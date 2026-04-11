Dől a lé és tombol a szenvedély: 3 csillagjegy számára a jövő hét lesz az év legmázlistább hete

A jövő héten a Kos jegye dominál, ami nem jelent mást, mint tiszta, nyers erőt és cselekvést. Április 17-én, pénteken egy különleges újhold és egy ritka bolygócsoportosulás, az úgynevezett stellium éri el a csúcspontját. Ez a pillanat az igazi újrakezdés kapuja, de vigyázat: ezek a szerencsés csillagjegyek nem azért nyernek, mert csak a sült galambot várják, a kozmikus hátszél azoknak kedvez, akik tudatosan és tiszta szívvel lépnek előre.
Oroszlán
Az Oroszlánok számára ez a hét sorsfordító lesz. Pénteken a Kos újhold és a bolygók tánca olyan intenzív energiákat szabadít fel, amelyek valósággal löknek téged a bőség felé. Mivel tűzjegyként otthonosan mozogsz ebben a vibrálásban, tele leszel tettvággyal.
De ne rohanj fejjel a falnak! A csillagok arra intenek: ne hidd, hogy a nyers erő mindenre elég. Vajon tudatosan is észreveszed, vagy csak utólag jössz rá? Ez az a pillanat, amire évek múlva is úgy fogsz visszagondolni: ekkor változott meg minden.
A siker kulcsa most az őszinteség. Semmi titkolózás, semmi hátsó szándék! Ha a legjobb önmagad adod, a Szaturnusz segítsége garantálja, hogy a szerencse ne csak pillanatnyi legyen, hanem egy életre szóljon.
Szűz
A Szüzek úgy érezhetik, mintha égne a ház, és mindenki azonnal választ várna tőlük. Állj meg egy pillanatra! Ez a sürgető érzés csak a Kos jegyének illúziója. Bár a belső hang azt ordítja, hogy „most vagy soha”, a bölcsesség most a türelemben rejlik.
Vasárnap, április 19-én belépünk a Bika havába, ami végre elhozza a vágyott nyugalmat és a valódi jólétet. A titok az arany középút: merj nagyot álmodni a Kos tüzével, de tervezz megfontoltan a Bika higgadtságával. Engedd át magad az égi tervnek, de ne legyenek statiszták a saját életedben!
Ikrek
Az Ikrek számára a hét közepe, április 16., csütörtök tartogatja a legnagyobb durranást. A Mars és a Plútó szövetsége olyan kapukat nyithat meg, amikről eddig álmodni sem mertél. Ez az időszak a sorsszerű találkozásoké!
Most végre megszabadulhatsz azoktól a béklyóktól, amik eddig visszatartottak. Itt az ideje, hogy a saját szabályaid szerint élj!
Destinálva vagy a szerencsére ezen a héten, de egyedül nem fog menni! Eddig mindent te akartál megoldani, de most eljött az ideje, hogy bízz másokban is. Légy nyitott az új ismeretségekre és az együttműködésekre, mert egy váratlan partner lehet az a hiányzó láncszem, aki elhozza a várva várt áttörést – írja a Your Tango.
