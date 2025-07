4 csillagjegy, aki hamar ráun a szerelmére

Nyilas

Aligha meglepő, hogy az örök független lélek, a kalandor Nyilas is felkerült erre a listára. Ő az, akit képtelenség kordában tartani, képtelenség keretek közé szorítani. Mindig hajtja a vágy, hogy új dolgokat tapasztaljon meg, az élet újabb és újabb titkait fedje fel. Ha a szerelme nem partner ebben, bizony hamar elhagyja.

Vízöntő

A Nyilashoz hasonlóan a Vízöntő is független lélek, méghozzá rendkívül intellektuális. Épp az intellektusa miatt a pusztán érzelmeken alapuló kapcsolat egyszerűen túl unalmas, nem eléggé stimuláló számára. Ha valaki, hát ő az, akinek nem csak a szívét, de az eszét is meg kell fogni. Ráadásul a Vízöntők gyűlölik a monotonitást, az ismétlődést, így a partnerüknek nem csak intellektuális szinten kell teljesíteniük, de kellő kreativitással is kell rendelkezniük.