Asztrológus rangsorolta: ők a legveszélyesebb csillagjegyek

Minden egyes csillagjegynek megvan a sötét oldala. Igen, még azoknak is, akik végtelenül kedvesnek és barátságosnak tűnnek. Mivel a csillagjegyek energiája személyről személyre különböző módon nyilvánul meg, soha ne ítélj meg valakit az alapján. Azonban hasznos tudni, mi az, ami a leginkább jellemez egy-egy csillagjegyet. Mely csillagjegyek a legveszélyesebbek, ha elárulják vagy nyomás alá helyezik őket? Az alábbiakban egy asztrológus rangsorolta a csillagjegyeket a veszélyességük alapján, és tippeket is adott, hogyan maradhatsz jó kapcsolatban velük.
12. Mérleg: A társaságkedvelő mesterkedő
A barátaid közül alig látsz majd Mérleget a drámákban. A Vénusz uralta csillagjegy nem feltétlenül vonzódik a konfliktusokhoz, és általában elkerüli őket. Azonban ha versenyezni kell velük, akkor elindulhatnak egy manipulációs stratégián. Végül is, a Mérlegek társas tudósok álruhában.
Tipp: Ne versenyezz egy Mérleggel.
11. Halak: Az álmodozó szabotőr
Édesek és empatikusak, a Halak elsőre az egyik legegyszerűbben barátkozó ember. A kedves, gyengéd természetük igazán ártalmatlannak tűnik, de ha megsérted őket, akkor eltűnnek, mintha sosem lettek volna. A valódi veszély itt az, hogy soha nem tudod meg, mi történt. A Halak veszélyes hatása abban rejlik, hogy zűrzavart hagynak maguk után.
Tipp: Ne vedd személyesen Halak érzékenységét.
10. Nyilas: Az akaratlan fenyegetés
A Nyilas a legoptimistább jegy, szóval mi rossz történhet? Mivel a Jupiter uralja, ők mindent nagyban csinálnak: túl sok parti, túl sok szórakozás, túl sok étel. Ők az akaratlan fenyegetés, szóval gondold meg kétszer, mielőtt igent mondasz a bolond terveikre.
Tipp: Gondold meg kétszer, mielőtt igent mondasz egy Nyilasnak.
9. Bika: A legkiszámíthatóbb csillagjegy
A Vénusz uralta Bika alapvetően nyugodt. Rövid idő alatt könnyen kideríthetjük, mit szeretnek, és mit nem, mivel szeretik a rutint és az ismétlődést. Ha idegesíted őket, hajlamosak elnézni, de ha folyamatosan zavarod a komfortjukat, akkor jobb, ha felkészülsz, mert amikor a Bika mérges lesz, hosszú ideig fogja őrizni a haragot.
Tipp: Tudd meg a határaidat egy Bikával.
8. Oroszlán: A dráma mágnes
Nincs is olyan, mint együtt lenni egy Oroszlánnal—szórakoztatóak, karizmatikusak és nagylelkűek. De ahogy vonzzák a barátokat és a szórakozást, úgy vonzzák a drámát is! Amikor valami rosszul megy az Oroszlán életében, akkor az gyorsan felforrósodik. A jó hír, hogy a Nap uralta Oroszlánok melegszívűek, szóval a drámát inkább a show kedvéért csinálják.
Tipp: Ha Oroszlán dráma van, inkább figyeld kívülről.
7. Rák: A védelmező rák
Elsőre a Rákok érzékenyek és ártalmatlanok, de ne becsüld le őket! Puha belül, de kemény páncélúak, és mindent megtesznek a szeretteik védelmében. Ha keresztbe raksz a családjuknak, akkor belülről felébred a vihar. Ha visszaütnek, az ritkán hangos, de mindig pontos, hogy a saját orrodat érintse.
Tipp: Soha ne kritizáld egy Rák családját.
6. Szűz: A számító perfekcionista
A Szűz veszélyes oldala idegtépítő lehet, de egyben hasznos is. A Merkúr uralta Szűz minden egyes kis hibát észrevesz—legyen szó egy e-mailről, egy jelentésről, vagy az egész életedről. Jó, ha Szűz a barátod, de ha az ellenséged, akkor a perfekcionizmusuk olyan mértékű lehet, hogy az szinte zavaró.
Tipp: Mindig tedd a legjobbat, amikor egy Szűz körül vagy.
5. Ikrek: A társasági wild card
Az Ikrek veszélye abban rejlik, hogy a jó ikert viszik a partira, de a rosszat viszik haza. Az Ikrek társasági jellege és sokoldalúsága sokak számára zűrzavart okozhat. Az igazi veszély velük kapcsolatban az, hogy nehezen számíthatunk arra, hogy minden úgy fog menni, ahogyan azt eredetileg elterveztük.
Tipp: Mindig legyen tartalék terved, ha Ikrekkel lógni.
4. Kos: A heves hőstípus
Nagyon kevés jegy olyan veszélyes, mint a Kos. Mars uralta, tehát hajlamosak impulzívan cselekedni. Ha versenyezni próbálsz velük, gyorsan egy időzített bombát kapsz. Ha valami vagy valaki fontos nekik, akkor bármit megtesznek annak védelmében.
Tipp: Ne próbálj meg szerencsét próbálni egy Kossal.
3. Bak: A csendes stratéga
Sokan unalmasnak tartják a Bakot, amíg nem kell velük versenyezni. A Szaturnusz uralta Bakok rendkívül fegyelmezettek és kitartóak, semmilyen körülmények között nem adják fel. Okosak, és bármit elérnek a legkevesebb erőfeszítéssel. Ha versenyzel velük, jobb, ha biztos vagy benne, hogy megnyered.
Tipp: Csak akkor versenyezz Bakokkal, ha biztos vagy benne, hogy győzni fogsz.
2. Skorpió: A mesteri manipulátor
A Skorpió rossz híre teljesen megérdemelt! A Plútó uralta Skorpiók dinamikusak, de azok, akik még nem tanulták meg kezelni az érzelmeiket, nehezen kezelhetők. Ha megsérted őket, mindenkit manipulálnak, hogy elérjék a bosszút.
Tipp: Soha ne hazudj egy Skorpiónak.
1. Vízöntő: Az kiszámíthatatlan lázadó
Igen, még a hippi Vízöntőknek is van sötét oldaluk. Az Uranusz uralta Vízöntők könnyen kezelhetők—egészen addig, amíg nem válnak kiszámíthatatlanná. Lehet, hogy úgy érzed, jól kijössz velük, de egyszer csak jeges hidegséggel szembesülsz, ok nélkül. Az igazi veszély a Vízöntőkben az, hogy kiszámíthatatlanok.
Tipp: Készülj fel a váratlanra, amikor Vízöntőkkel dolgozol.
