Asztrológus rangsorolta: ők a legveszélyesebb csillagjegyek

Minden egyes csillagjegynek megvan a sötét oldala. Igen, még azoknak is, akik végtelenül kedvesnek és barátságosnak tűnnek. Mivel a csillagjegyek energiája személyről személyre különböző módon nyilvánul meg, soha ne ítélj meg valakit az alapján. Azonban hasznos tudni, mi az, ami a leginkább jellemez egy-egy csillagjegyet. Mely csillagjegyek a legveszélyesebbek, ha elárulják vagy nyomás alá helyezik őket? Az alábbiakban egy asztrológus rangsorolta a csillagjegyeket a veszélyességük alapján, és tippeket is adott, hogyan maradhatsz jó kapcsolatban velük.

Itt a csillagjegyek rangsora veszélyesség szerint.

12. Mérleg: A társaságkedvelő mesterkedő

A barátaid közül alig látsz majd Mérleget a drámákban. A Vénusz uralta csillagjegy nem feltétlenül vonzódik a konfliktusokhoz, és általában elkerüli őket. Azonban ha versenyezni kell velük, akkor elindulhatnak egy manipulációs stratégián. Végül is, a Mérlegek társas tudósok álruhában.

Tipp: Ne versenyezz egy Mérleggel.

11. Halak: Az álmodozó szabotőr

Édesek és empatikusak, a Halak elsőre az egyik legegyszerűbben barátkozó ember. A kedves, gyengéd természetük igazán ártalmatlannak tűnik, de ha megsérted őket, akkor eltűnnek, mintha sosem lettek volna. A valódi veszély itt az, hogy soha nem tudod meg, mi történt. A Halak veszélyes hatása abban rejlik, hogy zűrzavart hagynak maguk után.

Tipp: Ne vedd személyesen Halak érzékenységét.

10. Nyilas: Az akaratlan fenyegetés

A Nyilas a legoptimistább jegy, szóval mi rossz történhet? Mivel a Jupiter uralja, ők mindent nagyban csinálnak: túl sok parti, túl sok szórakozás, túl sok étel. Ők az akaratlan fenyegetés, szóval gondold meg kétszer, mielőtt igent mondasz a bolond terveikre.

Tipp: Gondold meg kétszer, mielőtt igent mondasz egy Nyilasnak.

9. Bika: A legkiszámíthatóbb csillagjegy

A Vénusz uralta Bika alapvetően nyugodt. Rövid idő alatt könnyen kideríthetjük, mit szeretnek, és mit nem, mivel szeretik a rutint és az ismétlődést. Ha idegesíted őket, hajlamosak elnézni, de ha folyamatosan zavarod a komfortjukat, akkor jobb, ha felkészülsz, mert amikor a Bika mérges lesz, hosszú ideig fogja őrizni a haragot.

Tipp: Tudd meg a határaidat egy Bikával.