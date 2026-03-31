4 típus, 4 stílus: így udvarol a tűz, a föld, a levegő és a víz jegy

Hogy ki hogyan hódít, az nem csak a csillagjegyek sajátosságain múlik. A Vénusz és a Mars állása alapjaiban határozza meg, ki hogyan közelít a választottjához.

Míg a Tűz és a Levegő jegyek a gyorsaságra és a szellemi játékra építenek, a Föld és a Víz típusok a mélységet és a biztonságot keresik.

Ismerd meg a négy elem eltérő udvarlási dinamikáját, hogy ne érjen meglepetés, amikor a kiszemelted váratlanul akcióba lendül.

Téged ki fog meg igazán? Az, aki azonnal kimondja, mit akar, vagy az, aki kivár és lassan építkezik? Lehet, hogy egy jó beszélgetés ragad magával, vagy az, ha valaki már az elején igazán megért. Egyeseket a tűz jegyek szenvedélye vonz, mást a föld nyugalma, a levegő könnyedsége vagy a víz mélysége. A horoszkópot segítségül hívva alább felfedjük a négy elem közti különbségeket.

A horoszkóp szerint a különböző csillagjegyek udvarlási szokásaira hatással van a mögöttük álló természetes elem. Fotó: 123RF

Horoszkóp: hogyan udvarol a négy elem?

Lehet, azt gondolod, elég megnézni a kiszemelted csillagjegyét, hogy mindent tudj róla, de ez nem ilyen egyszerű. Azt is érdemes górcső alá venni, hogy az adott csillagjegy melyik őselem közé tartozik, ugyanis teljesen másképpen udvarol, illetve egy kapcsolatban is különbözőképpen viselkedik egy Föld, egy Tűz, egy Levegő, valamint egy Víz jegy. Ezenkívül a Vénusz és a Mars is fontos szerepet játszik egy ismerkedéskor: előbbi a szerelmet, utóbbi a hódító erőt befolyásolja. Ezért fordulhat elő, hogy egy elsőre visszafogottnak tűnő randipartner a legszenvedélyesebben udvarol. Lássuk, hogyan összpontosul mindez a különböző elemek égisze alatt született csillagjegyeknél.

Tűz – A hódító

A Kos, az Oroszlán és a Nyilas nem sokat gondolkodik: ha valaki megtetszik nekik, azonnal lépnek. Nem finomkodnak, nem játszmáznak, hanem egyenes, intenzív jelenléttel közelítenek. A Kos például szinte lerohanja a kiszemeltjét, az Oroszlán pedig látványos gesztusokkal és bókokkal hódít, míg a Nyilas laza, de lelkes stílusával ragad magával.

A Tűz jegyek udvarlási stílusa ugyan gyors és szenvedélyes, de ez nem mindenkinek komfortos: aki óvatosabb, könnyen túl soknak érezheti ezt a lendületet. A tűz jegyek viszont nem lassítanak, ők a szerelemben is a pillanatnak élnek.