Ennek a 3 csillagjegynek nem éled túl a haragját – Kő kövön nem marad, ha kihozzák őket a sodrukból

Biztosan ismersz olyan embert, akit egyszerűen képtelenség felhúzni, és olyat is, aki rendkívül tűzrőlpattant. A horoszkóp szerint azonban van 3 olyan csillagjegy, akinél nem jó kihúzni a gyufát, ugyanis képtelen kordában tartani az indulatait. Ezért kétszer is gondold meg, hogy ellenük cselekszel-e vagy sem!
A szakértők szerint minden egyes csillagjegynek megvannak a sajátos vonásai, beleértve az erősségeiket és a gyengeségeiket. Ezért nem véletlen, hogy a horoszkóp alapján az is kikövetkeztethető, hogy ki hogyan reagál a frusztráló helyzetekben, azaz mennyire bosszúvágyó. Ugyanis, ha górcső alá vesszük az állatövi jegyek uralkodó bolygóját, elemét és modalitását, jobban megérthetjük, miért kezelik bizonyos módon a feszült szituációkat. Ezért, ha kíváncsi vagy arra, hogy melyek a legveszélyesebb csillagjegyek, mutatjuk a listát!
A Kosok gyakran cselekszenek impulzívan, anélkül, hogy alaposan végiggondolnák a következményeket. Ebből adódóan folyamatosan problémákkal találják szemben magukat, ami nagyon felbosszanthatja őket. Bár hamar túlteszik magukat a dolgokon, tüzes természetük révén nem árt óvatosnak lenni velük, mivel nagyon intenzíven vetítik ki rád a haragjukat. A Kosokkal való beszélgetés olykor olyan, mintha valakivel meg kellene küzdened. Ők ugyanis sosem finomkodnak a szavakkal, és őszintén hangot adnak a véleményüknek. Azonban nem mehetünk el amellett sem, hogy képesek belátni a hibáikat és bocsánatot kérni.
Semmiképpen se dühíts fel egy Skorpiót, ugyanis a jegy szülöttei nem ismerik a kegyelmet. Hidd el, olyan fullánkkal rendelkeznek, aminek a nyomát életed végéig érezni fogod. Ha felbosszantod őket, addig nem állnak le, amíg revansot nem vesznek. Lehet, éppen azon fognak munkálkodni, hogy kitaszítsanak a baráti társaságból, de előfordulhat az is, hogy a kedvesedtől próbálnak meg elszakítani. Mivel nem tudják elviselni, ha igazságtalanság éri őket, szemtől szemben támadnak, és nem ismernek kegyelmet. Tehát, ha az ellenségükké válsz, készülj a legrosszabbra!
A Bakok teljesen nyíltan kommunikálnak, és ha valaki megpróbálja felkavarni az állóvizet körülöttük, könnyen felmehet bennük a pumpa. Ki nem állhatják a drámát, ezért érzelmileg azonnal kivonják magukat a feszült szituációkból. A jegy szülöttei híresek arról, hogy mindenért keményen megdolgoznak, ezért nem csoda, ha olykor túlterheltnek érzik magukat. Mivel rendkívül eltökéltek, és szüntelenül azon vannak, hogy haladjanak a céljaik felé, ha valaki felbosszantja őket, az illetőt képesek egyszerűen kizárni az életükből.
