerint a csillagjegyed elárulja, hogy melyik a te legidegesítőbb szokásod. Ha magadra ismersz, megpróbálhatsz rajta finomhangolni kicsit, hogy a párod, a barátaid vagy a kollégáid is profitálhassanak egy kicsit az asztrológiai tudásodból.
Mutatjuk melyik csillagjegynek, milyen furcsa és bosszantó szokása az, amit a környezete nehezen tud tolerálni.
A Kosok robbanó bombák és fejjel mennek a falnak, ha valami nem tetszik nekik vagy nem úgy alakul, ahogyan azt elképzelték. Hajlamosak hamarabb cselekedni, mint gondolkodni. Ilyenkor pedig nehezen veszik észre, ha túllőttek a célon.
A Bika csillagjegyű embert nem zavarja a rendetlenség. Sőt! Szinte a káoszban érzik jól magukat. Csak ez a bizarr komfortzóna a környezetük számára nem túl kedvező.
Furcsa, de az Ikrek legidegesítőbb szokása, az egyik legelőnyösebb tulajdonságából ered. Mivel szuperül alkalmazkodnak mindenkihez és minden szituhoz, könnyen adnak át más-más infót mindenkinek. Néha csak azért, hogy egy kicsi izgalmat csempésszenek a sztoriba. Néha meg azért, hogy megfeleljenek az éppen velük szemben állók elvárásainak. Csak ezt elég nehéz megértenie azoknak, akik az egyenes beszédhez vannak hozzászokva.
A Rákok, mivel könnyen megsértődnek, nehezen tudják kezelni, ha valaki megbántja őket. Nagyjából úgy, hogy eltűnnek. Ki tudja mennyi időre. Azt várva, hogy a probléma vagy a konfliktus majd megoldja saját magát.
Köztudott tény, hogy az Oroszlánok élvezik a reflektorfényt. Ezzel a figyeleméhséggel a legtöbbször nincs probléma. De sokszor irtó fárasztó tud lenni, amikor minden összejövetelt egy önálló előadóestté szeretnének varázsolni.
Egy Szűz számára a világ legnagyobb problémáját tudja jelenteni, ha valaki ott hagy a pulton egy koszos kávésbögrét. A precizitásuk áldás, a rendmániájuk átok.
Csak ne kerüljenek össze soha egy Bikával...
Ironikus, de a Mérlegek nem jók a pénzügyeik egyensúlyban tartásában. Imádnak költekezni, és ez sokszor odáig fajul, hogy a barátaiktól kérnek kölcsönt a következő fizunapig, amit ők annyira nem tudnak pozitívan értékelni.
Egy Skorpió egyszerűen csak imád elmenni a végletekig. Mindegy mi épp a szenvedélye: bulizás, egy új partner, munka. Mániásan képesek rákattanni rajongásuk tárgyára, ami sokszor fájdalomhoz vezet, nemcsak számukra, de a szeretteik számára is.
A Nyilasok viselik el legnehezebben az Ikrek csillagjegyet, mert ők aztán tipikus példái az „ami a szívemen, az számon”-nak. Csakhogy ennek is meg van a hátulütője, mert kifejezetten bántóak is tudnak lenni, még akkor is, ha csak egy poént akarnak elsütni.
A Bakok legbosszantóbb szokása, hogy imádnak mindenkit helyre tenni. Még azt is, aki nem kért a tanácsukból. Általában csak a jó szándék vezérli őket, de ez sokszor arroganciaként csapódik le.
A Vízöntők nagyon szellemesek, és ezt szeretik hangoztatni is... Emiatt pedig könnyen ellenszenvesnek tűnhetnek. Pedig egyszerűen csak majd szét feszülnek az önbizalomtól.
A Halak csillagjegyűek tényleg a halogatás valódi mesterei. Mindegy, hogy teregetésről vagy hivatalos ügyintézésről van, mindig ráérnek „majd holnap” nekiállni. Ez mindenkit frusztrálttá tesz – persze rajtuk kívül.
