4 típus, 4 stílus: így udvarol a tűz, a föld, a levegő és a víz jegy

Téged ki fog meg igazán? Az, aki azonnal kimondja, mit akar, vagy az, aki kivár és lassan építkezik? Lehet, hogy egy jó beszélgetés ragad magával, vagy az, ha valaki már az elején igazán megért. Egyeseket a tűz jegyek szenvedélye vonz, mást a föld nyugalma, a levegő könnyedsége vagy a víz mélysége. A horoszkópot segítségül hívva alább felfedjük a négy elem közti különbségeket.
Lehet, azt gondolod, elég megnézni a kiszemelted csillagjegyét, hogy mindent tudj róla, de ez nem ilyen egyszerű. Azt is érdemes górcső alá venni, hogy az adott csillagjegy melyik őselem közé tartozik, ugyanis teljesen másképpen udvarol, illetve egy kapcsolatban is különbözőképpen viselkedik egy Föld, egy Tűz, egy Levegő, valamint egy Víz jegy. Ezenkívül a Vénusz és a Mars is fontos szerepet játszik egy ismerkedéskor: előbbi a szerelmet, utóbbi a hódító erőt befolyásolja. Ezért fordulhat elő, hogy egy elsőre visszafogottnak tűnő randipartner a legszenvedélyesebben udvarol. Lássuk, hogyan összpontosul mindez a különböző elemek égisze alatt született csillagjegyeknél.
A Kos, az Oroszlán és a Nyilas nem sokat gondolkodik: ha valaki megtetszik nekik, azonnal lépnek. Nem finomkodnak, nem játszmáznak, hanem egyenes, intenzív jelenléttel közelítenek. A Kos például szinte lerohanja a kiszemeltjét, az Oroszlán pedig látványos gesztusokkal és bókokkal hódít, míg a Nyilas laza, de lelkes stílusával ragad magával.
A Tűz jegyek udvarlási stílusa ugyan gyors és szenvedélyes, de ez nem mindenkinek komfortos: aki óvatosabb, könnyen túl soknak érezheti ezt a lendületet. A tűz jegyek viszont nem lassítanak, ők a szerelemben is a pillanatnak élnek.
A Bika, a Szűz és a Bak teljesen más tempót diktál. Esetükben nincs hirtelen fellángolás, helyette lassú, stabil építkezés zajlik. A Bika az érzékiséggel és a gondoskodással hódít, a Szűz apró figyelmességekkel és odafigyeléssel, míg a Bak kitartó jelenlétével és megbízhatóságával.
A Föld jegyek nem beszélnek sokat az érzéseikről, inkább tettekkel bizonyítanak. Náluk az udvarlás nem látványos, de annál biztosabb. Az a fajta stabilitás, amit nyújtanak, idővel rendkívül vonzóvá válik, még ha az elején nehéz is kiolvasni belőlük, mit éreznek.
Az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő a kommunikáció mesterei. Számukra az udvarlás egy játék, amelyben a szavak, a humor és a szellemi kapcsolódás viszi a főszerepet. Az Ikrek folyamatos üzenetváltással tartja fenn az érdeklődést, a Mérleg elbűvölő stílusával és figyelmességével hódít, a Vízöntő pedig különleges, kicsit kiszámíthatatlan módon közelít.
A Levegő jegyekkel az ismerkedés könnyed és izgalmas, de nem mindig egyértelmű, mennyire mély az érdeklődésük. Szeretnek flörtölni, nem kapkodják el a dolgokat.
A Rák, a Skorpió és a Halak jegyek szülöttei az érzelmek világában mozognak otthonosan. Nem felszínes kapcsolatokat keresnek, hanem mély kötődést. A Rák gondoskodó és védelmező módon közeledik, a Skorpió intenzív és mindent elsöprő jelenléttel, míg a Halak romantikus, álmodozó hangulatot teremt.
A Víz jegyek udvarlása csendes, de nagyon erős. Gyorsan kialakítanak egyfajta lelki közelséget, ami sokak számára valósággal ellenállhatatlan; ugyanakkor túl sok lehet azoknak, akik könnyedebb kapcsolódásra vágynak.
A négy elem négy külön világ: a Tűz elsöprő, a Föld stabil, a Levegő játékos, a Víz mély. A horoszkóp szerint nem véletlen, hogy ki melyik elemhez vonzódik – te vajon melyiknek nem tudsz ellenállni?
