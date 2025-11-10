Márton-napi babonák – Te ismered a jelentésüket?

A Márton-napi babonák arra emlékeztetnek minket, hogy érdemes figyelni a különféle jelekre. A néphit úgy tartotta: amit ekkor teszünk, az meghatározza a következő évünket. Ki ne szeretné tudni, hogyan lehet a jövőbe látni? És ki ne szeretné, hogy a következő éve jól alakuljon, vagy legalább jobban, mint az idei? Ha nyitottak vagyunk a babonákra, hiedelmekre, ha szeretnénk kicsit bepillantani a jövendőbe vagy csak szórakoztató, érdekes játékosságra vágunk, akkor figyeljünk a Márton-napi jelekre. Ez nem boszorkányság, csupán kedves hiedelmek a régi, népi ünnepen. - írja a Fanny magazin.

Márton-napi babonák – Te ismered a bőségvarázslatot?

Fotó: Dar1930 / Shutterstock

1. Márton-napi babonák: Bőséget hozó varázslat

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.” A legismertebb Márton-napi mondás valójában egy bőségvarázslat. A néphit szerint a liba húsából, különösen a libacombból való evés egész évre jólétet és ételbőséget hoz a házhoz. A néphiedelem szerint azt tartották, hogy aki ezen a napon jól lakik, annak a következő évben sem lesz hiánya semmiben.

2. A lezárás és az új kezdet

A paraszti világban ez a nap egyfajta határvonal volt: ezen a napon véget értek az őszi munkát, és kezdetét vette a téli pihenés ideje. Nem véletlen, hogy a néphagyományban Márton napja az utolsó nagy lakoma a böjt előtt – ilyenkor bőséggel, nevetéssel, zajjal űzték el a rossz szellemeket.

3. A szerelem prófétája

A hajadon lányok számára Márton éjszakája különösen mágikus volt. A hiedelem szerint, ha ekkor a párnájuk alá libatollat tettek, álmukban megjelent a jövendőbeli férjük arca. Más változatban azt mondták: akit a lány elsőként meglát másnap reggel, olyan természetű lesz a férje.

4. Minden bajra gyógyír lehet

A libazsírt nemcsak ételként, hanem mágikus gyógyító kenőcsként is használták. Torokfájásra, megfázásra, ízületi bajokra kenték, sőt a kisgyermekek mellkasát is beborították vele, hogy távol tartsák a betegséget. A házban elhelyezett kis tégely libazsír pedig a hiedelem szerint megóvta a családot a rontástól.

5. Őrzi a szép álmokat

A libatollal töltött párnát nemcsak puhasága miatt szerették, hanem mert védelmező erőt tulajdonítottak neki. A liba szelíd, mégis éber, így tolla a biztonság, a melegség és a nyugalom szimbóluma volt. Úgy hitték, aki libatollpárnán alszik, azt nem gyötrik rossz álmok.