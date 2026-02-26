3 romantikagyilkos csillagjegy – Hidd el, nem ő lesz a szőke herceg fehér lovon

Míg vannak olyanok, akik ország-világ előtt képesek kinyilvánítani a szerelmüket, mások inkább magukba fojtják az érzéseiket és mélyen hallgatnak róluk A horoszkóp szerint viszont bizonyos csillagjegyek különösen ódzkodnak attól, hogy sebezhetőnek mutassák magukat. Vajon kik kerültek fel a listára?

A horoszkóp szerint vajon a párod is felkerült a romantikagyilkos csillagjegyek listájára?

Fotó: GettyImages

Az egyik legkreatívabb csillagjegy nem szeret sebezhetőnek mutatkozni.

A legkitartóbb jegy merevnek és esetlennek érzi magát a romantika terén.

Az egyik legprecízebb csillagjegy szeretetnyelve inkább praktikus, mint romantikus.

Horoszkóp: bennük szinte egy csepp romantika sincsen

Egyesek szinte első pillantásra szerelembe esnek, és kerek-perec felvállalják az érzéseiket, miközben mások falakat húznak maguk köré, és állandó harcot vívnak önmagukkal. Az asztrológia szerint azonban ez a 3 csillagjegy meg sem közelíti a mesékben felbukkanó szőke herceget, aki harcol a kedveséért, és bebizonyítja, hogy méltó a szerelmére. Ők azok, akik ha meg is találják az igazit, akkor sem mutatják meg a romantikus énjüket, hiszen valójában még a szó jelentésével sincsenek teljesen tisztában. De vajon a férjed, a párod vagy a randipartnered is közéjük tartozik? Nézd meg, hogy felkerült-e a romantikagyilkos csillagjegyek listájára!

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők szeretnek különcök lenni, ezért a szenvedély, a vonzalom és a másik iránti rajongás is teljesen idegen számukra. Mivel gyűlölnek sebezhetőnek mutatkozni, inkább falakat húznak a szívük köré, mintsem sebezhetőnek mutatkozzanak. Ennek következtében szinte nincs olyan alkalom, amikor előtör belőlük egy kis romantika. Butának és esetlennek érzik magukat, ha az eszük helyett a szívükre hallgatnak. A jegy szülötteinek egy igazán különleges személlyel kell találkozniuk ahhoz, hogy lebontsák a védelmükre szolgáló erődöt. Sőt, még az igazi felé is csak finom gesztusokat tesznek ahelyett, hogy igazán kimutatnák neki az érzéseiket.

Ez a 3 csillagjegy meg sem közelíti a mesékben felbukkanó szőke herceget.

Fotó: Shutterstock

Bak csillagjegy

A kitartó Bakok ezüstérmesek lettek a ranglistán, akik szinte mindenben a legprofibbak, kivéve, ha a romantikáról van szó. A jegy szülöttei ugyanis különösen merevnek és esetlennek érzik magukat ezen a téren, mivel a finom gesztusok helyett szeretnek inkább a lényegre térni. Annak ellenére, hogy valószínűleg vágynak valakire, aki teljesen felbolygatja a szerelmi életüket, korlátozó természetük miatt szinte képtelenek megmutatni a romantikus oldalukat. Sztoikus természettel rendelkeznek, ami ahhoz vezet, hogy elszalasszák ezeket az értékes pillanatokat az életükben.