Ennek a három csillagjegynek az elengedést kell választania, mielőtt beköszönt a június

A furcsa feszültség a levegőben nem véletlen, hiszen a nyár beköszönte előtt három csillagjegynek van szüksége egyfajta tavaszi nagytakarításra.

Horoszkóp: három csillagjegyre fér rá a felfrissülés

Az asztrológiai változásokat sokan elvont elképzelésnek tartják, pedig olykor közelebb állnak a valósághoz, mint hinnénk - különösen akkor, amikor a mindennapi stresszel próbálunk megküzdeni. A hónap végén gyakran elgondolkodunk azokon a mintákon és szorongásokon, amelyek már nem illenek az életünkbe, de most főleg a Mérlegnek, az Ikreknek és a Kosnak kell ezeket elengednie - még mielőtt elkezdődik a nyár.

Ennek a három csillagjegynek kell felfrissítenie az energiáját

Kos

A vágyairól híres Kos előre rohan, ám a belső kényszer, hogy mindent mikromenedzseljen, már túl sok lehet a szervezete számára. Lehet, hogy az az eredmény, amit erőltetni próbálsz, még nem áll készen a kibontakozásra, és jobban kimerít, mint beismered. Ha ilyen kényszerekhez kötöd magad, lemaradhatsz az új lehetőségekről. Itt az ideje elengedni a kontrollt, és hagyni, hogy az univerzum tegye a dolgát!

Mérleg

A hátizsáknyi „mi lett volna, ha” helyzet és a múltbeli megbánások megakadályozzák, hogy igazán ura legyél önmagadnak. Ideje békét kötni magaddal és a múltaddal - nem kell olyan hibákért bűnhődnöd, amelyek már rég nem meghatározóak. Engedd el az önmagad ellen felhozott vádakat, és hagyd, hogy a jövő tisztábban és kevésbé megterhelően köszöntsön.

Ikrek

Bizonyos mentális folyamatok útvesztőbe vezettek téged - ezek a szituációk azonban még meg sem történtek. A „talán majd valamikor” mentalitás könnyen ködössé teheti a gondolataidat, ezért itt az ideje egyszerűsíteni. Azzal, hogy minden lehetőséget nyitva akarsz tartani, csak a szorongást erősíted magadban. A túlanalizálás elengedésével azonban megtalálhatod a továbblépéshez vezető utat.

(Soy Carmin)