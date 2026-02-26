Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Horoszkóp, amin látszódnak a csillagjegyek.

3 romantikagyilkos csillagjegy – Hidd el, nem ő lesz a szőke herceg fehér lovon

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 17:15
Bak csillagjegySzűz csillagjegyvízöntő csillagjegyhoroszkóp
Ahány pár, annyiféle szerelem: míg egyesek még a csillagokat is lehoznák az égről a kedvesüknek, másoknak eszükbe sem jutna, hogy érzelmes gesztust tegyenek a másik felé. A horoszkóp alapján azonban 3 csillagjegytől különösen távol áll a romantika. Nézzük, hogy a férjed, a párod vagy a randipartnered köztük van-e!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Míg vannak olyanok, akik ország-világ előtt képesek kinyilvánítani a szerelmüket, mások inkább magukba fojtják az érzéseiket és mélyen hallgatnak róluk A horoszkóp szerint viszont bizonyos csillagjegyek különösen ódzkodnak attól, hogy sebezhetőnek mutassák magukat. Vajon kik kerültek fel a listára?

A horoszkóp szerint romantikusabb csillagjegyek.
A horoszkóp szerint vajon a párod is felkerült a romantikagyilkos csillagjegyek listájára?
Fotó: GettyImages
  • Az egyik legkreatívabb csillagjegy nem szeret sebezhetőnek mutatkozni.
  • A legkitartóbb jegy merevnek és esetlennek érzi magát a romantika terén.
  • Az egyik legprecízebb csillagjegy szeretetnyelve inkább praktikus, mint romantikus.

Horoszkóp: bennük szinte egy csepp romantika sincsen

Egyesek szinte első pillantásra szerelembe esnek, és kerek-perec felvállalják az érzéseiket, miközben mások falakat húznak maguk köré, és állandó harcot vívnak önmagukkal. Az asztrológia szerint azonban ez a 3 csillagjegy meg sem közelíti a mesékben felbukkanó szőke herceget, aki harcol a kedveséért, és bebizonyítja, hogy méltó a szerelmére. Ők azok, akik ha meg is találják az igazit, akkor sem mutatják meg a romantikus énjüket, hiszen valójában még a szó jelentésével sincsenek teljesen tisztában. De vajon a férjed, a párod vagy a randipartnered is közéjük tartozik? Nézd meg, hogy felkerült-e a romantikagyilkos csillagjegyek listájára!

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők szeretnek különcök lenni, ezért a szenvedély, a vonzalom és a másik iránti rajongás is teljesen idegen számukra. Mivel gyűlölnek sebezhetőnek mutatkozni, inkább falakat húznak a szívük köré, mintsem sebezhetőnek mutatkozzanak. Ennek következtében szinte nincs olyan alkalom, amikor előtör belőlük egy kis romantika. Butának és esetlennek érzik magukat, ha az eszük helyett a szívükre hallgatnak. A jegy szülötteinek egy igazán különleges személlyel kell találkozniuk ahhoz, hogy lebontsák a védelmükre szolgáló erődöt. Sőt, még az igazi felé is csak finom gesztusokat tesznek ahelyett, hogy igazán kimutatnák neki az érzéseiket.

A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek nem olyan romantikusak, mint ez a pár.
Ez a 3 csillagjegy meg sem közelíti a mesékben felbukkanó szőke herceget.
Fotó: Shutterstock 

Bak csillagjegy

A kitartó Bakok ezüstérmesek lettek a ranglistán, akik szinte mindenben a legprofibbak, kivéve, ha a romantikáról van szó. A jegy szülöttei ugyanis különösen merevnek és esetlennek érzik magukat ezen a téren, mivel a finom gesztusok helyett szeretnek inkább a lényegre térni. Annak ellenére, hogy valószínűleg vágynak valakire, aki teljesen felbolygatja a szerelmi életüket, korlátozó természetük miatt szinte képtelenek megmutatni a romantikus oldalukat. Sztoikus természettel rendelkeznek, ami ahhoz vezet, hogy elszalasszák ezeket az értékes pillanatokat az életükben.

Szűz csillagjegy

A Szüzek úgy vélik, hogy a szerelem csupán könnyelműség, azonban a megfelelő személyért szinte bármit képesek megtenni. Bár rejlik bennük némi romantikus hajlam, ezek az apró gesztusok nem mondhatóak túlzottan hevesnek. Ugyanis a romantika náluk annyiban kimerül, hogy kitakarítják a lakást, összepározzák a kedvesük zoknijait, és esetleg főznek valami finomat. A szeretetnyelvük tehát inkább produktív, mintsem érzelmes.

Ha kíváncsi vagy arra, mi jellemzi az egyes csillagjegyeket, akkor nézd meg az alábbi videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
