Vajon ő az igazi számodra? Ha ebben a hónapban született, egy életre tervezhetsz mellette

Kíváncsi vagy, hogy hosszú távra tervezhetsz-e a randipartnereddel vagy a kedveseddel? Vajon a végsőkig ki fog tartani melletted, és azon lesz, hogy közösen oldjátok meg a felmerülő problémákat? Ha érdekel, hogy a számmisztika szerint mit tartogat számotokra a jövő, akkor olvass tovább!
Egy egészséges kapcsolatnak a kölcsönös tiszteleten, a nyílt és őszinte kommunikáción, illetve egymás támogatásán kell alapulnia. Az asztrológusok szerint azonban vannak, akik hosszú távú kapcsolatra születtek, mivel az előbb említett személyiségjegyeket hordozzák magukban.
Míg egyesek folyamatosan váltogatják a partnereiket, mert félnek a monotonitástól, mások pont az állandóságban fedezik fel az örömöt és a nyugalmat. Emellett jól tudjuk, hogy egy hosszú távú kapcsolatban nemcsak a kémia számít, hanem a türelem, a hűség és az érzelmi intelligencia is kulcsszerephez jut. A számmisztika szerint pedig egyesekre különösen jellemzőek ezek a pozitív tulajdonságok. Lássuk tehát, melyik 3 születési hónap szülöttei a legelkötelezettebbek a partnerük mellett!
Ha februári születésű a kedvesed, akkor nagyon szerencsésnek mondhatod magadat, mivel ezek a partnerek mély kapcsolatot alakítanak ki másokkal, és erősen kötődnek. Hatalmas empátia jellemző rájuk, ezért bármikor fordulhatsz hozzájuk tanácsért, emellett pedig rendkívül hűséges típusok. Ha azonban már nem érzik azt, amit régen, inkább kilépnek a kapcsolatból, minthogy félrelépjenek. Erényük a türelem, így a legnehezebb, legbizonytalanabb időszakokban is biztos támaszt tudnak nyújtani. Mindig meghallgatják a partnerüket, és közösen oldják meg a problémákat.
Májusban született a kedvesed? Akkor te is azon kevesek táborát erősíted, akiknek élete szerelme kopogtatott az ajtóján. Ugyanis ezek a partnerek rendkívül stabilak és türelmesek, egyáltalán nem kicsapongóak, hiszen a legnagyobb boldogság számukra az, ha a megfelelő partner mellett élhetnek le egy egész életet. A születésüktől kezdve nagyfokú elköteleződésre vágynak, ezért a kapcsolatban mérhetetlen hűséget tanúsítanak a társuk iránt. Továbbá szüntelenül törekednek a harmóniára, ami igazán vonzóvá varázsolja őket.
Amennyiben a kedvesed októberi születésű, óriási belső béke jellemző rá, aki a szerelemben mindig a harmóniára törekszik. Ezek a partnerek az igazi beteljesülést egy egészséges kapcsolatban találják meg, amelyben a felek egyenlőként kezelik egymást, és nagyon mély elköteleződést mutatnak egymás iránt. Ha nehézségekkel találják szemben magukat, addig keresik a megoldást, amíg rá nem lelnek. Kedvesükért tűzön-vízen hajlandóak átmenni, ha a szerelmük viszonzásra lel.
