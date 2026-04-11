Dől a lé és tombol a szenvedély: 3 csillagjegy számára a jövő hét lesz az év legmázlistább hete

A jövő héten a Kos jegye dominál, ami nem jelent mást, mint tiszta, nyers erőt és cselekvést. Április 17-én, pénteken egy különleges újhold és egy ritka bolygócsoportosulás, az úgynevezett stellium éri el a csúcspontját. Ez a pillanat az igazi újrakezdés kapuja, de vigyázat: ezek a szerencsés csillagjegyek nem azért nyernek, mert csak a sült galambot várják, a kozmikus hátszél azoknak kedvez, akik tudatosan és tiszta szívvel lépnek előre.

Sorsfordító fordulatot hoznak a szerencsés csillagjegyek napjai, te is köztük vagy?

Oroszlán

Az Oroszlánok számára ez a hét sorsfordító lesz. Pénteken a Kos újhold és a bolygók tánca olyan intenzív energiákat szabadít fel, amelyek valósággal löknek téged a bőség felé. Mivel tűzjegyként otthonosan mozogsz ebben a vibrálásban, tele leszel tettvággyal.

De ne rohanj fejjel a falnak! A csillagok arra intenek: ne hidd, hogy a nyers erő mindenre elég. Vajon tudatosan is észreveszed, vagy csak utólag jössz rá? Ez az a pillanat, amire évek múlva is úgy fogsz visszagondolni: ekkor változott meg minden.

A siker kulcsa most az őszinteség. Semmi titkolózás, semmi hátsó szándék! Ha a legjobb önmagad adod, a Szaturnusz segítsége garantálja, hogy a szerencse ne csak pillanatnyi legyen, hanem egy életre szóljon.

Szűz

A Szüzek úgy érezhetik, mintha égne a ház, és mindenki azonnal választ várna tőlük. Állj meg egy pillanatra! Ez a sürgető érzés csak a Kos jegyének illúziója. Bár a belső hang azt ordítja, hogy „most vagy soha”, a bölcsesség most a türelemben rejlik.

Vasárnap, április 19-én belépünk a Bika havába, ami végre elhozza a vágyott nyugalmat és a valódi jólétet. A titok az arany középút: merj nagyot álmodni a Kos tüzével, de tervezz megfontoltan a Bika higgadtságával. Engedd át magad az égi tervnek, de ne legyenek statiszták a saját életedben!

Ikrek

Az Ikrek számára a hét közepe, április 16., csütörtök tartogatja a legnagyobb durranást. A Mars és a Plútó szövetsége olyan kapukat nyithat meg, amikről eddig álmodni sem mertél. Ez az időszak a sorsszerű találkozásoké!