Bika nő stílustippek – Így öltözködj a csillagjegyed szerint

Bika stílustippek – így öltözködj a csillagjegyed szerint.

Stílustippek Bika csillagjegyű nő számára – Így hozd ki a ruhatáradból a legtöbbet a horoszkópod szerint

Kabátok

Nálad a tuti befutó egy sötétbarna hosszú meleg bunda. Ezt az alapdarabot mindenképpen szerezd be. Olyat válassz, ami alá befér egy laza bőrkabát. Igazán dögös választás a burgundi színű, ez a szín nagyon megy idén is, és a te ruhatáradból sem hiányozhat.

Cipők, csizmák

A burgundi kabáthoz egy burgundi színű magassarkú csizma, vagy magas szárú bakancs passzol csak igazán. Vegyél fel alá egy fekete hosszú zoknit, lógjon ki kicsit a cipő alól, igazán vagány hatást kelt.

Sapkák, sálak

Idény is nagyon divatosak a hosszú, meleg sálak. Szerezz be több színt, ezzel bármikor feldobhatod a megjelenésed. Nézz meg pár TikTok videót is, számtalan influenszer mutatja be, hogyan lehet különböző módon megkötni őket. Akár mellényt és felsőt is hajtogathatsz belőle. A lehetőségeknek csak a képzelet szab határt.

A burgundi szín idén is tarol, szerezz be egy csizmát és kiegészítőket is.

Nadrágok

Amire mindenképpen szükséged lesz, az egy hosszú fekete szövet trapéznadrág. Ez csizmákkal és bakancsokkal is jól kombinálható, a felsőkről nem is beszélve. Ez egy alapdarab. Ne sajnáld rá a pénzt, nem ezen a ruhadarabon kell spórolnod. Gondolj rá úgy, mint egy hosszútávú befektetésre, hidd el egy minőségi szövetnadrág sokáig viselhető.

Felsők, ingek

Hozzád nem a hivalkodó minták passzolnak. Beszerezhetsz persze állatmintás ingeket, ezek jól kombinálhatóak, de ügyelj rá, hogy ne a harsány darabokat válaszd, azok sokszor keltenek olcsó hatást, és egy jól összeválogatott szettet hamar hazavágnak az ilyen hivalkodó darabok.

Harisnyák

Idén igazán divatosak a csipkés harisnyák, szerezz be egy feketét és egy burgundit, kombináld őket kedved szerint, ezekkel nem lőhetsz mellé!

