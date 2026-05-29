Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ennek a három csillagjegynek az elengedést kell választania, mielőtt beköszönt a június

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 08:30
elengedésjúnius
A Kosnak, a Mérlegnek és az Ikreknek is van min dolgoznia. Három csillagjegynek több dolgot is el kell engednie a közeljövőben.
Bors
A szerző cikkei

A furcsa feszültség a levegőben nem véletlen, hiszen a nyár beköszönte előtt három csillagjegynek van szüksége egyfajta tavaszi nagytakarításra.

Három csillagjegyre fér rá a felfrissülés
Horoszkóp: három csillagjegyre fér rá a felfrissülés
Fotó: 123RF

Az asztrológiai változásokat sokan elvont elképzelésnek tartják, pedig olykor közelebb állnak a valósághoz, mint hinnénk - különösen akkor, amikor a mindennapi stresszel próbálunk megküzdeni. A hónap végén gyakran elgondolkodunk azokon a mintákon és szorongásokon, amelyek már nem illenek az életünkbe, de most főleg a Mérlegnek, az Ikreknek és a Kosnak kell ezeket elengednie - még mielőtt elkezdődik a nyár.

Ennek a három csillagjegynek kell felfrissítenie az energiáját

Kos

A vágyairól híres Kos előre rohan, ám a belső kényszer, hogy mindent mikromenedzseljen, már túl sok lehet a szervezete számára. Lehet, hogy az az eredmény, amit erőltetni próbálsz, még nem áll készen a kibontakozásra, és jobban kimerít, mint beismered. Ha ilyen kényszerekhez kötöd magad, lemaradhatsz az új lehetőségekről. Itt az ideje elengedni a kontrollt, és hagyni, hogy az univerzum tegye a dolgát!

Mérleg

A hátizsáknyi „mi lett volna, ha” helyzet és a múltbeli megbánások megakadályozzák, hogy igazán ura legyél önmagadnak. Ideje békét kötni magaddal és a múltaddal - nem kell olyan hibákért bűnhődnöd, amelyek már rég nem meghatározóak. Engedd el az önmagad ellen felhozott vádakat, és hagyd, hogy a jövő tisztábban és kevésbé megterhelően köszöntsön.

Ikrek

Bizonyos mentális folyamatok útvesztőbe vezettek téged - ezek a szituációk azonban még meg sem történtek. A „talán majd valamikor” mentalitás könnyen ködössé teheti a gondolataidat, ezért itt az ideje egyszerűsíteni. Azzal, hogy minden lehetőséget nyitva akarsz tartani, csak a szorongást erősíted magadban. A túlanalizálás elengedésével azonban megtalálhatod a továbblépéshez vezető utat. 

(Soy Carmin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu